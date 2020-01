Era­kord­selt soo­ja ja vih­ma­se tal­ve tõt­tu on kruu­sa­teed muu­tu­nud vä­ga auk­li­kuks.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on saa­nud pal­ju pöör­du­mi­si ela­ni­kelt, kes kur­da­vad, et kruu­sa­teed on vä­ga keh­vas sei­sus, auk­li­kud. Ka sot­siaal­mee­dias ki­ru­tak­se val­la­tee­de olu­kor­da, loet­le­tak­se üles teid, mis on peaae­gu lä­bi­ma­tud, kü­si­tak­se, miks val­la­va­lit­sus mi­da­gi et­te ei võ­ta, uu­ri­tak­se, mil­lal on loo­tust, et üht või teist kü­la­teed pa­ran­da­tak­se.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp kin­ni­tas, et val­la­va­lit­sus on tee­de olu­kor­ra­ga kur­sis, kuid ei saa prae­gu mi­da­gi et­te võt­ta.

Ka Ani­ja val­la maa­kor­ral­da­ja Mait Paa­sik tõ­des, et kui sa­ge­li on kruu­sa­teed tal­vel pa­re­mas sei­su­kor­ras kui suvel, siis prae­gu on need ko­gu val­las keh­vad ja muud­kui la­gu­ne­vad.

„Pär­nu­maal ole­vat lii­ni­bus­sid ju­ba keel­du­nud kruu­sa­tee­del sõit­mast. Mei­le po­le in­fot tul­nud, et kee­gi oleks lau­sa kin­ni jää­nud, kuid neid teid on küll, kus auk au­gus kin­ni,“ sõ­nas ta.

