Purjetaja MIA MARIA LIPSMÄE Zoom8 paadiklassi MMi kolmas

Maailmameistrivõistlused purjetamise Zoom8 paadiklassis toimusid 1.-7. juulini Soomes Turu saarestikus, mis on oma purjetamisolude poolest eestlaste harjumuspärasest avatud mereoludest sootuks erinev. Sel korral oli plaanis viis võistluspäeva ja kaksteist võistlussõitu.

Koos Hara Seilamise Seltsi sportlaste Johanna Süda ja Jessika Jõesaarega olid MMil ka Kuusalu valla purjetaja Mia Maria Lipsmäe ning tema klubikaaslased Sandra Sinivee ja Kristiina Larssen Uku Kuuse Purjespordikool/Kuusalu Jahtklubist. Sportlasi saatis Hara Seilamise Seltsi treener Ingrid Randlaht.

Seekordne MM sportlasi ei hellitanud – kohe esimesel päeval pakkus ilm raju vihma ja piiripealselt kõva tuult. Kõigile päevadele jagus erinevaid ilmaolusid, kuid suvist saartevahelist merd näha ei saanudki. Rasketes võistlustingimustes saavutas Mia Maria Lipsmäe kolmanda koha.

„Võistlustingimused olid kirjeldamatult rasked. Iga sekundiga ilm muutus ja väiksemadki vead oleks hiljem kätte maksnud,” rääkis Mia Maria Lipsmäe ning lisas, „tüdrukutel oli tihe konkurents ja kõrgel tasemel on Taani sõitjad, kellega talvel laagrites purjetas. Enne viimast päeva olin veel ühe punktiga Soome tüdruku taga neljas ja viimane päev nõudis minult eriti suurt pingutust, sest sel aastal Euroopa meistrivõistlustel samade punktidega poodiumilt välja jäämine ei olnud meeldiv.”

Lisaks Hara Seilamise Seltsi treener Ingrid Randlahele, kes oli oma hoole alla võtnud ka Mia Maria Lipsmäe klubikaaslased, toetas tüdrukuid võistlustel ka Ivar Lipsmäe Kuusalu Jahtklubist.

Mia Maria Lipsmäe: „Pärast sellist saavutust on emotsioonid laes nii minul kui ka mu lähedastel, kes sellel teekonnal mulle alati on toeks olnud. Kodus sõites treenib meid Uku Kuusk Purjespordikoolis Roger Rikberg. Suur panus mu tulemusse oli ka Taani koondise treeneril Bo Jarvigil.”

Ingrid Randlaht: „Mia on kogenud purjetaja, kellele need maailma meistrivõistlused olid juba kolmandad. Medalile sõitmiseks peab kõik ideaalselt klappima. Paat peab püsima tehniliselt korras, purjetaja olema väga hea füüsilise ettevalmistusega, kogemused suured, taktikalised oskused ja väljakutaju iseäranis hea ja loomulikult tehnilised oskused tipptasemel. Lõpuks peab suutma hoida kogu selle pika raske võsitlusnädala jooksul külma pead.”

Treener lisas: „Johanna Süda ja Jessika Jõesaar tegid tehniliselt häid esitusi ja tulid eriti hästi toime keeruliste tugevate tuule oludega. Päris tippu sõitmiseks on aga vaja suuri kogemusi, et lugeda ära võistlusväljakul need kõige kriitilisemad momendid ja enda positsiooni ka seal kaitsta. Hästi õnnestusid stardid ja sõidud esimesel vastutuulelõigul. Tagasilööke tuli just kogemusliku taktika osas teisele ja kolmandal vastutuule lõigul. Lõpptulemuseks jäi Hara Seilamise Seltsi tüdrukutel 15. ja 18. koht, mis on siiski tubli tagajärg esimesele katsumusele võõrastes vetes.“

Mõlemale Hara Seilamise Seltsis treenivale tüdrukule oli see esimene tiitlivõistlus väljaspool Eestit. Zoom8 klass on peamiselt põhjamaades sõidetav paadiklass noortele. Eestis on selles paadiklassis sõitjaid palju ning konkurents tihe. Samuti on väga tugev Zoom8 klass Taanis, Soomes ja Rootsis.