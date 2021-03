Ko­roo­na­pan­dee­mia ajal on ini­mes­te füü­si­li­se ter­vi­se kõr­val ha­ka­tud üha enam rää­ki­ma ka vaim­sest ter­vi­sest. Aeg­vii­dus asu­va Ees­ti Loo­dus- ja Loo­ma­te­raa­pia­kes­ku­se te­gev­juht, psüh­ho­loog Kris­ti Raa­va tõ­deb, et seo­ses uue olu­kor­ra­ga on või­men­du­nud se­ni­sed vaim­sed mu­red, kuid tul­nud juur­de uu­si. Ta ja­gab nõuan­deid, kui­das neid en­ne­ta­da, prob­lee­me ära tun­da ning vaim­se­te mu­re­de küü­sis lä­he­da­si ai­da­ta.

Uus prob­leem – sot­siaa­lä­re­vus

Kris­ti Raa­va rää­gib, et ko­roo­nast tin­gi­tud sot­siaal­se iso­lee­ri­tu­se­ga on kaas­ne­nud ini­mes­te vaim­se­te hä­da­de hul­ka uus prob­leem, mil­le­ga po­le psüh­ho­loo­gi­del tul­nud va­rem nii­ pal­ju te­ge­le­da. See on sot­siaa­l-ä­re­vus, mis väl­jen­dub sel­les, et ava­li­kus ruu­mis ei pruu­gi me end enam tun­da mu­ga­valt ja tur­va­li­selt ning osa ini­me­si ee­lis­tab jää­da­gi ko­ju nel­ja sei­na va­he­le.

„Ta­va­li­sest selts­kond­li­ku­ma­te ini­mes­te­ga se­da ei juh­tu, kuid on vä­ga pal­ju ini­me­si, kes olid ka va­rem pi­sut en­das­se sul­gu­nud, sest ei tun­ne end sot­siaal­se­tes olu­kor­da­des mu­ga­valt. Nüüd, kus tu­leb pä­ris pal­ju ol­la sot­siaal­ses iso­lat­sioo­nis, võib en­di­ne väi­ke äre­vus ol­la nen­de jaoks muu­tu­nud vä­ga se­ga­vaks,“ sel­gi­tab psüh­ho­loog.

Ta tõ­deb, et ini­me­sed ei pruu­gi se­da ise tun­ne­ta­da, ku­na me ei ana­lüü­si end eri­ti. Siis­ki on sot­siaa­lä­re­vus te­ma hin­nan­gul tõ­si­ne vaim­se ter­vi­se mu­re, mi­da ta­suks en­ne­ta­da ja hoi­da end tead­li­kult sot­siaal­se­na, sest prob­lee­mist üle­saa­mi­seks võib hil­jem ol­la va­ja spet­sia­lis­ti abi: „Meil kel­lel­gi ei ole kee­la­tud ka prae­gu õues käia ning need ini­me­sed, kes on ju­ba va­rem tund­nud sot­siaa­lä­re­vust, peak­sid en­da­le tead­li­kult loo­ma ru­tii­ni iga päev väl­jas käia. Kui elad väik­ses ale­vi­kus, siis tee üks ale­vi­ku­tiir iga päev. Ka siis, kui tel­lid toi­duk­raa­mi mõ­ne e-poe kau­du, as­tu mõ­ni­kord sis­se kü­la­poo­di. Olu­li­ne on aeg-ajalt vii­bi­da ava­li­kus ruu­mis, et ei kaoks kon­takt sot­siaal­se kesk­kon­na­ga.“

