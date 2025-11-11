MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der te­ge­vus­rüh­ma ju­ha­tus ot­sus­tas taas väl­ja kuu­lu­ta­da Aren­dus­ko­ja Pär­li kon­kur­si. Aren­dus­ko­ja te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Kad­ri­na, Hal­ja­la ja Ta­pa vald ning Lok­sa linn. Aren­dus­ko­ja Pär­li au­ni­me­tus an­tak­se ini­me­se­le, kes on näi­da­nud üles pü­hen­du­must, en­tu­sias­mi ning pi­kaa­ja­list pa­nust Aren­dus­ko­ja aren­gus­se ja ede­ne­mis­se ning jul­gus­tab tei­si sa­mu­ti pa­nus­ta­ma oma os­kus­te, aja ja ener­gia­ga MTÜ ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mis­se. Kan­di­daa­te saab esi­ta­da 9. jaa­nua­ri­ni. Kon­kurss kor­ral­da­tak­se kol­man­dat kor­da. Aas­tal 2023 said Aren­dus­ko­ja Pär­li au­ni­me­tu­se Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus ja Kuu­si­ku loo­dus­ta­lu pe­re­nai­ne Sir­je Kuu­sik, aas­tal 2024 pro­jek­ti­juht Eha Paas ja rah­va­riie­te val­mis­ta­ja Luu­le Nur­ga. Au­ni­me­tu­se saa­ja­le an­tak­se vas­tav tun­nis­tus ja klaa­si­kunst­nik Re­nee Aua loo­dud mee­ne. Aren­dus­ko­ja Pärl ku­lu­ta­tak­se väl­ja MTÜ tal­ve­se­mi­na­ril.