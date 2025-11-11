MTÜ Arenduskoda Leader tegevusrühma juhatus otsustas taas välja kuulutada Arenduskoja Pärli konkursi. Arenduskoja tegevuspiirkonda kuuluvad Kuusalu, Kadrina, Haljala ja Tapa vald ning Loksa linn. Arenduskoja Pärli aunimetus antakse inimesele, kes on näidanud üles pühendumust, entusiasmi ning pikaajalist panust Arenduskoja arengusse ja edenemisse ning julgustab teisi samuti panustama oma oskuste, aja ja energiaga MTÜ eesmärkide saavutamisse. Kandidaate saab esitada 9. jaanuarini. Konkurss korraldatakse kolmandat korda. Aastal 2023 said Arenduskoja Pärli aunimetuse Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus ja Kuusiku loodustalu perenaine Sirje Kuusik, aastal 2024 projektijuht Eha Paas ja rahvariiete valmistaja Luule Nurga. Aunimetuse saajale antakse vastav tunnistus ja klaasikunstnik Renee Aua loodud meene. Arenduskoja Pärl kulutatakse välja MTÜ talveseminaril.