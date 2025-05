Pi­ka­ve­re Mõi­sa­kool plaa­nib su­vel väl­ja an­da ko­gu­mi­ku koo­li aja­loo­tun­di­des en­di­se õpe­ta­ja Vai­no Na­pi ju­hen­da­mi­sel val­mi­nud uu­ri­mis­töö­de­ga. Ko­gu­mik­ku on ka­van­da­tud 41 en­di­selt õpi­la­selt kok­ku 46 uu­ri­mis­tööd, li­saks 10 lü­hi­lu­gu. „Tee­ma­de va­lik on lai – nii Aru­kü­las ela­nud kir­ja­ni­ku Vee­ra Saa­re kui Mal­la­ve­re kü­la ta­lu­poi­si elu­tee. On uu­ri­mis­töid piir­kon­na mõi­sa­test ja kü­la­dest, Pa­ras­põl­lu loo­dus­kait­sea­last. Kir­ja on pan­dud va­na­va­ne­ma­te sõ­ja-, koo­li- ja kol­hoo­si­a­ja mä­les­tu­si,“ sel­gi­tas Vai­no Napp, kes on aas­ta ae­ga te­ge­le­nud õpi­las­töö­de raa­ma­tu et­te­val­mis­ta­mi­se­ga. Raa­ma­tu väl­jaand­mi­seks ka­su­­ta­takse koo­li mul­lu­sest vi­list­las­peost üle jää­nud ra­ha, kuid um­bes 1000 eu­rot on veel puu­du. Sel­leks kut­sub kool ku­na­gis­te uu­ri­mis­töö­de au­to­reid, tei­si vi­list­la­si ning kõi­ki soo­vi­jaid raa­ma­tu väl­jaand­mist toe­ta­ma. Kõik, kes an­ne­ta­vad sel­leks vä­he­malt 20 eu­rot, saa­vad pä­rast il­mu­mist raa­ma­tu kin­giks.