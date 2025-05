Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Ala­ve­re las­teaed-põ­hi­koo­li las­teaia lah­tio­le­kua­jaks ala­tes 2. maist töö­päe­vi­ti kell 7-18.30. Se­ni oli las­teaed ava­tud pool tun­di kauem. Taot­lu­se las­teaed va­rem sul­ge­da te­gi asu­tu­se di­rek­tor Ren­na Rei­si. Ta sel­gi­tas, et ka­he nä­da­la väl­tel kaar­dis­ta­ti las­teaia­las­te too­mi­ne ja vii­mi­ne, sa­mu­ti vii­di ap­ril­li al­gu­ses lap­se­va­ne­ma­te hul­gas lä­bi kü­sit­lus, et saa­da ta­ga­si­si­det, kas oleks või­ma­lik muu­ta las­teaia lah­tio­le­kuae­gu sel­li­selt, et las­te­aed ava­da hom­mi­kul pool tun­di hil­jem ja õh­tul sul­ge­da pool tun­di va­rem. Va­ne­ma­te ar­va­mu­se põh­jal ot­sus­ta­ti, et las­teaia ava­mi­sae­ga muu­ta ei saa, küll aga on või­ma­lik poo­le tun­ni võr­ra lü­hen­da­da õh­tust lah­tio­le­kuae­ga. Muu­tu­se ar­velt suu­ren­da­tak­se las­teaias õpe­ta­ja­te kat­tu­vat tööae­ga.