Möö­du­nud pü­ha­päe­val, 21. juu­lil sõit­sid EELK Aeg­vii­du Alek­sand­ri ko­gu­du­se ja ko­gu­kon­na ini­me­sed, Amb­la ja Aeg­vii­du ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Tõ­nu Lin­nas­mäe ja piis­kop Ove San­der pä­rast sur­nuaia­pü­ha ju­ma­la­tee­nis­tust Aeg­vii­du ki­ri­kust eda­si uue­le sur­nuaia­le. See asub Aeg­vii­du kes­ku­sest ee­mal Ko­se­nõm­mel ja on asu­ta­tud 1985. aas­tal. Se­ni oli uus kal­mis­tu pü­hit­se­ma­ta, piis­kop Ove San­der pü­hit­ses pü­ha­päe­val nii sur­nuaia kui ka pü­hit­sus­ris­ti, mil­le re­no­vee­ris sepp Krist­jan Kuu­sik, ris­tia­lu­se ki­vi te­gi kor­da Jü­ri Pik­sar. Tse­re­moo­nial osa­les ka Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Aeg­vii­tu tu­li 1980nda­tel aas­ta­tel ra­ja­da uus sur­nuaed, sest ki­ri­ku juu­res asuv sa­jan­di­va­nu­ne va­na kal­mis­tu jäi väi­ke­seks.

Aeg­vii­du ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­mees Tii­na Lõu­gas rää­kis, et pü­hit­sus­rist näi­tab, et uus kal­mis­tu on pü­hit­se­tud.

Pä­rast pü­hit­se­mist sõi­de­ti koos Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­ses­se Uue­ves­ki peo­maj­ja ühi­se­le lõu­na­söö­gi­le tä­his­ta­ma üht­la­si Tõ­nu Lin­nas­mäe 40 tee­ni­mi­s­aas­ta täi­tu­mist.

Nii Amb­la ki­ri­kuõ­pe­ta­ja too­dud va­na ris­ti re­no­vee­ri­mi­se kui ka sel­le jaoks põl­lult uue ki­vi ko­ha­le­veo ja lih­vi­mi­se eest on lu­ba­nud ta­su­da Ani­ja val­la­va­lit­sus. Kok­ku ku­lus pü­hit­sus­ris­ti kor­da­te­ge­mi­se­le um­bes 700 eu­rot.