EELK kon­sis­too­rium ehk ki­ri­ku­va­lit­sus kin­ni­tas tei­si­päe­val, 1. ok­toob­ril toi­mu­nud koos­o­le­kul EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­jaks Pee­ter Pae­nur­me.

Paar päe­va va­rem, pü­ha­päe­val, 29. sep­temb­ril, va­lis ko­gu­du­se nõu­ko­gu pä­rast ju­ma­la­tee­nis­tust Pee­ter Pae­nur­me Kuu­sa­lu uueks ki­ri­kuõ­pe­ta­jaks.

Ki­ri­kuõ­pe­ta­ja va­li­mi­si juh­tis Ida-Har­ju praos­ti kt, Vi­ru praost Tau­no Toom­puu. Pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma esi­tas ki­ri­ku­õpe­ta­ja ko­ha­le ühe kan­di­daa­di – ala­tes 10. sep­temb­rist Kuu­sa­lu ko­gu­du­se hool­da­jaõ­pe­ta­ja ame­tis ol­nud Pee­ter Pae­nur­me.

Kuu­sa­lu ko­gu­du­se 8liik­me­li­sest nõu­ko­gust oli ko­hal 6, neist ena­mus hää­le­tas Pee­ter Pae­nur­me ki­ri­kuõ­pe­ta­jaks va­li­mi­se poolt.

Se­ni­ne kauaaeg­ne ki­ri­ku­õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas on ala­tes 2. juu­list ki­ri­ku­va­lit­su­se ot­su­se­ga va­bas­ta­tud Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja ame­tist ja ar­va­tud EELK vai­mu­li­ke re­ser­vi, ta võib tee­ni­da vai­mu­li­ku­na ju­ma­la­tee­nis­tus­tel ja viia lä­bi ame­ti­ta­li­tust.

Kuu­sa­lu uus ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Pee­ter Pae­nurm üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Soo­vin ko­gu­du­se töö­ga ra­hus eda­si min­na. Ki­ri­ku­õpe­ta­ja üle­san­ne on pi­da­da ju­ma­la­tee­nis­tu­si, kut­su­da ini­me­si lee­ri ja ris­ti­mi­se­le, kor­ral­da­da vai­mu­lik­ku te­ge­vust eri va­nu­seg­rup­pi­de­ga. Ko­he on lõi­kus­tä­nu­pü­ha, tu­le­mas hin­ge­de­päev ja ad­ven­diaeg, mis kõ­ne­ta­vad eri­li­selt ning pa­ku­vad ilu­said või­ma­lu­si ki­ri­kus­se tul­la. Kut­sun ta­ga­si kõi­ki neid, kes ühel või tei­sel põh­ju­sel on jää­nud Kuu­sa­lu ko­gu­du­sest ee­ma­le. Soo­vin, et püüak­si­me min­na koos­töös eda­si ja üks­tei­se­le roh­kem mit­te hai­get te­ha. On ol­nud prob­lee­me, va­lu­sat krii­ti­kat, tü­li­sid ja sol­vu­mi­si. Kui meil on ühi­sed head ees­mär­gid, leia­me ka ühi­se mee­le, ra­hu ja lep­pi­mist.“

Pee­ter Pae­nurm jät­kab töö­ta­mist ka Kait­se­lii­du pea­kap­la­ni­na ja tõ­des, et tööd oleks Kuu­sa­lu ko­gu­du­ses veel mit­me­le ini­me­se­le, aga ma­jan­dus­li­kult po­le see prae­gu või­ma­lik. Ees­tis on lu­te­ri ki­ri­kus ta­va­li­ne, et ki­ri­kuõ­pe­ta­ja­tel on ka tei­ne amet.

Kü­si­mu­se­le, kui pal­ju on Kuu­sa­lu ko­gu­du­ses liik­meid, vas­tas Pee­ter Pae­nurm, et liik­mean­ne­ta­ja­te arv sel­gub aas­ta lõ­puks: „Liik­me­te arv tu­leb aas­ta lõ­puks täp­sus­ta­da, sest siis toi­mu­vad lu­te­ri ki­ri­ku­tes üle Ees­ti ko­gu­dus­te nõu­ko­gu­de kor­ra­li­sed va­li­mi­sed, nii ka Kuu­sa­lu ko­gu­du­ses. Nõu­ko­gu va­li­mi­sel saa­vad osa­le­da ko­gu­du­se täieõi­gus­li­kud liik­med.“

Kuu­sa­lu ko­gu­du­se­le kuu­lub ale­vi­ku ta­gao­sas asuv kal­mis­tu. Uus ki­ri­kuõ­pe­ta­ja mär­kis, et seal töö­ta­vad tub­lid ini­me­sed ja ko­gu­dus jät­kab kal­mis­tu hal­da­mist, soov on kaa­sa­ta ini­me­si kaa­sa mõt­le­ma ja aru­ta­ma kal­mis­tu aren­gu tee­mal ning te­ha roh­kem koos­tööd Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga.

Pee­ter Pae­nurm: „Kui soo­vi­tak­se ki­rik­lik­ke ta­li­tu­si Kuu­sa­lus, tu­leks võt­ta mi­nu­ga ühen­dust. Kui ta­he­tak­se kut­su­da ma­tust lä­bi vii­ma Jaa­nus Ja­la­kat, on ka see või­ma­lik.“