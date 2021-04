Õue samme tegema!

Kuusalu kooli töötajate jaoks oli märts vahva sammude tegemise kuu, mis liitis kollektiivi distantsõppe eraldatusest hoolimata ja peletas Covidi-perioodil tekkima kippuvat vaimset väsimust. Tegu on tänuväärt algatusega, millest tasub kindlasti eeskuju võtta. Kutsume üles samalaadseid võistlusi korraldama ja palume ka Sõnumitoojale teada anda, et saaks muljeid ja kogemusi laiemalt jagada. Aprill on südamekuu ja igati sobilik oleks kas või kohe alustada.

Kuusalu õpetajate ühe kuuga tehtud sammude arvud on muljet avaldavad. Raasiku vallavalitsuses algas sammude tegemise võistlus tänavusel südamekuul kolmandat korda. Mullu kogusid vallamaja töötajad ühe kuuga kokku 1,9 miljonit sammu. Kuusalu kooli tippkõndijate tulemusi vaadates on, mida eesmärgiks seada. Kerget kõndi!