Ani­ja ja Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja ERIK JÜ­RIÖÖ, kir­ju­ta­si­me Sõ­nu­mi­too­jas kaks nä­da­lat ta­ga­si Raa­si­ku ale­vi­ku ja Aeg­vii­du Ni­ker­jär­ve piir­kon­na ela­ni­ke jaoks rõõ­mu­sõ­nu­mi, et Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus (RTK) toe­tab nen­des­se piir­kon­da­des­se ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mist.

„Jah. Esi­ta­si­me sü­gi­sel taot­lu­sed RTK meet­mes­se „Kät­te­saa­da­vad kva­li­teet­sed ava­li­kud tee­nu­sed“. Sin­na kva­li­fit­see­ru­sid Ida-Har­ju viis oma­va­lit­sust, meie lep­pi­si­me Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­te­ga kok­ku, et esi­ta­me mõ­le­mast val­last ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­nip­ro­jek­tid. Ani­ja val­las taot­le­si­me toe­tust meie vii­ma­sele veel il­ma ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ta reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­le Ni­ker­jär­ve­le, Raa­si­ku val­las Raa­si­ku ale­vi­ku­le, mil­lest suu­rem osa on siia­ni ÜVKta. Meie mõ­le­mad taot­lu­sed ra­hul­da­ti, Ni­ker­jär­ve ÜVK jaoks saa­me toe­tust 421 134 eu­rot, Raa­si­ku­le 1 489 707 eu­rot. Hil­je­malt 1. jaa­nua­ril 2026 peak­sid ühis­vee­vär­gi vett saa­ma kõik ma­ja­pi­da­mi­sed, kus ot­sus­ta­takse nen­de pro­jek­ti­de­ga lii­tu­da.

Se­ni ole­me ühis­vee­vär­gi ra­ja­mi­seks saa­nud toe­tust KI­Kist, sin­na on taot­lu­si ol­nud liht­sam te­ha. RTK jaoks pi­di­me tel­li­ma uued geoa­lu­sed ja klii­ma­mõ­ju­de hin­da­mi­sed. Õn­neks on meil vä­ga tu­gev pro­jek­ti­juht Raul Alt­nur­me, kel­le­ga ole­me ka va­rem koos­tööd tei­nud.“

Rää­gi­me es­malt Ni­ker­jär­ve-pro­jek­tist.

„Pro­jek­ti maht ei ole vä­ga suur, ko­gu­mak­su­mus on 701 890 eu­rot ja ÜVK­ga lii­tu­mis­või­ma­lu­se saa­vad 36 ma­ja­pi­da­mist Ni­ker­jär­ve ümb­ru­ses. Pä­rast se­da on Ani­ja val­las kõik reo­vee­ko­gu­mi­sa­lad ÜVK võr­gus­ti­ku­ga kae­tud.

Prae­gu on meil Aeg­vii­dus kä­sil tei­ne pro­jekt – ra­ja­me ÜVK-d Jaa­ma tä­na­va piir­kon­da, mil­le­le sai­me möö­du­nud aas­tal KI­Kist toe­tust. Pro­jekt on val­mis, koos­kõ­las­tu­sed ole­mas, kui on soo­je­m ja kui­ve­m, ilm­selt märt­si tei­ses poo­les või ap­ril­lis, lä­heb kopp maas­se. Ehi­tab han­ke võit­nud OÜ RTS Inf­ra Ees­ti. Kok­ku ra­ja­tak­se 69 lii­tu­mis­punk­ti, pro­jek­ti täh­taeg on sü­gi­sel.

Kah­te piir­kon­da Aeg­vii­dus kor­ra­ga ehi­ta­da ei ta­haks, see­tõt­tu alus­ta­me Ni­ker­jär­ve ÜVK han­ge­te lä­bi­vii­mist tõe­näo­li­selt tei­sel poo­laas­tal ja ehi­ta­mi­se jä­ta­me järg­mis­se aas­tas­se. Aru­ta­me veel Ani­ja val­la­juh­ti­de­ga, sest 280 756 eu­ro suu­ru­ne oma­fi­nant­see­ring peaks tu­le­ma val­lalt ning tä­na­vu­ses ee­lar­ves se­da ei ole.“

Suu­rem ja ma­hu­kam on Raa­si­ku ale­vik­ku ÜVK ra­ja­mi­ne. Ku­hu see täp­se­malt tu­leb?

„Üks osa on Tal­lin­na maan­tee, Nur­me ja Või­du tä­na­va va­he­li­ne kolm­nurk. Sin­na tu­leb 32 lii­tu­mis­punk­ti. Tei­ne on Raa­si­ku kes­ko­sa, seal ka­ta­me ÜVK­ga Tal­lin­na maan­tee, Või­du, Tam­me, Meie­rei, Tu­ru ja Vaht­ra tä­na­va­te va­he­li­se ala, sa­mu­ti Hei­na ja Roht­la tä­na­va. Sin­na ra­ja­tak­se juur­de 61 ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­punk­ti. Kol­mas on Tal­lin­na maan­tee, Raud­tee tä­na­va ja Va­na-Pos­ti­jaa­ma va­he­li­ne piir­kond – seal saa­vad uue ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni kõik kin­nis­tud, lii­tu­mis­punk­te tu­leb 98. Osa­li­selt on seal ka prae­gu ühis­vee­värk, kuid to­rus­tik on vä­ga va­na ja amor­ti­see­ru­nud, on ka oma­vo­li­li­si lii­tu­mi­si.

Kok­ku ehi­ta­me ka­na­li­sat­sioo­niü­hen­du­sed 191 kin­nis­tu­le. Prae­gu on Raa­si­kul Ra­ve­ni reo­vee­võr­gus­ti­ku­ga ühi­ne­nud kin­nis­tuid 120. Ale­vi­kus on 350 kin­nis­tut, see tä­hen­dab, et 35 prot­sen­ti on ÜVK­ga kae­tud, juur­de ehi­ta­me 55 prot­sen­ti. Nii et järg­mi­se aas­ta lõ­puks on 90 prot­sen­ti Raa­si­ku kin­nis­tu­test saa­nud oma­le ühis­vee­vär­gi. Kah­juks jääb üks olu­li­ne piir­kond pro­jek­tist väl­ja, see on ki­ri­kust tei­se­le poo­le Jä­ga­la maan­teed jääv osa, kus on um­bes 35 ma­ja­pi­da­mist.“

