Eelmise nä­da­la tei­si­päe­val ko­gu­nes ko­gu Kol­ga koo­li­pe­re tei­se tun­ni ajal õue, et ava­da pi­du­li­kult uus ma­dal­seik­lus­ra­da. See on ra­ja­tud koo­li­ma­ja kõr­va­le, koos­neb 9 seik­lus­ra­jast kok­ku 14 at­rakt­sioo­ni­ga, ka­hest plat­vor­mist ja ka ka­hest ra­ja­le mi­ne­ku re­de­list. Ra­ja pik­kus on li­gi­kau­du 70 meet­rit.

Lin­di lõi­kas lä­bi Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­du­se asep­re­si­dent An­ni Mai Kat­vel 9. klas­sist.

Kol­ga kool sai ma­dal­seik­lus­ra­ja jaoks toe­tust Eu­roo­pa Lii­du Lea­de­ri prog­ram­mist. Taot­lus toe­tus­ra­ha saa­mi­seks oli esi­ta­tud Lea­de­ri te­ge­vus­rüh­ma Aren­dus­ko­da tä­na­vus­se taot­lus­voo­ru, mis oli ava­tud märt­sis. Aren­dus­ko­ja te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na vald ning Lok­sa linn. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud pro­jek­ti toe­ta­ti Aren­dus­ko­ja meet­mest „Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­ta­mi­ne“ 7800 eu­ro­ga. Omao­sa­lus ta­su­ti Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­seks ku­ju­nes 11 143,48 eu­rot.

Kol­ga koo­li ma­dal­seik­lus­ra­ja pro­jek­tee­ris ja ehi­tas Fa­la­dor OÜ, ehi­tus­jä­re­le­val­vet te­gi Ur­mas Valg­ma OÜst UVT Ener­gee­ring.

OÜ Fa­la­dor ehi­tab ma­dal­seik­lus­ra­du koos­töös Slack­li­ne.ee mees­kon­na­ga. At­rakt­sioo­nid aren­da­vad koor­di­nat­sioo­ni, ke­ha­tun­ne­tust ja ta­sa­kaa­lu. Ehi­ta­ja on lu­ba­nud, et kor­ra­pä­ra­se hool­du­se­ga on ma­dal­seik­lus­par­gi elui­ga vä­he­malt 10-15 aas­tat.

Kol­ga koo­li di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma üt­les, et va­na seik­lus­ra­da oli amor­ti­see­ru­nud ja la­gu­nes, see­tõt­tu oli soov te­ha uus.

Koo­li hu­vi­ju­hi Lii­na Talt­si sõ­nul tur­ni­vad õpi­la­sed uuel ma­dal­seik­lus­ra­jal sa­ge­li, sin­na min­nak­se hom­mi­ku­ti en­ne tun­de, va­he­tun­di­de ajal ja pä­rast tun­de. Nä­da­la­va­he­tu­sel käi­sid seik­lus­ra­ja­ga tut­vu­mas ka Kol­ga ale­vi­ku ja ümb­rus­kon­na pe­red las­te­ga. Ra­jad so­bi­vad las­te­le ala­tes 3. eluaas­tast. Ku­ni 7aas­ta­sed lap­sed pea­vad ra­da­del lii­ku­ma jä­re­le­val­ve all, õpi­la­sed või­vad ka­su­ta­da ise­seis­valt.