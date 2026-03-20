Loksa postipunkti pidaja sai möödunud nädalal Omnivast teate, et koostööleping lõpetatakse alates käesoleva aasta 30. juunist. Vastavalt lepingule tuli teatada lepingu lõpetamisest kirjalikult vähemalt kolm kuud ette.
Loksal on postipunkt tegutsenud endise postkontori ruumides üle pooleteise aasta – 2024. aasta juulist, kui sinna kolis OÜ Ehal kangapood, mis hakkas tööle ka postipunktina. Loksa postkontor suleti sellest paar nädalat varem, viimane tööpäev oli 14. juunil 2024.
Omniva postiasutuste võrgu juht Lylian Peek selgitas Sõnumitoojale, et Loksa postipunkt suletakse postivõrgu kaasajastamise käigus madala külastatavuse tõttu. Viimase aasta jooksul liikus Loksa postipunkti kaudu päevas keskmiselt 9 pakki, samas liikus Loksa pakiautomaadi kaudu umbes 75 pakki päevas.
„Kõik paki- ja postiteenused jäävad piirkonnas kättesaadavaks ka edaspidi. Pakke saab teele saata ja vastu võtta Loksa pakiautomaadist Grossi poe juures või kulleriga. Kodumaiste ja rahvusvaheliste pakkide saatmiseks saab registreeruda Omniva mobiiliäpi või veebi kaudu. Omniva iseteeninduses näeb postipakkide saabumisaegu, on võimalik muuta väljastuspunkti asukohta või pikendada hoiuaega. Postmarke ja teisi tarvikuid kirjade saatmiseks on Loksal võimalik osta Grossi poest ja Coopist. Klientidele, kes ei ole digilahenduste kasutamiseks valmis või neil on näiteks liikumisraskusi, pakub Omniva personaalset postiteenust – võimalust kutsuda postikuller koju või tööle. Koju tellitud personaalne postiteenus pakub samu teenuseid, mis on olnud kättesaadavad postipunktist,“ lisab ta.
Omniva vastuses öeldakse veel: „Oleme Loksa postipunkti koostööpartneriga väga rahul. Koostöö sujus hästi ning tegu oli vastutustundliku, abivalmis ja tööka inimesega. Täname teda suurepärase koostöö eest.“
OÜ Ehal kangapoe omanik ja juht Kaili Peetermann kommenteerib lehele, et postipunkti teenuseid kasutavad nii Loksa linna kui ka paljude ümbruskonna külade inimesed Kuusalu vallast, aga ka Haljala vallast kuni Võsuni.
Eelkõige käivad postipunktis tema sõnul vanemad inimesed, kes pakiautomaadiga tegutsemist peavad enda jaoks keeruliseks või ei saa ega oska ise teha ülekandeid arvete tasumiseks.
„Paljudel eakamatel pole arvuti kasutamise oskust või võimalust, et maksta elektriarveid, vee- ja soojaarveid. Postipunkti tuuakse ka suuremõõdulised pakid, mis ei mahu pakiautomaati. Kui kulleri saabumise ajal pole inimesi kodus, palutakse samuti tuua pakk hoiule postipunkti,“ kirjeldab ta.
„Kuigi arveid saab ülekandega tasuda ka raamatukogus asuvas avalikus internetipunktis, on see postipunkti osadele klientidele keeruline. Seal on vaja kasutada PIN-koode ja inimene peab koodid ise sisestama, aga kõik ei mäleta koode või on paber nendega kadunud. Uute koodide saamiseks peab minema pangakontorisse, kuid pankade kontorid asuvad kaugel.“
Ta lisab veel, et alates juulist saab marke ja ümbrikke osta samuti Loksa kangapoest.
Sulgeda plaanitakse ka Kehra postipunkt
Sõnumitooja palus Omnivalt infot, kas Ida-Harjus on kavas veel sulgeda postipunkte.
Omniva kommunikatsioonijuht Madiken Oja vastas, et Kehra postipunkti osas on planeeritud kohaliku omavalitsusega kohtumine 29. märtsil: „Omniva plaanib 2026. aastal viia Eesti postivõrgu paremini kooskõlla ühiskonna muutunud vajaduste ja harjumustega. Tulemusena jääks Eestisse minimaalselt üks postkontor igasse maakonda ning täiendavad postkontorid tihedamalt asustatud Tallinnasse ja Tartusse. Senise 35 postiesinduse asemele jääks siis 19.“