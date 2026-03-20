Lok­sa pos­ti­punk­ti pi­da­ja sai möö­du­nud nä­da­lal Om­ni­vast tea­te, et koos­töö­le­ping lõ­pe­ta­tak­se ala­tes käe­so­le­va aas­ta 30. juu­nist. Vas­ta­valt le­pin­gu­le tu­li tea­ta­da le­pin­gu lõ­pe­ta­mi­sest kir­ja­li­kult vä­he­malt kolm kuud et­te.

Lok­sal on pos­ti­punkt te­gut­se­nud en­di­se post­kon­to­ri ruu­mi­des üle poo­le­tei­se aas­ta – 2024. aas­ta juu­list, kui sin­na ko­lis OÜ Ehal kan­ga­pood, mis hak­kas töö­le ka pos­ti­punk­ti­na. Lok­sa post­kon­tor su­le­ti sel­lest paar nä­da­lat va­rem, vii­ma­ne töö­päev oli 14. juu­nil 2024.

Om­ni­va pos­tia­su­tus­te võr­gu juht Ly­lian Peek sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Lok­sa pos­ti­punkt su­le­tak­se pos­ti­võr­gu kaa­sa­jas­ta­mi­se käi­gus ma­da­la kü­las­ta­ta­vu­se tõt­tu. Vii­ma­se aas­ta jook­sul lii­kus Lok­sa pos­ti­punk­ti kau­du päe­vas kesk­mi­selt 9 pak­ki, sa­mas lii­kus Lok­sa pa­kiau­to­maa­di kau­du um­bes 75 pak­ki päe­vas.

„Kõik pa­ki- ja pos­ti­tee­nu­sed jää­vad piir­kon­nas kät­te­saa­da­vaks ka edas­pi­di. Pak­ke saab tee­le saa­ta ja vas­tu võt­ta Lok­sa pa­kiau­to­maa­dist Gros­si poe juu­res või kul­le­ri­ga. Ko­du­mais­te ja rah­vus­va­he­li­ste pak­kide saat­mi­seks saab re­gist­ree­ru­da Om­ni­va mo­bii­liä­pi või vee­bi kau­du. Om­ni­va ise­tee­nin­du­ses näeb pos­ti­pak­ki­de saa­bu­mi­sae­gu, on või­ma­lik muu­ta väl­jas­tus­punk­ti asu­koh­ta või pi­ken­da­da hoiuae­ga. Post­mar­ke ja tei­si tar­vi­kuid kir­ja­de saat­mi­seks on Lok­sal või­ma­lik os­ta Gros­si poest ja Coo­pist. Klien­ti­de­le, kes ei ole di­gi­la­hen­dus­te ka­su­ta­mi­seks val­mis või neil on näi­teks lii­ku­mis­ras­ku­si, pa­kub Om­ni­va per­so­naal­set pos­ti­tee­nust – või­ma­lust kut­su­da pos­ti­kul­ler ko­ju või töö­le. Ko­ju tel­li­tud per­so­naal­ne pos­ti­tee­nus pa­kub sa­mu tee­nu­seid, mis on ol­nud kät­te­saa­da­vad pos­ti­punk­tist,“ li­sab ta.

Om­ni­va vas­tu­ses öel­dak­se veel: „Ole­me Lok­sa pos­ti­punk­ti koos­töö­part­ne­ri­ga vä­ga ra­hul. Koos­töö su­jus häs­ti ning te­gu oli vas­tu­tus­tund­li­ku, abi­val­mis ja töö­ka ini­me­se­ga. Tä­na­me te­da suu­re­pä­ra­se koos­töö eest.“

OÜ Ehal kan­ga­poe oma­nik ja juht Kai­li Pee­ter­mann kom­men­tee­rib le­he­le, et pos­ti­punk­ti tee­nu­seid ka­su­ta­vad nii Lok­sa lin­na kui ka pal­ju­de ümb­rus­kon­na kü­la­de ini­me­sed Kuu­sa­lu val­last, aga ka Hal­ja­la val­last ku­ni Võ­su­ni.

Eel­kõi­ge käi­vad pos­ti­punk­tis te­ma sõ­nul va­ne­mad ini­me­sed, kes pa­kiau­to­maa­di­ga te­gut­se­mist pea­vad en­da jaoks kee­ru­li­seks või ei saa ega os­ka ise te­ha üle­kan­deid ar­ve­te ta­su­mi­seks.

„Pal­ju­del ea­ka­ma­tel po­le ar­vu­ti ka­su­ta­mi­se os­kust või või­ma­lust, et maks­ta elekt­riar­veid, vee- ja soo­jaar­veid. Pos­ti­punk­ti tuuak­se ka suu­re­mõõ­du­li­sed pa­kid, mis ei ma­hu pa­kiau­to­maa­ti. Kui kul­le­ri saa­bu­mi­se ajal po­le ini­me­si ko­dus, pa­lu­tak­se sa­mu­ti tuua pakk hoiu­le pos­ti­punk­ti,“ kir­jel­dab ta.

„Kui­gi ar­veid saab üle­kan­de­ga ta­su­da ka raa­ma­tu­ko­gus asu­vas ava­li­kus in­ter­ne­ti­punk­tis, on see pos­ti­punk­ti osa­de­le klien­ti­de­le kee­ru­li­ne. Seal on va­ja ka­su­ta­da PIN-koo­de ja ini­me­ne peab koo­did ise si­ses­ta­ma, aga kõik ei mä­le­ta koo­de või on pa­ber nen­de­ga ka­du­nud. Uu­te koo­di­de saa­mi­seks peab mi­ne­ma pan­ga­kon­to­ris­se, kuid pan­ka­de kon­to­rid asu­vad kau­gel.“

Ta li­sab veel, et ala­tes juu­list saab mar­ke ja ümb­rik­ke os­ta sa­mu­ti Lok­sa kan­ga­poest.

Sul­ge­da plaa­ni­tak­se ka Keh­ra pos­ti­punkt

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus Om­ni­valt in­fot, kas Ida-Har­jus on ka­vas veel sul­ge­da pos­ti­punk­te.

Om­ni­va kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Ma­di­ken Oja vas­tas, et Keh­ra pos­ti­punk­ti osas on pla­nee­ri­tud ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga koh­tu­mi­ne 29. märt­sil: „Om­ni­va plaa­nib 2026. aas­tal viia Ees­ti pos­ti­võrgu pa­re­mi­ni koos­kõl­la ühis­kon­na muu­tu­nud va­ja­dus­te ja har­ju­mus­te­ga. Tu­le­mu­se­na jääks Ees­tis­se mi­ni­maal­selt üks post­kon­tor igas­se maa­kon­da ning täien­da­vad post­kon­to­rid ti­he­da­malt asus­ta­tud Tal­lin­nas­se ja Tar­tus­se. Se­ni­se 35 pos­tie­sin­du­se ase­me­le jääks siis 19.“