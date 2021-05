Muudatused Anija ja Raasiku valla bussiliinides

Alates 17. maist on muudatused Harjumaa lõunagrupi bussiliinide sõiduplaanides, mõned puudutavad ka Raasiku ja Anija valda läbivaid liine. Tallinn-Jüri-Aruküla liinile 135A lisatakse tööpäeviti Balti jaamast uus väljumine kell 14. Buss on Jüris kell 14.35 ja jõuab Arukülla 14.48. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse sõitjateveo osakonna juhataja Kadri Krooni sõnas, et sellega sai likvideeritud Jüri ja Aruküla vahel lõunane pikk paus. Liini, millega Jüri gümnaasiumis õppivad lapsed saaksid pärast koolitunde kohe koju sõita ega peaks mitu tundi bussi ootama, oli keskuselt taotlenud ka Raasiku vallavalitsus. Kose-Alavere-Kehra liini teenindav K6 buss hakkab tööpäeva hommikul Koselt väljuma kümme minutit hiljem ehk kell 6.40, et võimaldada Kehras ümber istuda kell 7.15 Tallinna poole väljuvale rongile. Tallinn-Vaida-Pikavere-Alavere-Voose liini 105 buss hakkab argipäeva õhtuti Balti jaamast väljuma 5 minutit varem ehk kell 18, et Alaveres oleks võimalik K6 bussiga Koselt tulijail Voose suunal ümber istuda. Info leiab ühistranspordikeskuse kodulehelt, ka bussides on teated.