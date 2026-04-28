Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas eral­da­da MTÜ-­le Voo­se Kõrts käe­so­le­va aas­ta ee­lar­vest 5467 eu­rot in­ves­tee­rin­gu­toe­tust he­li-, val­gus- ja la­va­teh­ni­ka soe­ta­mi­seks. MTÜ taot­les toe­tust Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le esi­ta­tud taot­lu­se oma­osa­lu­se kat­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 27 339,17 eu­rot, sel­lest 16 403,50 eu­rot saa­dak­se Lea­der-prog­ram­mist. Pro­jek­ti­ra­ha eest soe­ta­tak­se moo­du­li­test koos­nev poo­dium-la­va, mi­da saab vas­ta­valt va­ja­du­se­le ko­han­da­da ning ka­su­ta­da nii si­se- kui ka vä­li­tin­gi­mus­tes, sa­mu­ti pro­fes­sio­naal­ne aku­toi­tel he­li­süs­teem, mis või­mal­dab edas­ta­da kah­te eral­di he­li­ka­na­lit ning so­bib muu­hul­gas ka se­mi­na­ri­de tõl­keks, gii­di­ga eks­kur­sioo­ni­deks, ha­ri­dus­ü­ri­tus­teks. Komp­lek­ti kuu­lub ka aku­toi­tel LED-val­gus­ti­te süs­teem.