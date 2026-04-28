Anija vallavolikogu otsustas eraldada MTÜ-le Voose Kõrts käesoleva aasta eelarvest 5467 eurot investeeringutoetust heli-, valgus- ja lavatehnika soetamiseks. MTÜ taotles toetust Ida-Harju Koostöökojale esitatud taotluse omaosaluse katmiseks. Projekti kogumaksumus on 27 339,17 eurot, sellest 16 403,50 eurot saadakse Leader-programmist. Projektiraha eest soetatakse moodulitest koosnev poodium-lava, mida saab vastavalt vajadusele kohandada ning kasutada nii sise- kui ka välitingimustes, samuti professionaalne akutoitel helisüsteem, mis võimaldab edastada kahte eraldi helikanalit ning sobib muuhulgas ka seminaride tõlkeks, giidiga ekskursioonideks, haridusüritusteks. Komplekti kuulub ka akutoitel LED-valgustite süsteem.