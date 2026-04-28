Avatud kalasadamate päeva tänavuseks põhikohaks valitud Hara sadamas esines ansambel Vennaskond.
Hara sadamas olid laupäeval, 26. aprillil seatud otse mere äärde, Naga Pizza pitsakohviku esisele platsile, suur lava ja telk, sest Tartu Ülikooli Kalanduse Teabekeskus valis kaheksanda üle-eestilise avatud kalasadamate päeva avaürituse kohaks Harjumaal Hara sadama.
Alates varahommikust toimetasid seal Kalanduse Teabekeskuse ja Hara sadama töötajad, samuti ürituse jaoks tellitud korraldajad ja filmimeeskond. Kella 8 hommikul kuni kella 14 tehti Youtube´is Hara sadamas toimunust otseülekanne, mis on ka järele vaadatav. Avatud kalasadamate päevast võtsid seekord osa 20 kalasadamat, Harjumaalt osales peale Hara veel Leppneeme sadam.
Külalised said sadamast osta värsket räime, mida müüsid kohalikud kutselised kalurid – Ago Katvel Hara sadamas tegutsevast Juminda Rannakalanduse OÜst ja ka Aivo Janter Turbuneemest.
Kalanduse Teabekeskuse esindajad tutvustasid suurde telki seatud näitusel kalu ja lastega meisterdati pisikesi paate.
Väiksema telgi juures praeti ja pakuti tasuta maitsta Pärnu lahest püütud meritinti. Külalistele korraldatud lõbusa viktoriiniga tuletati meelde, et Eesti rahvuskala on räim, aasta kala 2026 on lest. Teaduse populariseerija Aare Baumer tegi teadusteatrit. Kalasadamate päeva maskott Saarmas Saul jagas rinnamärke. Paadislipi juures oli õngede meisterdamise töötuba.
Keskpäeval kuulutas Kalanduse Teabekeskuse juhataja Toomas Armulik välja konkursi „Aasta kalandustegu 2025“ võitja – kormoranide kisklussurve vähendamine kalavarudele, mis pälvis žüriilt peaauhinna ja oli hääletuse tulemusel ka rahva lemmik. Auhinna võttis vastu keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra, kes selgitas, et liigina on hea, kui Eestis oleks kormorane 9000-10 000 hauduvat paari, kuid tegelikult on 40 000 hauduvat paari. Ta tänas hääletajaid ja ka kõiki abilisi, kes kormoranide mune õlitavad. Autasustamisele järgnes punkrokkansambli Vennaskond pooleteisetunnine kontsert. Kuigi ilmateade ennustas selleks päevaks vihma ja külma ilma, hakkas Haras vihma sadama veidi enne ürituse lõppu.
Juminda Rannakalanduse OÜ 4 kalurit
Sel päeval müüs Juminda Rannakalanduse OÜ juhatuse liige, Kuusalu vallavalitsuse liige Ago Katvel Jumindalt kokku paarsada kilogrammi värsket kala.
Koos temaga tegutsevad osaühingus veel kolm kohalikku kutselist kalurit: Tarvi Velström Virvelt, Taavi Velström Kolga-Aablast ja Raul Neljand Tammistult.
Ago Katvel rääkis, et püütud kala müüakse enamasti ära kohapeal, üks kindel müügiaeg on Hara sadamas laupäeva hommik. Kui räime rohkem ja meri soojem, on värske kala müügil nädalas ka mõnel teisel hommikul. Infot kalasaagi kohta avaldatakse Juminda Rannakalanduse Facebooki-lehel ning sageli ka helistatakse ja küsitakse, millal kala saab.
Samas tõdes ta, et kalapüügist ära ei ela ning kõigil kohalikel kutselistel kaluritel on mujal põhitöökoht: „Meri kutsub, olen kalur missioonitundest ja kalapüük on kujunenud mu elu oluliseks osaks. Keegi just küsis, kas räime hind on õiglane. Kui saja kilo eest saad 250 eurot ja ostetakse enamasti ühe-kahe kilogrammi kaupa, katta tuleb kulutused ja lisaks me endi töö – kas on õiglane?“
Ta lisas, et loodab avatud kalasadamate päevast saada kliente juurde: „Räimepüügi hooaeg on põhjarannikul alles alanud, meie piirkonnas korraldatakse seda üritust liiga vara, Põhja-Eesti kalasadamates võiks olla hiljem. Kuid toimub ühel ajal kogu Eestis, sest Peipsis hakkab püük juba lõppema, Pärnus on tippaeg möödas.“
Hara sadama uus hooaeg
Hara Sadam OÜ pakkus avatud kalasadamate päeval ekskursioone Hara saarele ning paadisõitu ka ümber saare.
Sadamahoone endises restoranisaalis müüdi kohapeal küpsetatud saiakesi ja pirukaid ning ahjusooje suitsuräimi. Soovijad said piletiraha eest kõndida kunagisel militaarkail.
Hara Sadam OÜ juhatuse liige Tarvi Velström ütles, et pärast ligi kaks aastat tagasi juhtunud varingut tehti ekspertiis, põhiosa kaist on turvaline ja endine näitus taastati sellel osaliselt. Talvel oli sadam suletud, uus hooaeg avati märtsi lõpus, kui pitsakohvik alustas esmalt nädalavahetustel taas tööd. Suve alguses on kavas avada merepoide näitus.
Üks uue hooaja suurem muutus on, et Hara Sadamaresto lõpetas sügisel tegevuse. Hara Sadam OÜ ei jätka toitlustamise osas enam operaatorfirmaga, pitsakohvik kuulub ettevõttele endale, peakokk on Kaarel Kiivit. Endiselt pakutakse võimalust korraldada Hara sadamas asutuste suvepidusid, restoraniruumides ka perepidusid.
Alates aprillist töötab Hara sadama juhina Meeli Lepik Suurpealt. Ta elas hiljuti Saksamaal ja on aastaid töötanud uute laevade ehitusvaldkonnas luksuslaevade interjöörijuhina.
„Olen olnud struktuuride ja süsteemide looja ning hakkan siin tegelema külaliste vastuvõtmise ja teenuste arendamisega, et Hara sadamast tekiks Põhja-Eesti üks oluline tõmbekeskus,“ sõnas ta.