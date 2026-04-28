Ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­va tä­na­vu­seks põ­hi­ko­haks va­li­tud Ha­ra sa­da­mas esi­nes an­sam­bel Ven­nas­kond.

Ha­ra sa­da­mas olid lau­päe­val, 26. ap­ril­lil sea­tud ot­se me­re äär­de, Na­ga Piz­za pit­sa­koh­vi­ku esi­se­le plat­si­le, suur la­va ja telk, sest Tar­tu Üli­koo­li Ka­lan­du­se Tea­be­kes­kus va­lis ka­hek­san­da üle-ees­ti­li­se ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­va ava­üri­tu­se ko­haks Har­ju­maal Ha­ra sa­da­ma.

Ala­tes va­ra­hom­mi­kust toi­me­ta­sid seal Ka­lan­du­se Tea­be­kes­ku­se ja Ha­ra sa­da­ma töö­ta­jad, sa­mu­ti üri­tu­se jaoks tel­li­tud kor­ral­da­jad ja fil­mi­mees­kond. Kel­la 8 hom­mi­kul ku­ni kel­la 14 teh­ti You­tu­be´is Ha­ra sa­da­mas toi­mu­nust ot­seü­le­kan­ne, mis on ka jä­re­le vaa­da­tav. Ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­vast võt­sid see­kord osa 20 ka­la­sa­da­mat, Har­ju­maalt osa­les pea­le Ha­ra veel Lepp­nee­me sa­dam.

Kü­la­li­sed said sa­da­mast os­ta värs­ket räi­me, mi­da müü­sid ko­ha­li­kud kut­se­li­sed ka­lu­rid – Ago Kat­vel Ha­ra sa­da­mas te­gut­se­vast Ju­min­da Ran­na­ka­lan­du­se OÜst ja ka Ai­vo Jan­ter Tur­bu­nee­mest.

Ka­lan­du­se Tea­be­kes­ku­se esin­da­jad tut­vus­ta­sid suur­de tel­ki sea­tud näi­tu­sel ka­lu ja las­te­ga meis­ter­da­ti pi­si­ke­si paa­te.

Väik­se­ma tel­gi juu­res prae­ti ja pa­ku­ti ta­su­ta maits­ta Pär­nu la­hest püü­tud me­ri­tin­ti. Kü­la­lis­te­le kor­ral­da­tud lõ­bu­sa vik­to­rii­ni­ga tu­le­ta­ti meel­de, et Ees­ti rah­vus­ka­la on räim, aas­ta ka­la 2026 on lest. Tea­du­se po­pu­la­ri­see­ri­ja Aa­re Bau­mer te­gi tea­dus­teat­rit. Ka­la­sa­da­ma­te päe­va mas­kott Saar­mas Saul ja­gas rin­na­mär­ke. Paa­dis­li­pi juu­res oli õn­ge­de meis­ter­da­mi­se töö­tu­ba.

Kesk­päe­val kuu­lu­tas Ka­lan­du­se Tea­be­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Too­mas Ar­mu­lik väl­ja kon­kur­si „Aas­ta ka­lan­dus­te­gu 2025“ võit­ja – kor­mo­ra­ni­de kisk­lus­sur­ve vä­hen­da­mi­ne ka­la­va­ru­de­le, mis päl­vis žü­riilt peaau­hin­na ja oli hää­le­tu­se tu­le­mu­sel ka rah­va lem­mik. Au­hin­na võt­tis vas­tu kesk­kon­naa­me­ti pea­di­rek­tor Rai­ner Vak­ra, kes sel­gi­tas, et lii­gi­na on hea, kui Ees­tis oleks kor­mo­ra­ne 9000-10 000 hau­du­vat paa­ri, kuid te­ge­li­kult on 40 000 hau­du­vat paa­ri. Ta tä­nas hää­le­ta­jaid ja ka kõi­ki abi­li­si, kes kor­mo­ra­ni­de mu­ne õli­ta­vad. Au­ta­sus­ta­mi­se­le järg­nes punk­rok­kan­sam­bli Ven­nas­kond poo­le­tei­se­tun­ni­ne kont­sert. Kui­gi il­ma­tea­de en­nus­tas sel­leks päe­vaks vih­ma ja kül­ma il­ma, hak­kas Ha­ras vihma sa­da­ma vei­di en­ne üri­tu­se lõp­pu.

Ju­min­da Ran­na­ka­lan­du­se OÜ 4 ka­lu­rit

Sel päe­val müüs Ju­min­da Ran­na­ka­lan­du­se OÜ ju­ha­tu­se lii­ge, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lii­ge Ago Kat­vel Ju­min­dalt kok­ku paar­sa­da ki­log­ram­mi värs­ket ka­la.

Koos te­ma­ga te­gut­se­vad osa­ühin­gus veel kolm ko­ha­lik­ku kut­se­list ka­lu­rit: Tar­vi Velst­röm Vir­velt, Taa­vi Velst­röm Kol­ga-Aab­last ja Raul Nel­jand Tam­mis­tult.

Ago Kat­vel rää­kis, et püü­tud ka­la müüak­se ena­mas­ti ära ko­ha­peal, üks kin­del müü­giaeg on Ha­ra sa­da­mas lau­päe­va hom­mik. Kui räi­me roh­kem ja me­ri soo­jem, on värs­ke ka­la müü­gil nä­da­las ka mõ­nel tei­sel hom­mi­kul. In­fot ka­la­saa­gi koh­ta aval­da­tak­se Ju­min­da Ran­na­ka­lan­du­se Fa­ce­boo­ki-le­hel ning sa­ge­li ka he­lis­ta­tak­se ja kü­si­tak­se, mil­lal ka­la saab.

Sa­mas tõ­des ta, et ka­la­püü­gist ära ei ela ning kõi­gil ko­ha­li­kel kut­se­lis­tel ka­lu­ri­tel on mu­jal põ­hi­töö­koht: „Me­ri kut­sub, olen ka­lur mis­sioo­ni­tun­dest ja ka­la­püük on ku­ju­ne­nud mu elu olu­li­seks osaks. Kee­gi just kü­sis, kas räi­me hind on õig­la­ne. Kui sa­ja ki­lo eest saad 250 eu­rot ja os­te­tak­se ena­mas­ti ühe-ka­he ki­log­ram­mi kau­pa, kat­ta tu­leb ku­lu­tu­sed ja li­saks me en­di töö – kas on õig­la­ne?“

Ta li­sas, et loo­dab ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­vast saa­da klien­te juur­de: „Räi­me­püü­gi hooaeg on põh­ja­ran­ni­kul al­les ala­nud, meie piir­kon­nas kor­ral­da­tak­se se­da üri­tust lii­ga va­ra, Põh­ja-Ees­ti ka­la­sa­da­ma­tes võiks ol­la hil­jem. Kuid toi­mub ühel ajal ko­gu Ees­tis, sest Peip­sis hak­kab püük ju­ba lõp­pe­ma, Pär­nus on tip­paeg möö­das.“

Ha­ra sa­da­ma uus hooaeg

Ha­ra Sa­dam OÜ pak­kus ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­val eks­kur­sioo­ne Ha­ra saa­re­le ning paa­di­sõi­tu ka üm­ber saa­re.

Sa­da­ma­hoo­ne en­di­ses res­to­ra­ni­saa­lis müü­di ko­ha­peal küp­se­ta­tud saia­ke­si ja pi­ru­kaid ning ah­ju­soo­je suit­su­räi­mi. Soo­vi­jad said pi­le­ti­ra­ha eest kõn­di­da ku­na­gi­sel mi­li­taar­kail.

Ha­ra Sa­dam OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Tar­vi Velst­röm üt­les, et pä­rast li­gi kaks aas­tat ta­ga­si juh­tu­nud va­rin­gut teh­ti eks­per­tiis, põ­hio­sa kaist on tur­va­li­ne ja en­di­ne näi­tus taas­ta­ti sel­lel osa­li­selt. Tal­vel oli sa­dam su­le­tud, uus hooaeg ava­ti märt­si lõ­pus, kui pit­sa­koh­vik alus­tas es­malt nä­da­la­va­he­tus­tel taas tööd. Su­ve al­gu­ses on ka­vas ava­da me­re­poi­de näi­tus.

Üks uue hooa­ja suu­rem muu­tus on, et Ha­ra Sa­da­ma­res­to lõ­pe­tas sü­gi­sel te­ge­vu­se. Ha­ra Sa­dam OÜ ei jät­ka toit­lus­ta­mi­se osas enam ope­raa­tor­fir­ma­ga, pit­sa­koh­vik kuu­lub et­te­võt­te­le en­da­le, pea­kokk on Kaa­rel Kii­vit. En­di­selt pa­ku­tak­se või­ma­lust kor­ral­da­da Ha­ra sa­da­mas asu­tus­te su­ve­pi­du­sid, res­to­ra­ni­ruu­mi­des ka pe­re­pi­du­sid.

Ala­tes ap­ril­list töö­tab Ha­ra sa­da­ma ju­hi­na Mee­li Le­pik Suur­pealt. Ta elas hil­ju­ti Sak­sa­maal ja on aas­taid töö­ta­nud uu­te lae­va­de ehi­tus­vald­kon­nas luk­sus­lae­va­de in­ter­jöö­ri­ju­hi­na.

„Olen ol­nud st­ruk­tuu­ri­de ja süs­tee­mi­de loo­ja ning hak­kan siin te­ge­le­ma kü­la­lis­te vas­tu­võt­mi­se ja tee­nus­te aren­da­mi­se­ga, et Ha­ra sa­da­mast te­kiks Põh­ja-Ees­ti üks olu­li­ne tõm­be­kes­kus,“ sõ­nas ta.