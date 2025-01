Vas­tab Aren­dus­ko­ja pro­jek­ti­juht ja ko­gu­kon­da­de koo­li­ta­ja EHA PAAS:

„MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vus­rühm, mil­le te­ge­vus­piir­kond on Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na vald ning Lok­sa linn, osa­leb koos­tööp­ro­jek­tis „Vi­ru Lea­der-võr­gus­ti­ku tu­gev­da­mi­ne“. Aren­dus­ko­da al­ga­tas sel­le raa­mes oma koos­töö­prog­ram­mi ko­gu­kon­da­des koos­töö aren­da­mi­seks ja nen­de ühi­se­le te­gut­se­mi­se­le ai­ta­mi­seks koos ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga. Ees­märk on suu­na­ta ko­gu­kon­di ja oma­va­lit­su­si nä­ge­ma ko­ha­peal­seid res­surs­se ja nen­de abil kas­va­ta­ma te­gut­se­mis­või­me­kust.

Ko­gu­kon­nad saa­vad kan­di­dee­ri­da 26. jaa­nua­ri­ni, pa­lu­me täi­ta soo­via­val­dus ko­gu­kon­na ni­me ja lü­hi­kir­jel­du­se­ga en­di koh­ta ning miks soo­vi­tak­se osa­le­da. Ko­gu­kon­nast oo­ta­me osa­le­ma vä­he­malt 3-4liik­me­list mees­kon­da, kus­juu­res ko­gu­kond ei pea ole­ma ai­nult ühe kü­la või piir­kon­na ela­ni­kud, vaid ka teist­su­gu­sed – hu­vi, rah­vu­se, toe­tu­se ja muu­del põh­jus­tel tek­ki­nud ko­gu­kon­nad.

Aren­dus­ko­da pa­nus­tab sel­les­se koos­tööp­rog­ram­mi kol­me aas­ta jook­sul li­gi 40 000 eu­rot. Oma­va­lit­sus­tel ega ko­gu­kon­da­del omao­sa­lust po­le, küll aga tu­leks ta­su­da koo­li­tus­te­le sõi­du eest. Igast oma­va­lit­su­sest osa­le­vad prog­ram­mis kaks töö­ta­jat, esi­me­ne õp­pe­päev on nen­de­ga toi­mu­nud. Koos Ees­ti Koos­töö Ko­gu ju­ha­ta­ja Kai­ri Til­ga­ga aru­tle­si­me de­mok­raa­tia tee­ma­del, miks see on olu­li­ne ja kui­das ko­gu­kond­li­ku te­ge­vu­se abil de­mok­raa­tiat kas­va­ta­da. Kuu­sa­lu val­last osa­le­vad Ve­ro­ni­ka Laen­de ja Trii­nu Re­ba­ne, Lok­sa lin­nast Hil­le­ri Trei­salt ja Ka­rin Il­ves. Prog­ram­mi va­li­tud ko­gu­kon­da­de ja oma­va­lit­sus­te esi­me­ne koo­li­tus tu­leb 13. ja 14. veeb­rua­ril Kad­ri­na val­las Õn­ne­la kü­la­lis­te­ma­jas. Koo­li­ta­jad on ko­gu­kon­da­de pi­kaa­ja­li­se aren­da­mi­se ko­ge­mu­se­ga Kris­ta Ha­ba­kukk Vil­jan­di­maalt ning Ivi­ka Nõ­gel Ote­päält. Esi­me­sel koo­li­tus­päe­val rää­gi­me ko­gu­kon­na tä­hen­du­sest ja kaa­saeg­sest lä­he­ne­mi­sest ko­gu­kon­da­de aren­da­mi­se­le. Tei­sel päe­val on jut­tu ko­gu­kon­na aren­gu­faa­si­dest, et mis need on ja miks aren­gu­faa­si­de tund­mi­ne on mei­le olu­li­ne.

Tei­ne koo­li­tus on ka­vas tä­na­vu sü­gi­sel, siis ole­me kaa­sa­mi­se ja dia­loo­gi pi­da­mi­se kuns­ti koo­li­ta­jaks kut­su­nud kaa­sa­mis­eks­per­di Pi­ret Jee­da­se Kuu­sa­lu val­last Ha­ra kü­last.

Ju­ba tä­na­vu ke­va­del on ka­vas ins­pi­rat­sioo­ni­reis Har­ju­maa ja Jär­va­maa ak­tiiv­se­tes­se kü­la­des­se. Li­saks ühis­te­le koh­tu­mis­te­le võ­ta­vad ko­gu­kon­nad ka en­da­le ise­te­ge­mi­se üle­san­de, mil­le­ga ko­gu­kon­nas te­ge­le­tak­se va­he­peal ühi­selt.

Mõel­ge oma ko­gu­kon­da­de­ga lä­bi ja kan­di­dee­ri­ge. Vaa­ta­me, kui pal­ju hu­vi­li­si tu­leb. Kui on vä­ga pal­ju soo­vi­jaid, kor­ral­da­me nii, et prog­ram­mi va­li­tud ko­gu­kon­nad ja oma­va­lit­sus­te esin­da­jad ja­gak­sid oma ko­ge­must ja tead­mist ka oma kan­di teis­te­le ko­gu­kon­da­de­le.

Täp­se­mat in­fot prog­ram­mi koh­ta leiab Aren­dus­ko­ja ko­du­le­helt.