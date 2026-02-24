Vastab Kuusalu, Haljala, Tapa ja Kadrina valla ning Loksa linna Leader-piirkonnas tegutseva MTÜ Arenduskoda tegevjuht HEIKI VUNTUS: „Kokku on kolme meetme eelarve seekord 560 186 eurot. Nii suure kogusummaga taotlusvoorusid käimasoleval Leader-perioodil rohkem kavas ei ole. Kuna perioodi 2023-2027 lõpp pole kaugel, otsustas Arenduskoja juhatus jagada 2.-6. märtsini kestvas taotlusvoorus kogu raha, mis veel selleks perioodiks jäänud.
Kõige suurem summa on mikro- ja väikeettevõtete toetamiseks, sest Arenduskoja strateegias on kirjas, et vähemalt 50 protsenti toetustest peab minema neile. Möödunud aastal jäi ettevõtetele suunatud rahast osa alles, taotlusi oli vähe. Kui ka nüüd tuleb vähe, siis ilmselt teeb juhatus Arenduskoja üldkoosolekule ettepaneku muuta strateegiat ja suunata raha meetmesse 2.1 „Kogukonna investeeringute toetamine“.
Siiski tasuks mikro- ja väikeettevõtetel kaaluda toetuse taotlemist, Leader-progammist saaks tootmisvahendite või tootmist arendavate tegevuste toetuseks 50 protsenti maksumusest ehk poolmuidu. Strateegiat koostades leidsime, et maaettevõtjate toetamine on väga oluline.
Selgitasin taotlemisega seotud nõudeid virtuaalselt Zoom-keskkonnas 5. veebruari infopäeval, registreerunuid olid 53, osalesid 35. Tutvustasin Leader-määruse tähtsamaid muudatusi ja vastasin küsimustele, kokku kulus paar tundi. Huvi taotlusvooru vastu on päris kõrge, ka pärast infopäeva on kirjutatud ja helistatud.
On viimane aeg hakata tegutsema, investeeringuprojektide jaoks peab võtma hinnapakkumised, olemas peavad olema või tuleb sõlmida rendilepingud, taotleda ehitusload ja muud sellist. Käibemaks ei ole abikõlbulik ja ostetud seade peab töötama vähemalt kolm aastat pärast PRIA viimast väljamakset. Oluline on, et esmalt peab taotleja ise tegema vastavad kulutused või leppima kokku, et rahastuse saab, kui aruanded on esitatud ja PRIA otsustanud raha eraldada. Toetust antakse tegutsevatele ettevõtetele, mitte uue ettevõtte tegevuse alustamiseks. Toetuse maksimummäär on 50 000 eurot.
Määruse muudatustega saab tutvuda Arenduskoja veebilehel, need on märgitud värviliselt. Sealt leiate ka kehtiva strateegia ja nõuded taotlemiseks.
Seekordse taotlusvooru kõige väiksem eelarve on kogukondade investeeringutoetuse meetmes, samas vajadus on kõige suurem. Toetuse määr on 80 protsenti kogumaksumusest, taotleja omaosalus 20 protsenti.
Aktiivse ja tegusa kogukonna toetusmeetme osas peab projekti ellu viima ühistegevusena, vähemalt kahe partneriga, ja nendega sõlmima ühistegevuse lepingu. See on tehtav, soovitan hakata varakult mõtlema ja kokku leppima. Toetuse maht on 85 protsenti kogumaksumusest, omaosalus 15 protsenti.
Hinnapakkumiste võtmisel vaadake hoolega, et ei oleks huvide konflikti. PRIA töötajad on ka sotsiaalmeediast vaadanud, kas on suheldud varem, kas taotlejal ja hinnapakkujal on või on olnud perekondlikud sidemed. Avastatud huvide konflikti tõttu on tunnistatud rahastusotsuseid kehtetuks.
Taotlust tuleks hakata esitama e-PRIA keskkonda kohe 2. märtsil. Seal on juhend, kuidas täita. Kui tekib probleeme, võtta julgelt ühendust minuga, abi saab ka PRIAst. Soovitan kirjutada taotlusesse selgitused ja toetusega elluviidavad eesmärgid lihtsalt ja täpselt, PRIA kontrollib pärast eesmärgi täitmist.
Kui taotlus on esitatud, näeme seda ka meie Arenduskojast, vaatame, kas hinnapakkumised sobivad ja mida muud vaja täpsustada. Paranduste tegemiseks anname aega 3 tööpäeva.
Taotluste hindamine toimub e-PRIAs. Kui Arenduskoja hindamiskomisjon vajab täpsemat infot, tuleme eelnevalt olukorraga tutvuma. Püüame võimalikult kiiresti projektid ära hinnata ja väga loodame, et saame toetada paljusid.
Arenduskoda edastab hindepunktide alusel koostatud pingeread ja rahastusotsused PRIAsse. Vastavalt muudetud määrusele vaatavad PRIA töötajad taotlused üle ja annavad otsuse rahastamise kohta 70 tööpäeva jooksul, varem oli aega 50 tööpäeva.“