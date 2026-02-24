Vas­tab Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na val­la ning Lok­sa lin­na Lea­der-piir­kon­nas te­gut­se­va MTÜ Aren­dus­ko­da te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS: „Kok­ku on kol­me meet­me ee­lar­ve see­kord 560 186 eu­rot. Nii suu­re ko­gu­sum­ma­ga taot­lus­voo­ru­sid käi­ma­so­le­val Lea­der-pe­rioo­dil roh­kem ka­vas ei ole. Ku­na pe­rioo­di 2023-2027 lõpp po­le kau­gel, ot­sus­tas Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus ja­ga­da 2.-6. märt­si­ni kest­vas taot­lus­voo­rus ko­gu ra­ha, mis veel sel­leks pe­rioo­diks jää­nud.

Kõi­ge suu­rem sum­ma on mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te toe­ta­mi­seks, sest Aren­dus­ko­ja st­ra­tee­gias on kir­jas, et vä­he­malt 50 prot­sen­ti toe­tus­test peab mi­ne­ma nei­le. Möö­du­nud aas­tal jäi et­te­võ­te­te­le suu­na­tud ra­hast osa al­les, taot­lu­si oli vä­he. Kui ka nüüd tu­leb vä­he, siis ilm­selt teeb ju­ha­tus Aren­dus­ko­ja üld­koo­so­le­ku­le et­te­pa­ne­ku muu­ta st­ra­tee­giat ja suu­na­ta ra­ha meet­mes­se 2.1 „Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­ta­mi­ne“.

Siis­ki ta­suks mik­ro- ja väi­ke­et­te­võ­te­tel kaa­lu­da toe­tu­se taot­le­mist, Lea­der-pro­gam­mist saaks toot­mis­va­hen­di­te või toot­mist aren­da­va­te te­ge­vus­te toe­tu­seks 50 prot­sen­ti mak­su­mu­sest ehk pool­mui­du. St­ra­tee­giat koos­ta­des leid­si­me, et maaet­te­võt­ja­te toe­ta­mi­ne on vä­ga olu­li­ne.

Sel­gi­ta­sin taot­le­mi­se­ga seo­tud nõu­deid vir­tuaal­selt Zoom-kesk­kon­nas 5. veeb­rua­ri in­fo­päe­val, re­gist­ree­ru­nuid olid 53, osa­le­sid 35. Tut­vus­ta­sin Lea­der-mää­ru­se täht­sa­maid muu­da­tu­si ja vas­ta­sin kü­si­mus­te­le, kok­ku ku­lus paar tun­di. Hu­vi taot­lus­voo­ru vas­tu on pä­ris kõr­ge, ka pä­rast in­fo­päe­va on kir­ju­ta­tud ja he­lis­ta­tud.

On vii­ma­ne aeg ha­ka­ta te­gut­se­ma, in­ves­tee­rin­gup­ro­jek­ti­de jaoks peab võt­ma hin­na­pak­ku­mi­sed, ole­mas pea­vad ole­ma või tu­leb sõl­mi­da ren­di­le­pin­gud, taot­le­da ehi­tus­load ja muud sel­list. Käi­be­maks ei ole abi­kõl­bu­lik ja os­te­tud sea­de peab töö­ta­ma vä­he­malt kolm aas­tat pä­rast PRIA vii­mast väl­ja­mak­set. Olu­li­ne on, et es­malt peab taot­le­ja ise te­ge­ma vas­ta­vad ku­lu­tu­sed või lep­pi­ma kok­ku, et ra­has­tu­se saab, kui aruan­ded on esi­ta­tud ja PRIA ot­sus­ta­nud ra­ha eral­da­da. Toe­tust an­tak­se te­gut­se­va­te­le et­te­võ­te­te­le, mit­te uue et­te­võt­te te­ge­vu­se alus­ta­mi­seks. Toe­tu­se mak­si­mum­määr on 50 000 eu­rot.

Mää­ru­se muu­da­tus­te­ga saab tut­vu­da Aren­dus­ko­ja vee­bi­le­hel, need on mär­gi­tud vär­vi­li­selt. Sealt leia­te ka keh­ti­va st­ra­tee­gia ja nõu­ded taot­le­mi­seks.

See­kord­se taot­lus­voo­ru kõi­ge väik­sem ee­lar­ve on ko­gu­kon­da­de in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se meet­mes, sa­mas va­ja­dus on kõi­ge suu­rem. Toe­tu­se määr on 80 prot­sen­ti ko­gu­mak­su­mu­sest, taot­le­ja omao­sa­lus 20 prot­sen­ti.

Ak­tiiv­se ja te­gu­sa ko­gu­kon­na toe­tus­meet­me osas peab pro­jek­ti el­lu vii­ma ühis­te­ge­vu­se­na, vä­he­malt ka­he part­ne­ri­ga, ja nen­de­ga sõl­mi­ma ühis­te­ge­vu­se le­pingu. See on teh­tav, soo­vi­tan ha­ka­ta va­ra­kult mõt­le­ma ja kok­ku lep­pi­ma. Toe­tu­se maht on 85 prot­sen­ti ko­gu­mak­su­mu­sest, omao­sa­lus 15 prot­sen­ti.

Hin­na­pak­ku­mis­te võt­mi­sel vaa­da­ke hoo­le­ga, et ei oleks hu­vi­de konf­lik­ti. PRIA töö­ta­jad on ka sot­siaal­mee­diast vaa­da­nud, kas on su­hel­dud va­rem, kas taot­le­jal ja hin­na­pak­ku­jal on või on ol­nud pe­re­kond­li­kud si­de­med. Avas­ta­tud hu­vi­de konf­lik­ti tõt­tu on tun­nis­ta­tud ra­has­tus­ot­su­seid keh­te­tuks.

Taot­lust tu­leks ha­ka­ta esi­ta­ma e-PRIA kesk­kon­da ko­he 2. märt­sil. Seal on ju­hend, kui­das täi­ta. Kui te­kib prob­lee­me, võt­ta jul­gelt ühen­dust mi­nu­ga, abi saab ka PRIAst. Soo­vi­tan kir­ju­ta­da taot­lu­ses­se sel­gi­tu­sed ja toe­tu­se­ga el­lu­vii­da­vad ees­mär­gid liht­salt ja täp­selt, PRIA kont­rol­lib pä­rast ees­mär­gi täit­mist.

Kui taot­lus on esi­ta­tud, näe­me se­da ka meie Aren­dus­ko­jast, vaa­ta­me, kas hin­na­pak­ku­mi­sed so­bi­vad ja mi­da muud va­ja täp­sus­ta­da. Pa­ran­dus­te te­ge­mi­seks an­na­me ae­ga 3 töö­päe­va.

Taot­lus­te hin­da­mi­ne toi­mub e-PRIAs. Kui Aren­dus­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jon va­jab täp­se­mat in­fot, tu­le­me eel­ne­valt olu­kor­ra­ga tut­vu­ma. Püüa­me või­ma­li­kult kii­res­ti pro­jek­tid ära hin­na­ta ja vä­ga loo­da­me, et saa­me toe­ta­da pal­ju­sid.

Aren­dus­ko­da edas­tab hin­de­punk­ti­de alu­sel koos­ta­tud pin­ge­read ja ra­has­tu­sot­su­sed PRIAs­se. Vas­ta­valt muu­de­tud mää­ru­se­le vaa­ta­vad PRIA töö­ta­jad taot­lu­sed üle ja an­na­vad ot­su­se ra­has­ta­mi­se koh­ta 70 töö­päe­va jook­sul, va­rem oli ae­ga 50 töö­päe­va.“