Öel­dak­se, et ter­ves ke­has on ter­ve vaim. Se­da kin­ni­tas Har­ju­maa spor­di­peol ka spor­di­lii­du juht – ini­mes­te füü­si­lis­se ter­vi­ses­se pa­nus­ta­mi­se­ga ai­ta­vad lii­ku­mi­sõ­pe­ta­jad ja tree­ne­rid kaa­sa ka nen­de vaim­se ter­vi­se hoid­mi­se­le. Ala­nud raa­ma­tuaas­ta­le vii­da­tes mär­kis spor­di­juht, et na­gu lu­ge­ma õp­pi­mi­ne saab suu­res­ti al­gu­se koo­list, al­gab sealt ka lii­ku­mis­har­ju­mu­se ja sport­li­ku elu­vii­si kas­va­ta­mi­ne.

Har­ju­maal on aas­ta­küm­neid kor­ral­da­tud koo­li­de­va­he­li­si spor­di­võist­lu­si. Kui­gi õpe­ta­ja­te sõ­nul on saa­vu­tus­test olu­li­sem las­tes­se lii­ku­mis­rõõ­mu süs­ti­mi­ne, tun­nis­ta­sid nad, et ka või­du­ka­ri­kat on to­re saa­da.