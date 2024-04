Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­di­rek­tor GA­RI­NA TOO­MIN­GAS: „Aru­kü­la eel­mi­ne näi­te­ring te­gut­seb ju­hen­da­ja ko­li­mi­se tõt­tu nüüd Raa­si­ku rah­va­ma­jas. Kut­su­sin eel­mi­sel aas­tal Aru­kül­la uut näi­te­rin­gi te­ge­ma Jõe­läht­me rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Me­ri­ke Ka­hu, kes seit­se aas­tat ta­ga­si la­vas­tas meil Ju­han Trum­bi näi­den­di „Mets­loo­ma­de haig­la“. Esial­gu üt­les ta ära, kuid hil­jaae­gu kü­sis, kas ik­ka veel ot­sin ju­hen­da­jat.

Kut­su­sin 2. ap­ril­liks Aru­kü­la rah­va­maj­ja kõi­ki, kes on hu­vi­ta­tud näi­te­rin­gis osa­le­mi­sest. Tu­lid ne­li naist, kaks Raa­si­ku val­last, üks Rae ja üks Jõe­läht­me val­last. Kõik nad on va­ra­se­ma näit­le­mis­ko­ge­mu­se­ta. Me­ri­ke üt­les, et va­lib la­vas­tu­se sel­le jär­gi, kui pal­ju ini­me­si näi­te­rin­gi tu­leb. Mi­nu soov oli, et va­li­tak­se ko­gu­pe­re­tükk, sest täis­kas­va­nu­te eten­du­si on pal­ju, las­te­le ei ole. Nii la­vas­ta­ja kui tu­le­va­sed näit­le­jad olid rõõ­mu­ga nõus, esi­me­seks näi­den­diks võe­ti „Hii­red pöö­nin­gul”.

Näi­te­ring hak­kab proo­ve te­ge­ma kord nä­da­las, tei­si­päe­va õh­tu­ti. Uued soo­vi­jad saa­vad lii­tu­da sü­gi­sel.“