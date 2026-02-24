Aruküla Spordiklubi kasvandik, 16aastane Aron Sepp, kes alates sügisest treenib maailma ühe juhtiva käsipallikllubi FC Barcelona ehk Barca noorteakadeemias La Masia, tuli ülemöödunud nädalavahetusel FC Barcelona Handbol Juvenil U18 meeskonna koosseisus Hispaania noorte karikavõitjaks.
Finaalturniiril Gran Canarial osalesid kokku 4 võistkonda – noortetiimid samadest klubidest, kelle täiskasvanute esindusmeeskonnad kvalifitseerusid Copa de España lõppvõistlusele.
„Minu praegune klubi on tavaliselt võistluse kindel favoriit, kuid kõik võidud ei tulnud kindlasti lihtsalt. Mina sain mänguaega parasjagu, arvestades, et olen 2008.-2009. aastal sündinud noorte meeskonnas, kus vanematele mängijatele antakse rohkem mänguaega,“ ütles 2009. aastal sündinud Aron Sepp.
Ta lisas, et järgmine oluline võistlus on hooaja tähtsaim turniir EHF Youth Club Trophy, kus osalevad Euroopa 16 paremat noortevõistkonda, lisaks tema praegusele koduklubile veel võistkonnad Taanist, Norrast, Prantsusmaalt, Portugalist, Rumeeniast, Saksamaalt, Horvaatiast, Makedooniast, Ungarist ja Poolast. Barcelona klubi peab alagrupimänge 31. märtsist 1. aprillini Ungaris, kui seal kõik mängud võidetakse, pääsetakse 13.-14. juunil toimuvale finaalturniirile.
„Jätkame võistlemist ka Hispaania liigas, mida praegu juhime. Hispaania meistrid selgitatakse välja 20.-24. mail,“ sõnas Aron Sepp.
Ta kinnitas, et on sportlasena harjunud kindla elustiiliga –trenn, kool ja puhkus, ning tunneb end Hispaanias päris koduselt: „Tiimikaaslastega on mul väga hea klapp, olen meeskonnakaaslasi ja nende tugevusi paremini tundma õppinud ning minu mäng on muutunud kvaliteetsemaks.“
Aruküla noormees kinnitas, et saab hispaania keelest juba üsna hästi aru, kuid sõpradega suhtleb pigem inglise keeles. Koju puhkama saab ta tulla suvel, kui käsipallihooaeg on lõppenud: „Sinnamaani pean veel kõvasti tõestama, et olen selle klubi vääriline.“