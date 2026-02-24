Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi kas­van­dik, 16aas­ta­ne Aron Sepp, kes ala­tes sü­gi­sest tree­nib maail­ma ühe juh­ti­va kä­si­pal­likl­lu­bi FC Bar­ce­lo­na ehk Bar­ca noor­te­aka­dee­mias La Ma­sia, tu­li üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel FC Bar­ce­lo­na Hand­bol Ju­ve­nil U18 mees­kon­na koos­sei­sus His­paa­nia noor­te ka­ri­ka­võit­jaks.

Fi­naal­tur­nii­ril Gran Ca­na­rial osa­le­sid kok­ku 4 võist­kon­da – noor­te­tii­mid sa­ma­dest klu­bi­dest, kel­le täis­kas­va­nu­te esin­dus­mees­kon­nad kva­li­fit­see­ru­sid Co­pa de Es­paña lõpp­võist­lu­se­le.

„Mi­nu prae­gu­ne klu­bi on ta­va­li­selt võist­lu­se kin­del fa­vo­riit, kuid kõik või­dud ei tul­nud kind­las­ti liht­salt. Mi­na sain män­guae­ga pa­ras­ja­gu, ar­ves­ta­des, et olen 2008.-2009. aas­tal sün­di­nud noor­te mees­kon­nas, kus va­ne­ma­te­le män­gi­ja­te­le an­tak­se roh­kem män­guae­ga,“ üt­les 2009. aas­tal sün­di­nud Aron Sepp.

Ta li­sas, et järg­mi­ne olu­li­ne võist­lus on hooa­ja täht­saim tur­niir EHF Youth Club Trop­hy, kus osa­le­vad Eu­roo­pa 16 pa­re­mat noor­te­võist­kon­da, li­saks te­ma prae­gu­se­le ko­duk­lu­bi­le veel võist­kon­nad Taa­nist, Nor­rast, Prant­sus­maalt, Por­tu­ga­list, Ru­mee­niast, Sak­sa­maalt, Hor­vaa­tiast, Ma­ke­doo­niast, Un­ga­rist ja Poo­last. Bar­ce­lo­na klu­bi peab alag­ru­pi­män­ge 31. märt­sist 1. ap­ril­li­ni Un­ga­ris, kui seal kõik män­gud või­de­tak­se, pää­se­tak­se 13.-14. juu­nil toi­mu­va­le fi­naal­tur­nii­ri­le.

„Jät­ka­me võist­le­mist ka His­paa­nia lii­gas, mi­da prae­gu ju­hi­me. His­paa­nia meist­rid sel­gi­ta­tak­se väl­ja 20.-24. mail,“ sõ­nas Aron Sepp.

Ta kin­ni­tas, et on sport­la­se­na har­ju­nud kind­la elus­tii­li­ga –trenn, kool ja puh­kus, ning tun­neb end His­paa­nias pä­ris ko­du­selt: „Tii­mi­kaas­las­te­ga on mul vä­ga hea klapp, olen mees­kon­na­kaas­la­si ja nen­de tu­ge­vu­si pa­re­mi­ni tund­ma õp­pi­nud ning mi­nu mäng on muu­tu­nud kva­li­teet­se­maks.“

Aru­kü­la noor­mees kin­ni­tas, et saab his­paa­nia kee­lest ju­ba üs­na häs­ti aru, kuid sõp­ra­de­ga suht­leb pi­gem ing­li­se kee­les. Ko­ju puh­ka­ma saab ta tul­la su­vel, kui kä­si­pal­li­hooaeg on lõp­pe­nud: „Sin­na­maa­ni pean veel kõ­vas­ti tões­ta­ma, et olen sel­le klu­bi vää­ri­li­ne.“