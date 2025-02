Det­semb­ris saa­tis ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi rii­gi­koo­li­de ja va­ra­de osa­kon­na ju­ha­ta­ja Priit Valk pöör­du­mi­se seo­ses Ida-Har­ju­maa­le täien­da­va(te) rii­gi­güm­naa­siu­mi(de) loo­mi­se­ga Har­ju 8 oma­va­lit­su­se­le: Kuu­sa­lu, Raa­si­ku, Ani­ja, Jõe­läht­me, Rae ja Ko­se val­la­va­lit­su­se­le ning Lok­sa ja Maar­du lin­na­va­lit­su­se­le, sa­mu­ti ka Tal­lin­na lin­na­va­lit­su­se­le.

Amet­nik mee­nu­tas kir­jas, et 2015. aas­tal aval­das Geo­me­dia ana­lüü­si, mil­le läh­teü­le­san­ne oli pak­ku­da väl­ja Har­ju­maa­le kõi­ge po­tent­siaal­se­mad asu­ko­had viie rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mi­seks. Läh­tu­da tu­li ka­hest stse­naa­riu­mist. Esi­me­ne ar­ves­tas ha­ri­du­se tu­le­mus­lik­ku­se ja tõ­hu­su­se ehk kva­li­tee­di ja ma­jan­dus­li­ku efek­tiiv­su­se ar­gu­men­te ning ka­van­da­tavad koo­lid pi­did ole­ma vä­he­malt 540 õpi­la­se­ga. Tei­ne st­se­naa­rium ar­ves­tas ka re­gio­naal­po­lii­ti­lis­te ar­gu­men­ti­de­ga, seal­hul­gas piir­kond­li­ku aren­gu, liig­se liik­lus­va­ja­du­se ja -koor­mu­se väl­ti­mi­se­ga. Ka­van­da­ta­vad rii­gi­güm­naa­siu­mid väl­jas­pool Tal­lin­na pi­did ole­ma vä­he­malt 250 õpi­la­se­ga.

Esi­me­se st­se­naa­riu­mi jär­gi on Har­ju­maa­le-Tal­lin­na­se ra­ja­tud 7 rii­gi­güm­naa­siu­mi, veel üks te­hak­se Las­na­mäe­le. Piir­kond­li­ku aren­gu toe­ta­mi­se sei­su­ko­hast soo­vi­ta­ti küm­ne aas­ta ta­gu­ses ana­lüü­sis rii­gi­güm­naa­sium ra­ja­da Maar­dus­se, Kei­las­se ning Ko­se, Kuu­sa­lu ja Sa­ku val­da, ka Pal­dis­ki lin­na. Mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja soo­vib nüüd oma­va­lit­su­si kaa­sa­ta aru­tel­lu, kas ja ku­hu oleks Ida-Har­ju­maa jaoks va­ja­lik ja mõist­lik rii­gi­güm­naa­siu­me juur­de luua.

Oma­va­lit­sus­telt pa­lu­ti 3. veeb­rua­riks ar­va­mu­si-et­te­pa­ne­kuid, kas ja ku­hu oleks Ida-Har­ju­maa­le va­ja täien­da­vaid rii­gi­güm­naa­siu­me ning mis on nen­des koh­ta­des po­tent­siaal­se­te õp­pu­ri­te arv ku­ni aas­ta­ni 2050, kas prae­gu­ne trans­por­di­kor­ral­dus toe­tab neis­se asu­koh­ta­des­se lii­ku­mist või mi­da on va­ja sel­les muu­ta ning mil­li­ne on oma­va­lit­su­se pa­ku­tud rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mi­se või­ma­lik mõ­ju nen­de oma­va­lit­su­se ja ko­gu Har­ju­maa koo­li­võr­gu aren­gu­le. Priit Valk an­dis sa­mas tea­da, mi­nis­tee­rium on sei­su­ko­hal, et väl­jas­pool Tal­lin­na on mõist­lik ra­ja­da vä­he­malt 540 õp­pe­ko­ha­ga rii­gi­güm­naa­siu­me.

Ani­ja vald – rii­gi­güm­naa­sium Keh­ras­se

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor vas­tas mi­nis­tee­riu­mi­le, et Ida-Har­ju­maa­le tu­leks ra­ja­da vä­he­malt üks rii­gi­güm­naa­sium, et ta­ga­da piir­kon­nas kva­li­teet­ne ja jät­ku­suut­lik güm­naa­siu­mi­ha­ri­du­se and­mi­ne ja vä­hen­da­da õpi­las­te rän­net tõm­be­kes­ku­ses­se Tal­lin­na. Rii­gi­koo­li asu­ko­ha­na pak­kus ta väl­ja Keh­ra, mis asub lo­gis­ti­li­selt heas asu­ko­has nii Ani­ja val­la kui ka naa­ber­val­da­de ja -maa­kon­da­de õpi­las­te­le. Ta mär­kis, et rii­gi­güm­naa­sium suu­ren­daks noor­te pe­re­de jaoks Keh­ra at­rak­tiiv­sust ja toe­taks piir­kon­na aren­gut – pa­ran­daks eluk­va­li­tee­ti ning po­tent­siaal­selt suu­ren­daks ela­ni­ke ar­vu.

Val­la­va­nem tõi väl­ja, et Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la teis­te kau­ge­ma­te asu­koh­ta­de noor­tel pa­ra­nek­sid Keh­ra rii­gi­güm­naa­siu­mi­ga güm­naa­siu­mi­ha­ri­du­se saa­mi­se või­ma­lu­sed. Ta mär­kis, et tä­nu hea­le ron­giü­hen­du­se­le on Keh­ras­se lii­ku­mi­ne kii­re ja mu­gav. See vä­hen­daks va­ja­dust pen­del­da­da Har­ju­maa kesk­se­ma­tes­se güm­naa­siu­mi­tes­se, sääs­tes nii ae­ga kui ka ra­ha.

Keh­ra güm­naa­siu­mio­sas õpib prae­gu li­gi 70 õpi­last, Ani­ja val­las lõ­pe­tab käe­so­le­val õp­peaas­tal põ­hi­koo­li li­gi­kau­du 60 õpi­last, kes võik­sid sü­gi­sel alus­ta­da güm­naa­siu­mi­teed. Val­la­va­lit­sus usub, et Keh­ras asu­vas­se rii­gi­güm­naa­siu­mis­se õn­nes­tuks kaa­sa­ta noo­ri ka lä­hi­val­da­dest ja lin­na­dest ning raud­tee­äär­se­test asu­la­test.

Rii­vo Noor kin­ni­tas, et prae­gu­ne trans­por­di­kor­ral­dus toe­tab Keh­ras­se lii­ku­mist suu­re­pä­ra­selt – ron­giü­hen­dus on ti­he, pea­tu­sed muu­hul­gas La­ge­dil, Aru­kü­las, Raa­si­kul, Aeg­vii­dus, Jä­ne­dal, Leht­ses ja Ta­pal. Raud­tee elekt­ri­fit­see­ri­mi­se pro­jek­ti tu­le­mu­sel jõua­vad Aeg­vii­du-Ta­pa-Tar­tu lii­ni­le 2025. aas­ta jook­sul kuus uut elekt­ri­ron­gi, see või­mal­dab tu­le­vi­kus ka Lää­ne-Vi­ru­maa ja Jär­va­maa õpi­las­tel mu­ga­valt ja lü­hi­ke­se aja­ga ron­gi­ga Keh­ras­se sõi­ta. Li­saks toi­mib Keh­rast bus­siü­hen­dus lä­hi­piir­kon­da­de­ga. See­ga on ole­ma­s­o­lev trans­por­di­kor­ral­dus val­la­ju­hi hin­nan­gul pii­sav ja ka­tab õp­pu­ri­te va­ja­du­se, val­la­si­se­sed õpi­las­lii­nid toi­mi­vad häs­ti, va­ja­du­sel saab kaa­lu­da täien­da­va õpi­las­lii­ni ava­mist Kuu­sa­lu ja Ko­se val­la õpi­las­te jaoks.

„Rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mi­ne Keh­ras­se ai­taks vä­hen­da­da sur­vet Har­ju­maa kesk­se­te­le güm­naa­siu­mi­de­le, laien­da­des sa­mal ajal kva­li­teet­seid ha­ri­dus­või­ma­lu­si Ida-Har­ju­maal. See toe­taks Ani­ja val­la koo­li­võr­gu aren­gut, või­mal­da­des ko­ha­li­kel põ­hi­koo­li­del kes­ken­du­da veel­gi enam põ­hi­ha­ri­du­se kva­li­tee­di tõst­mi­se­le,“ vas­tas val­la­va­nem.

Kuu­sa­lu vald – rii­gi­güm­naa­sium Kuu­sal­lu

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt vas­tas pöör­du­mi­se­le, et Kuu­sa­lus ol­lak­se val­mis õpi­la­si vas­tu võt­ma nii kesk­koo­li güm­naa­siu­mio­sas val­mi­va­tes ruu­mi­des kui ka aren­da­ma eral­di güm­naa­siu­mio­sa. Ta sel­gi­tas, et val­las on ha­ri­dus­võr­ku ku­jun­da­des läh­tu­tud riik­li­kust ha­ri­dus­vald­kon­na aren­gu­ka­vast ning nii val­la aren­gu­ka­va kui ha­ri­dus­vald­kon­na aren­gu­ka­va kin­ni­ta­vad ko­ha­peal­se ha­ri­du­se and­mi­se olu­li­sust alus­ha­ri­du­sest ku­ni güm­naa­siu­mi lõ­pu­ni.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu te­gi 12 aas­tat ta­ga­si, 2013. aas­ta veeb­rua­ris et­te­pa­ne­ku val­da rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mi­seks. Hil­jem on val­la­va­lit­sus saat­nud ha­ri­dus­mi­nist­ri­te­le mit­mel kor­ral rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mist toe­ta­vaid kir­ju.

„Kui rii­gi­pool­selt tea­vi­ta­ti rii­gi­güm­naa­siu­mi­te ra­ja­mi­se prot­ses­si ra­has­tusp­rog­ram­mi lõp­pe­mi­sest, hak­ka­si­me aren­da­ma oma koo­li­võr­ku. Ole­me aren­da­nud oma koo­li­kesk­kon­da vii­ma­sed aas­tad tead­mi­ses, et rii­gi­güm­naa­siu­mi­te võrk on val­mis ning roh­kem neid ei ehi­ta­ta. Sa­mas on rii­gi­pool­selt väl­ja öel­dud, et toe­ta­tak­se güm­naa­siu­mi­koh­ti oma­va­lit­sus­te­le,“ kir­ju­tas val­la­va­nem.

Ta li­sas, et oma­va­lit­sus on asu­nud Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja ehi­ta­ma ja re­no­vee­ri­ma ning saa­nud sel­leks ka rii­gi­pool­set toe­tust. Vas­tus­kir­jas on ka koo­li­ma­ja fo­tod.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem vas­tas veel, et rii­gi­güm­naa­sium on õi­ge ra­ja­da Kuu­sa­lu val­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li kin­nis­tu­le – nii eral­di­seis­va hoo­ne­na kui ol­lak­se val­mis või­mal­da­ma güm­naa­siu­miõ­pet ka val­mi­va­tes ma­ja­osa­des. Kuu­sa­lu kesk­koo­li uues val­mi­vas güm­naa­siu­mio­sas on po­tent­siaal­ne õp­pu­ri­te arv 300, neil on või­ma­lik ka­su­ta­da nii si­se- kui vä­lis­ra­ja­ti­si, õue­sõp­pe või­ma­lu­si, ole­ma­so­le­vat söö­gi­saa­li, 2025. aas­ta lõ­pus val­mi­vad la­bo­rik­las­sid ja raa­ma­tu­ko­gu. Va­ja­du­sel saab kin­nis­tu­le ra­ja­da juur­de õp­pe­ruu­me, mis on va­ja­li­kud eel­kõi­ge güm­naa­siu­mi­o­sa aren­da­mi­seks.

Ter­je Kraan­velt kir­ju­tas ka, et koos­töös naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te­ga ja Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­ga on aren­da­tud Kuu­sa­lu val­la koo­li­bus­si­lii­ni­de võr­gus­tik­ku, mis või­mal­dab seal­ses­se koo­li jõu­da ka naa­be­r­oma­va­lit­sus­te õpi­las­tel. Val­lal on 14 koo­li­lii­ni, li­san­du­vad ühis­lii­nid Jõe­läht­me val­la­ga, li­saks toob or­ga­ni­see­ri­tud bus­si­liin Kuu­sal­lu õpi­la­si Lok­salt, Jõe­läht­me val­last ja Ani­ja val­last, või­ma­lik on nen­de lii­ni­de pi­ken­da­mi­ne.

Kuu­sa­lu val­las on 3 koo­li, mil­lest güm­naa­siu­mio­sa on ain­sa­na Kuu­sa­lu kesk­koo­lis. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et kool on muut­nud güm­naa­siu­mio­sa õp­pe­kor­ral­du­se si­su ning püüd­nud lei­da õpi­las­te­le maa­piir­kon­nas heal ta­se­mel õp­pi­mi­se või­ma­lu­si – koo­lil on kva­li­fit­see­ri­tud õpe­ta­jad, uuen­dus­lik koo­li­kor­ral­dus ning ko­du­ko­ha ha­ri­du­sest hu­vi­ta­tud pe­red. Li­saks pers­pek­tiiv­se­te­le ela­mua­ren­dus­te­le ja loo­dus­kau­ni­le kesk­kon­na­le on ka hea ha­ri­du­se saa­mi­se või­ma­lus uu­te­le noor­te­le pe­re­de­le tõm­be­num­ber.

Val­la­va­nem kin­ni­tas, et rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mi­ne Kuu­sa­lu koo­li kin­nis­tu­le on val­las ju­ba va­rem pla­nee­ri­tud oo­tus­pä­ra­ne areng, va­ja­dus ja või­ma­lus ning ra­ja­des Kuu­sa­lu ha­ri­dus­lin­na­kus­se rii­gi­güm­naa­siu­mi, saa­me kaa­saeg­se õpi­kesk­kon­na Kuu­sa­lu val­la ja teis­te oma­va­lit­sus­te õpi­las­te­le.

Raa­si­ku vald – rii­gi­güm­naa­siu­me on pii­sa­valt

Raa­si­ku on Ida-Har­jus ai­nus vald, kus on vaid põ­hi­koo­lid, üh­te­gi kesk­koo­li-güm­naa­siu­mi ei ole. Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li vas­tas mi­nis­tee­riu­mi kir­ja­le, et ei näe va­ja­dust piir­kon­da roh­kem rii­gi­güm­naa­siu­meid ra­ja­da, sest õpi­las­te ha­ri­dus­või­ma­lu­sed on üm­ber­kaud­se­tes piir­kon­da­des ta­ga­tud.

Raa­si­ku val­la güm­na­sis­ti­dest 62 on asu­nud õp­pi­ma rii­gi-, 94 mu­nit­si­paal­güm­naa­siu­mi­tes­se naa­ber­val­da­des­se, Tal­lin­nas­se ja mu­ja­le. Raa­si­ku val­la­le lä­him rii­gi­güm­naa­sium on Rae güm­naa­sium, bus­si­liik­lus sin­na on ta­ga­tud, ron­gi­ga on või­ma­lik lii­ku­da nii Keh­ras­se kui Tal­lin­nas­se. Trans­por­di­või­ma­lus­te koh­ta vas­tas val­la­va­nem veel, et pal­jud Raa­si­ku val­la lap­se­va­ne­mad sõi­da­vad tööle suu­re­ma­tes­se piir­kon­da­des­se, seal­hul­gas pea­lin­na, ning saa­vad lap­si ise koo­li viia.

Lok­sa linn – rii­gi­güm­naa­sium Lok­sa­le

Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann vas­tas mi­nis­tee­riu­mi­le, et re­gio­naal­set aren­gut arvestades on Lok­sa lin­nast ku­ju­ne­nud Ida-Har­ju ja Lää­ne-Vi­ru sel­le piir­kon­na tõm­be­kes­kus, see­tõt­tu peaks Lok­sa lin­nas ole­ma nii põ­hi­kool kui güm­naa­sium. Piir­kond on are­ne­mas, Tal­lin­nast Lok­sa suu­nal on jõud­nud ehi­tus Ha­ra ja Eru la­he piir­kon­da­des­se, sa­mu­ti on Lok­sal al­ga­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­guid uu­te era­mu­te, kor­rus­ma­ja­de ja SPA-kon­ve­rent­si­kes­ku­se ra­ja­mi­seks, mär­kis ta.

Lin­na­pea põh­jen­das veel, et Lok­sa güm­naa­sium on aas­ta­te jook­sul suut­nud sõl­tu­ma­ta õpi­las­te ar­vust pak­ku­da kva­li­teet­set ha­ri­dust, õpi­tu­le­mu­sed on ol­nud suu­re­pä­ra­sed ning koo­lil on suur vas­tu­tus ja roll ko­ha­li­ku muu­keel­se ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­sel ning lõi­mi­mi­sel Ees­ti ühis­kon­da. Kui­gi koo­li güm­naa­siu­mio­sa on väi­ke, näi­ta­vad prog­noo­sid ja piir­kon­na po­tent­siaal­ne areng Vär­ner Loots­man­ni kin­ni­tu­sel, et ju­ba 5 aas­ta pers­pek­tii­vis on seal pii­sa­valt noo­ri, et an­da güm­naa­siu­mi­osas ha­ri­dust mi­ni­maal­selt 30-50 noo­re­le. Sel­li­se õpi­las­te ar­vu juu­res on güm­naa­sium te­ma hin­nan­gul ka ma­jan­dus­li­kult jät­ku­suut­lik. Lin­na­pea ni­me­tas güm­naa­siu­mi­ha­ri­du­se säi­li­mist üheks re­gio­naal­se aren­gu võt­me­te­gu­riks – kui ko­ha­peal ei suu­de­ta pak­ku­da kva­li­teet­set güm­naa­siu­mi­ha­ri­dust, sun­ni­tak­se noo­red sealt lah­ku­ma ning vä­hen­da­tak­se piir­kon­na aren­gu­po­tent­siaa­li.

Lin­na­pea kir­ju­tas, kui­gi Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­las­te arv on prae­gu väi­ke, näi­ta­vad prog­noo­sid, et Lok­sa ja lä­hiümb­ru­se de­mog­raa­fi­li­ne olu­kord või­mal­dab lä­hi­ma küm­ne aas­ta jook­sul hoi­da güm­naa­siu­miast­mes sta­biil­selt 20-40 õpi­last, kuid Lok­sal peaks õp­pe­koh­ti ole­ma roh­ke­ma­te­le kui üks­nes Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la noor­te­le.

Prae­gu on Lok­sa güm­naa­sium ka Kuu­sa­lu val­la õpi­las­te elu­ko­ha­järg­ne kool, sin­na on kor­ral­da­tud nen­de trans­port. Tu­le­vi­kus võiks Lok­sa güm­naa­sium ol­la Vär­ner Loots­man­ni ar­va­tes ko­gu piir­kon­na ai­nus üld­ha­ri­dus­kool, ku­hu koon­da­taks ka Vi­ha­soo ja Kol­ga koo­li õpi­la­sed. Ta kir­ju­tas, et rii­gi­güm­naa­siu­mi loo­mi­ne oleks sealt loo­gi­li­ne samm eda­si, Lok­sa prae­gus­te koo­li­hoo­ne­te baa­sil on või­ma­lik luua õpi­las­ko­du. Rii­gi­güm­naa­siu­mis saaks õpe­ta­da me­ren­du­se, loo­du­se ja tu­ris­mi­ga seo­tud eria­la­sid, lae­va­te­ha­se baa­sil ka teh­ni­li­si eria­la­sid.­