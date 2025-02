Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 29. jaa­nua­ril toi­mu­nud is­tun­gil val­la koo­lieel­se­te las­te­a­su­tus­te õpe­ta­jate töö­ta­su alam­mää­rad. Las­teaias täis­tööa­ja­ga töö­ta­va ja ma­gist­ri­kraa­di­ga õpe­ta­ja töö­ta­su alam­määr on 1820 eu­rot kuus, teis­tel õpe­ta­ja­tel 1638 eu­rot kuus. Uued alam­mää­rad jõus­tu­vad ta­ga­siu­la­tu­valt 1. jaa­nua­rist 2025. Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­dus­spet­sia­list Anu Kirs­man sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et li­sa­ku­lu val­laeel­ar­ve­le on käe­s­ole­val aas­tal sel­lest tu­le­ne­valt 31 850 eu­rot, mis saa­dak­se rii­gilt. Riik toe­tab oma­va­lit­su­si, kui nei­le kuu­lu­va­te las­teae­da­de ma­gist­rik­raa­di­ga ja sel­le­ga võrd­sus­ta­tud ta­se­me­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su alam­määr on võrd­ne üld­ha­ri­dus­koo­li õpe­ta­ja töö­ta­su alam­mää­ra­ga ja teis­tel las­teaia­õpe­ta­ja­tel on sel­lest vä­he­malt 90 prot­sen­ti.