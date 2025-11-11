Kuusalu vallamaja saali on paigaldatud koosolekute pidamiseks uued lauad, mis telliti juulis. Septembris ja oktoobris õppisid Kiiu mõisas asuvas vallamajas Kuusalu keskkooli 3. klassid, õpilasi toitlustati saalis ja vanu laudu kasutati söögilaudadena. Uued lauad on ostetud kontorimööblit tarnivast firmast Seisuk Furniture OÜ. Kokku osteti saali 13 lauda, millest seitsmel on lauaplaati integreeritud pistikukohad. Kuusalu valla IT-arendusjuht Peep Abel ütles, et senised lauad olid amortiseerunud. Kuna vallavolikogu istungitel ja ka muudel koosolekutel on osalejad kasutanud arvuteid ja vajanud teinekord nende jaoks elektritoidet, olid laudadele veetud pikendusjuhtmed. Nüüd enam segavaid juhtmeid pole. Toolid olid saalis uuemad ja tumedat värvi, sellest tulenevalt valiti ka lauad samas toonis. Uued lauad läksid maksma kokku 6776 eurot.