Kuu­sa­lu val­la­ma­ja saa­li on pai­gal­da­tud koo­so­le­ku­te pi­da­mi­seks uued lauad, mis tel­li­ti juu­lis. Sep­temb­ris ja ok­toob­ris õppi­sid Kiiu mõi­sas asu­vas val­la­ma­jas Kuu­sa­lu kesk­koo­li 3. klas­sid, õpi­la­si toit­lus­ta­ti saa­lis ja va­nu lau­du ka­su­ta­ti söö­gi­lau­da­de­na. Uued lauad on os­te­tud kon­to­ri­mööb­lit tar­ni­vast fir­mast Sei­suk Fur­ni­tu­re OÜ. Kok­ku os­te­ti saa­li 13 lau­da, mil­lest seits­mel on lauap­laa­ti in­teg­ree­ri­tud pis­ti­ku­ko­had. Kuu­sa­lu val­la IT-aren­dus­juht Peep Abel üt­les, et se­ni­sed lauad olid amor­ti­see­ru­nud. Ku­na val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel ja ka muu­del koo­so­le­ku­tel on osa­le­jad ka­su­ta­nud ar­vu­teid ja va­ja­nud tei­ne­kord nen­de jaoks elekt­ri­toi­det, olid lau­da­de­le vee­tud pi­ken­dus­juht­med. Nüüd enam se­ga­vaid juht­meid po­le. Too­lid olid saa­lis uue­mad ja tu­me­dat vär­vi, sellest tulenevalt valiti ka lauad sa­mas too­nis. Uued lauad läk­sid maks­ma kok­ku 6776 eu­rot.