Kolga lasteaed avati 60 aastat tagasi – 1. mail 1966 tollase Kahala sovhoosi lasteaiana. Sünnipäeva puhul on maikuu Kolga lasteaias juubelikuu, mis algab 4. mail lasteaiapere ühise rongkäiguga Kolga alevikus ja pidustused lõpevad 28. mail toimuval avalikul folgipeol lasteaia õuealal. Direktor Heili Heinaste sõnul plaanitakse lasteaiale juubeli puhul teha väärikas kingitus – oma lipp. Selle kavand on tellitud Kolgas elanud kunstnikult Piret Mildebergilt. Heili Heinaste: „Kuna Kolga lasteaia senise sümboolika on loonud Piret Mildeberg, on loomulik jätkata koostööd sama kunstnikuga. Kulud piduliku lipu disaini ja tootmisele ulatuvad 1800 euroni. Siinkohal kutsun üles kõiki vilistlasi ja kogukonnaliikmeid ühiselt panustama Kolga lasteaia lipu valmimisse. Kuni folgipeoni saab Kolga lasteaiale kingituse teha Kuusalu valla arveldusarvele EE742200001120050586, selgitus „Kolga lasteaia juubel“. Kolga lasteaia juubelikuus on kavas veel mitmeid üritusi – 11. mail tuleb Kolga kooli staadionil spordipäev noorte vilistlastega, 18. ja 19. mail korraldame lasteaias avatud uste päevad. Ootame kõiki külla, avaldame täpsema info juubeliürituste kohta Kolga lasteaia Facebooki-lehel.“