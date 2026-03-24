Kol­ga las­teaed ava­ti 60 aas­tat ta­ga­si – 1. mail 1966 tol­la­se Ka­ha­la sov­hoo­si las­teaia­na. Sün­ni­päe­va pu­hul on mai­kuu Kol­ga las­teaias juu­be­li­kuu, mis al­gab 4. mail las­teaia­pe­re ühi­se rong­käi­gu­ga Kol­ga ale­vi­kus ja pi­dus­tu­sed lõ­pe­vad 28. mail toi­mu­val ava­li­kul fol­gi­peol las­teaia õue­alal. Di­rek­tor Hei­li Hei­nas­te sõ­nul plaa­ni­tak­se las­teaia­le juu­be­li pu­hul te­ha vää­ri­kas kin­gi­tus – oma lipp. Sel­le ka­vand on tel­li­tud Kol­gas ela­nud kunst­ni­kult Pi­ret Mil­de­ber­gilt. Hei­li Hei­nas­te: „Ku­na Kol­ga las­teaia se­ni­se süm­boo­li­ka on loo­nud Pi­ret Mil­de­berg, on loo­mu­lik jät­ka­ta koos­tööd sa­ma kunst­ni­ku­ga. Ku­lud pi­du­li­ku li­pu di­sai­ni ja toot­mi­se­le ula­tu­vad 1800 eu­ro­ni. Siin­ko­hal kut­sun üles kõi­ki vi­list­la­si ja ko­gu­kon­na­liik­meid ühi­selt pa­nus­ta­ma Kol­ga las­teaia li­pu val­mi­mis­se. Ku­ni fol­gi­peo­ni saab Kol­ga las­teaia­le kin­gi­tu­se te­ha Kuu­sa­lu val­la ar­vel­du­sar­ve­le EE742200001120050586, sel­gi­tus­ „Kol­ga las­te­aia juu­bel“. Kol­ga las­teaia juu­be­li­kuus on ka­vas veel mit­meid üri­tu­si – 11. mail tu­leb Kol­ga koo­li staa­dio­nil spor­di­päev noor­te vi­list­las­te­ga, 18. ja 19. mail kor­ral­da­me las­te­aias ava­tud us­te päe­vad. Oota­me kõi­ki kül­la, aval­da­me täp­se­ma in­fo juu­be­liü­ri­tus­te koh­ta Kol­ga las­teaia Fa­ce­boo­ki-le­hel.“