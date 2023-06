Keh­ra güm­naa­siu­mis on kee­le­kümb­lusk­las­sid ol­nud li­gi 20 aas­tat.

Ees­tis pea­vad ve­ne­keel­sed las­teaiad ning koo­li­de 1. ja 4. klas­sid 2024. aas­ta sü­gi­sel üle mi­ne­ma ees­ti­keel­se­le ha­ri­du­se­le. Üle­mi­nek kes­tab ku­ni 2030. aas­ta­ni.

Toi­me­tus uu­ris, kui­das õpe­ta­tak­se ve­ne ja ka mõ­ne tei­se ema­kee­le­ga õpi­la­si Lok­sa ja Keh­ra güm­naa­siu­mis. Mõ­le­mas lin­nas on pal­ju ve­ne­keel­set ela­nik­kon­da ning ees­ti ja ve­ne noo­red õpi­vad koos ühes koo­lis.

Lok­sa gümnaasiumis on põ­hi­koo­li õpi­las­tel kaks pa­ral­leelk­las­si – ees­ti õp­pe­kee­le­ga ja kee­le­kümb­lusk­las­sid. Lõp­pe­val õp­peaas­tal oli muu ema­kee­le­ga õpi­las­tel 4.-9. klas­si­ni lõi­mi­tud ai­ne- ja kee­leõ­pe, mis tä­hen­dab, et ole­ne­valt klas­sist on ku­ni 60 prot­sen­ti õp­peai­ne­test ees­ti kee­les.

Güm­naa­siu­mi osas on ees­ti ja muu ema­kee­le­ga noo­red koos ühes klas­sis, pal­jud õp­peai­ned on ühi­selt ees­ti kee­les, kuid kee­mia, füü­si­ka ja ma­te­maa­ti­ka tun­nid on osa­de­le õpi­las­te­le ve­ne­keel­sed.

Algk­las­si­de osas Lok­sal enam ve­ne õp­pe­kee­le­ga klas­se po­le, nii 1., 2. kui 3. klas­sis õpi­vad ve­ne lap­sed kee­le­kümb­lusk­las­sis ning pa­ral­leelk­las­sis õpi­vad ees­ti ema­kee­le­ga õpi­la­sed. 1.kee­le­küm­busk­las­si 15 õpi­la­se õpe­ta­ja on An­na Stužina, 2.kee­le­kümb­lusk­las­si 9 õpi­la­se õpe­ta­ja on Tuu­li Rand ja 3. kee­le­kümb­lusk­las­si 15 õpi­la­se õpe­ta­ja on Marg­ret Latt.

Keh­ra güm­naa­siu­mis loo­di esi­me­sed kee­le­kümb­lusk­las­sid 2005. aas­tal. Kool viljeleb varajast keelekümblust 2013. aastast, see tä­hen­dab, et ala­tes 1. klas­sist toi­mub õp­pe­töö üks­nes ees­ti kee­les. Ku­ni põ­hi­koo­li lõ­pu­ni õpi­vad muu ema­kee­le­ga lap­sed reeg­li­na kee­le­kümb­lusk­las­si­des, kus õp­pe­töö toi­mub sa­mu­ti vaid ees­ti kee­les, kuid ees­ti klas­si­dest vei­di eri­ne­va me­too­di­ka alu­sel. Keh­ra koo­li li­gi 500 õpi­la­sest õpib kee­le­kümb­lusk­las­si­des um­bes 150. Güm­naa­siu­mis eral­di kee­le­kümb­lusk­las­se ei ole, seal õpi­vad nii ees­ti kui muu ema­kee­le­ga õpi­la­sed koos.

