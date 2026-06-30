Ku­na Kuu­sa­lu ki­rik on pü­hen­da­tud pü­hak Lau­rent­siu­se­le, tä­his­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­las tra­dit­sioo­ni­li­selt lau­rit­sa­päe­va, mis on 10. au­gust.

Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­si on aas­taid kor­ral­da­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts, kuid tä­na­vu­sest kor­ral­da­mi­sest selts loo­bus. See­tõt­tu te­ge­le­vad lau­rit­sa­päe­va­ga seo­tud üri­tus­te­ga Kuu­sa­lu val­la­ma­ja töö­ta­jad, pea­kor­ral­da­ja on val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de.

Ta üt­les, et Tor­mi­se-selts on sel­gi kor­ral tra­dit­sioo­ni­li­se kont­ser­di „Tor­mis Kõr­veaial“ eest­ve­da­ja. Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te muu­de et­te­võt­mis­te osas on kaa­sa­tud tei­si abi­li­si.

Põ­hi­li­ne peo­päev Kuu­sa­lu val­las on lau­päev, 8. au­gust. Kuu­sa­lus alus­ta­tak­se hom­mi­kul kell 11 rong­käi­gu­ga kal­mis­tu juu­rest peo koh­ta Lau­rit­sa plat­si­le. Lau­rit­sa­päe­va rong­käik oli vii­ma­ti 2022. aas­tal. Sel­le tä­na­vu­ne al­ga­ta­ja ja vas­tu­ta­ja on kait­se­liit­la­ne Hei­go Vi­ja: „En­ne rong­käi­gu al­gust on plaa­nis aus­ta­da Kuu­sa­lu kal­mis­tul va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­res küm­ne­mi­nu­ti­li­se mä­les­tus­het­ke­ga me rii­gi va­ba­du­se eest võit­le­jaid. See­jä­rel lii­gu­me rah­va­ma­ja juur­de ja sealt möö­da Kuu­sa­lu teed ki­ri­ku­ni ning peop­lat­si­le. Oo­ta­me rong­käi­ku kõi­ki va­ba­taht­lik­ke ala­tes kait­se­liit­las­test, nais­ko­du­kaits­ja­test, ko­du­tü­tar­dest, noor­kot­kas­test, va­ba­taht­li­kest pääst­ja­test ja ko­ha­li­kest po­lii­ti­ku­test ku­ni lau­lu­koo­ri­de, tant­su­rüh­ma­de, kü­la­de, MTÜde ja val­la pe­re­de­ni. Tul­ge lip­pu­de ja rõõm­sa mee­le­ga. Va­ra­sem ko­ge­mus on näi­da­nud, et rong­käi­ku tul­lak­se rõõ­mu­ga.“

Lau­rit­sa p­la­tsil sel päe­val toi­mu­va laa­da eest­ve­da­ja on Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts ee­sot­sas Ka­ha­la kü­la­va­ne­ma Jan­no Laen­de­ga, kel­lel on aas­ta­te­pik­ku­ne ko­ge­mus Ka­ha­las sü­gi­se­ti toi­mu­va Lii­va Laa­da kor­ral­da­mi­se­ga. Laa­da­le oo­da­tak­se juur­de müü­jaid.

Lau­rit­sa plat­sil esineb las­te­teater Le­pat­rii­nu eten­dusega „Soovide puu“. Kavas on Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li or­kest­ri kont­sert an­samb­li Queen lu­gu­de­ga, esi­ne­vad ko­ha­li­kud koo­rid ja tant­si­jad, Rein T. Re­ba­se bänd Gruu­vi­kee­ra­ja ning ko­ha­le ooda­tak­se ka must­kunst­nik­ku.

Peo­päev lõ­peb Kol­gas, kus MTÜ Kol­ga Aren­dus tä­his­tab ki­vi­sil­la taas­ta­mi­se täht­päe­va ja toi­mub sim­man.