Kuna Kuusalu kirik on pühendatud pühak Laurentsiusele, tähistatakse Kuusalu vallas traditsiooniliselt lauritsapäeva, mis on 10. august.
Lauritsapäeva pidustusi on aastaid korraldanud Kuusalu vallavalitsuse tellimusel MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts, kuid tänavusest korraldamisest selts loobus. Seetõttu tegelevad lauritsapäevaga seotud üritustega Kuusalu vallamaja töötajad, peakorraldaja on valla kultuuri- ja sporditöö spetsialist Veronika Laende.
Ta ütles, et Tormise-selts on selgi korral traditsioonilise kontserdi „Tormis Kõrveaial“ eestvedaja. Lauritsapäeva pidustuste muude ettevõtmiste osas on kaasatud teisi abilisi.
Põhiline peopäev Kuusalu vallas on laupäev, 8. august. Kuusalus alustatakse hommikul kell 11 rongkäiguga kalmistu juurest peo kohta Lauritsa platsile. Lauritsapäeva rongkäik oli viimati 2022. aastal. Selle tänavune algataja ja vastutaja on kaitseliitlane Heigo Vija: „Enne rongkäigu algust on plaanis austada Kuusalu kalmistul vabadussõja ausamba juures kümneminutilise mälestushetkega me riigi vabaduse eest võitlejaid. Seejärel liigume rahvamaja juurde ja sealt mööda Kuusalu teed kirikuni ning peoplatsile. Ootame rongkäiku kõiki vabatahtlikke alates kaitseliitlastest, naiskodukaitsjatest, kodutütardest, noorkotkastest, vabatahtlikest päästjatest ja kohalikest poliitikutest kuni laulukooride, tantsurühmade, külade, MTÜde ja valla peredeni. Tulge lippude ja rõõmsa meelega. Varasem kogemus on näidanud, et rongkäiku tullakse rõõmuga.“
Lauritsa platsil sel päeval toimuva laada eestvedaja on Kahala Järve Külade Selts eesotsas Kahala külavanema Janno Laendega, kellel on aastatepikkune kogemus Kahalas sügiseti toimuva Liiva Laada korraldamisega. Laadale oodatakse juurde müüjaid.
Lauritsa platsil esineb lasteteater Lepatriinu etendusega „Soovide puu“. Kavas on Kuusalu Kunstide Kooli orkestri kontsert ansambli Queen lugudega, esinevad kohalikud koorid ja tantsijad, Rein T. Rebase bänd Gruuvikeeraja ning kohale oodatakse ka mustkunstnikku.
Peopäev lõpeb Kolgas, kus MTÜ Kolga Arendus tähistab kivisilla taastamise tähtpäeva ja toimub simman.