Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, mis toi­mus nel­ja­päe­val, 18. juu­nil, aval­das vo­li­ko­gu umb­u­sal­dust vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le Ma­rek Sui­gu­le opo­sit­sioo­nis ole­vast va­li­mis­lii­dust Uue­nev Ani­ja Vald.

Asee­si­me­he um­bu­sal­da­mi­ne al­ga­ta­ti li­gi kuu ae­ga va­rem, 21. mail toi­mu­nud vo­li­ko­guis­tun­gil. Um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le olid al­la kir­ju­ta­nud vo­li­ko­gu 12 lii­get: Re­ne Kaa­lo, Mar­gus Nõl­vak, Priit Raud­ki­vi, Ing­rid Jär­mut, Mee­li Kuul, Ran­no Soots ja An­ne Oruaas koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vast va­li­mis­lii­dust Ani­ja Ühen­dus, Han­nes Pik­kel, Jaa­nus Ka­lev, In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko ja Jü­ri Lill­soo sa­mu­ti koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vast Kes­ke­ra­kon­nast ning Trii­nu Al­li­pe­re EK­REst.

Is­tun­gil um­bu­sal­du­sa­val­du­se üle and­nud Mar­gus Nõl­vak sõ­nas too­na, et oma­va­lit­su­ses lä­he­vad as­jad nii-öel­da ha­puks, kui val­la­juh­ti­mi­ses ha­ka­tak­se te­gut­se­ma läh­tu­valt isik­li­kest hu­vi­dest. Ta sel­gi­tas, et vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su lõ­pus oli val­las lu­me­lük­ka­mi­se han­ge ja se­da ei võit­nud ega saa­nud­ki või­ta vo­li­ko­gu­lii­ge Ma­rek Suik, sest ta et­te­võ­te ei osa­le­nud han­kel. „Aga sel­lest ajast pea­le on vo­li­ko­gus ol­nud teist­su­gu­ne õhk­kond,“ sõ­nas Mar­gus Nõl­vak.

Ta ni­me­tas veel juh­tu­meid, kus vo­li­ko­gu­liik­med on te­ma hin­nan­gul läh­tu­nud isik­li­kest hu­vi­dest, ning lei­dis, et ku­ni vo­li­ko­gu­saa­lis ei jäe­ta isik­lik­ke hu­vi­sid kõr­va­le, ei saa vo­li­ko­gu luua väär­tust val­la aren­da­mi­seks. Ta li­sas, et see­tõt­tu tu­lid ena­mik vo­li­ko­gu liik­meid kok­ku ja aru­ta­sid, kas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ja Ani­ja vald vää­ri­vad sel­list juh­ti­mist. Lei­ti, et vää­rib pa­re­mat.

„Vo­li­ko­gu asee­si­mees on juht, ta peab ole­ma ees­ku­juks, ta peab loo­ma väär­tust,“ üt­les Mar­gus Nõl­vak mai­kuu is­tun­gil ja tea­tas, et sel­lest tu­le­ne­valt ei usal­da vo­li­ko­gu ena­mus, 12 lii­get, enam asee­si­mees Ma­rek Sui­ku ja esi­ta­vad aval­du­se te­ma um­bu­sal­da­mi­seks.

Um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne ase­e­si­me­he­le oli vo­li­ko­gu juu­ni­kuu is­tun­gi päe­va­kor­ras. En­ne hää­le­ta­mist võt­tis sõ­na Ma­rek Suik. Ta lük­kas üm­ber süü­dis­tu­sed, et on te­gut­se­nud isik­li­kes hu­vi­des ning et te­ma te­ge­vu­se ta­ga on paa­ri aas­ta ta­gu­ne han­ge.

„Mi­nu­le jääb aru­saa­ma­tuks, kui­das saab han­get kao­ta­da ini­me­ne või et­te­võ­te, kes sel­les ei osa­le­nud. Val­la­va­lit­sus on kor­du­valt kin­ni­ta­nud, et mi­nu et­te­võ­te Kat­ke­ra OÜ ei osa­le­nud kõ­nea­lu­ses han­kes. Han­ke kü­si­mu­ses võt­sin sõ­na see­tõt­tu, et mi­nu hin­nan­gul ei ol­nud han­ke­do­ku­men­tat­sioon kor­rekt­selt vor­mis­ta­tud ning val­la ee­lar­ve­lis­te va­hen­di­te ka­su­ta­mi­ne ei vas­ta­nud täie­li­kult han­ke tin­gi­mus­te­le. Mi­nu sei­su­ko­had läh­tu­sid soo­vist ta­ga­da ava­li­ke va­hen­di­te lä­bi­pais­tev ja ots­tar­be­kas ka­su­ta­mi­ne,“ kõ­ne­les Ma­rek Suik.

Ta li­sas, te­ma isik­lik hu­vi on, et Ani­ja vald are­neks ja oleks häs­ti ju­hi­tud ning vo­li­ko­gu ase­e­si­me­he­na ei ole ta tei­nud ega te­ge­ma­ta jät­nud mi­da­gi, mis oleks kah­jus­ta­nud Ani­ja val­la mai­net või juh­ti­mist: „Mi­nu hin­nan­gul on käe­so­lev um­b­usal­dus seo­tud pi­gem eri­meel­sus­te­ga, mis on tek­ki­nud pä­rast se­da, kui juh­ti­sin tä­he­le­pa­nu prob­lee­mi­de­le aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni töös ning vo­li­ko­gu­liik­me Mar­gus Nõl­va­ku osa­le­mi­se­le vo­li­ko­gu töös. De­mok­raat­li­kus ot­sus­tusp­rot­ses­sis peab ole­ma või­ma­lik juh­ti­da tä­he­le­pa­nu puu­dus­te­le ja esi­ta­da krii­ti­li­si kü­si­mu­si il­ma, et sel­le­le järg­neks kat­sed krii­ti­kat vai­gis­ta­da.“

Vo­li­ko­gu asee­si­mees mär­kis veel, et kõi­ge roh­kem teeb tal­le mu­ret Ani­ja val­la tu­le­vik: „Oma­va­lit­sus saab are­ne­da ai­nult siis, kui eri­ne­vaid ar­va­mu­si kuu­la­tak­se, prob­lee­me ei var­ja­ta ning ot­su­seid te­hak­se ava­tult ja lä­bi­paist­valt. Olen vii­ma­sel ajal mõel­nud Ani­ja val­la tun­nus­lau­se­le „Siin on hea ela­da“. Usun, et see peaks tä­hen­da­ma, et hea on ela­da kõi­gil val­lae­la­ni­kel sõl­tu­ma­ta sel­lest, kas nen­de ar­va­mus üh­tib või­mu­lo­li­ja­te oma­ga või mit­te. Hea oma­va­lit­sus ei kar­da krii­ti­kat, vaid ka­su­tab se­da või­ma­lu­se­na pa­re­maks muu­tu­da.“

Ma­rek Suik lau­sus veel, et on saa­nud va­li­mis­tel man­daa­di ning te­ma ko­hus on vo­li­ko­gus esi­ta­da kü­si­mu­si ja vii­da­ta prob­lee­mi­de­le. „Kas ma ei või siis se­da te­ha?“ kü­sis ta.

Te­ma­ga sa­mas va­li­mis­lii­dus Uue­nev Ani­ja Vald vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­nud Peep Kask kom­men­tee­ris, et vo­li­ko­gus on se­ni enam­jaolt ol­dud üh­te meelt, suu­ri konf­lik­te po­le tek­ki­nud, kuid on to­re, kui öel­dak­se väl­ja ka eriar­va­mu­sed ja aru­ta­tak­se. Eri­ne­vus ri­kas­tab, mär­kis ta.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le umb­u­sal­du­se aval­da­mi­se poolt olid is­tun­gil osa­le­nud 17 liik­mest 10, vas­tu 4 ning 2 jäid era­poo­le­tuks. Ma­rek Suik hää­le­ta­mi­sest osa ei võt­nud. Sa­mal is­tun­gil vo­li­ko­gu­le veel uut ase­esi­meest ei va­li­tud.