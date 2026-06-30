Anija vallavolikogu istungil, mis toimus neljapäeval, 18. juunil, avaldas volikogu umbusaldust volikogu aseesimehele Marek Suigule opositsioonis olevast valimisliidust Uuenev Anija Vald.
Aseesimehe umbusaldamine algatati ligi kuu aega varem, 21. mail toimunud volikoguistungil. Umbusaldusavaldusele olid alla kirjutanud volikogu 12 liiget: Rene Kaalo, Margus Nõlvak, Priit Raudkivi, Ingrid Järmut, Meeli Kuul, Ranno Soots ja Anne Oruaas koalitsiooni kuuluvast valimisliidust Anija Ühendus, Hannes Pikkel, Jaanus Kalev, Inga Leoke-Bosenko ja Jüri Lillsoo samuti koalitsiooni kuuluvast Keskerakonnast ning Triinu Allipere EKREst.
Istungil umbusaldusavalduse üle andnud Margus Nõlvak sõnas toona, et omavalitsuses lähevad asjad nii-öelda hapuks, kui vallajuhtimises hakatakse tegutsema lähtuvalt isiklikest huvidest. Ta selgitas, et volikogu eelmise koosseisu lõpus oli vallas lumelükkamise hange ja seda ei võitnud ega saanudki võita volikoguliige Marek Suik, sest ta ettevõte ei osalenud hankel. „Aga sellest ajast peale on volikogus olnud teistsugune õhkkond,“ sõnas Margus Nõlvak.
Ta nimetas veel juhtumeid, kus volikoguliikmed on tema hinnangul lähtunud isiklikest huvidest, ning leidis, et kuni volikogusaalis ei jäeta isiklikke huvisid kõrvale, ei saa volikogu luua väärtust valla arendamiseks. Ta lisas, et seetõttu tulid enamik volikogu liikmeid kokku ja arutasid, kas Anija vallavolikogu ja Anija vald väärivad sellist juhtimist. Leiti, et väärib paremat.
„Volikogu aseesimees on juht, ta peab olema eeskujuks, ta peab looma väärtust,“ ütles Margus Nõlvak maikuu istungil ja teatas, et sellest tulenevalt ei usalda volikogu enamus, 12 liiget, enam aseesimees Marek Suiku ja esitavad avalduse tema umbusaldamiseks.
Umbusalduse avaldamine aseesimehele oli volikogu juunikuu istungi päevakorras. Enne hääletamist võttis sõna Marek Suik. Ta lükkas ümber süüdistused, et on tegutsenud isiklikes huvides ning et tema tegevuse taga on paari aasta tagune hange.
„Minule jääb arusaamatuks, kuidas saab hanget kaotada inimene või ettevõte, kes selles ei osalenud. Vallavalitsus on korduvalt kinnitanud, et minu ettevõte Katkera OÜ ei osalenud kõnealuses hankes. Hanke küsimuses võtsin sõna seetõttu, et minu hinnangul ei olnud hankedokumentatsioon korrektselt vormistatud ning valla eelarveliste vahendite kasutamine ei vastanud täielikult hanke tingimustele. Minu seisukohad lähtusid soovist tagada avalike vahendite läbipaistev ja otstarbekas kasutamine,“ kõneles Marek Suik.
Ta lisas, tema isiklik huvi on, et Anija vald areneks ja oleks hästi juhitud ning volikogu aseesimehena ei ole ta teinud ega tegemata jätnud midagi, mis oleks kahjustanud Anija valla mainet või juhtimist: „Minu hinnangul on käesolev umbusaldus seotud pigem erimeelsustega, mis on tekkinud pärast seda, kui juhtisin tähelepanu probleemidele arengu- ja eelarvekomisjoni töös ning volikoguliikme Margus Nõlvaku osalemisele volikogu töös. Demokraatlikus otsustusprotsessis peab olema võimalik juhtida tähelepanu puudustele ja esitada kriitilisi küsimusi ilma, et sellele järgneks katsed kriitikat vaigistada.“
Volikogu aseesimees märkis veel, et kõige rohkem teeb talle muret Anija valla tulevik: „Omavalitsus saab areneda ainult siis, kui erinevaid arvamusi kuulatakse, probleeme ei varjata ning otsuseid tehakse avatult ja läbipaistvalt. Olen viimasel ajal mõelnud Anija valla tunnuslausele „Siin on hea elada“. Usun, et see peaks tähendama, et hea on elada kõigil vallaelanikel sõltumata sellest, kas nende arvamus ühtib võimulolijate omaga või mitte. Hea omavalitsus ei karda kriitikat, vaid kasutab seda võimalusena paremaks muutuda.“
Marek Suik lausus veel, et on saanud valimistel mandaadi ning tema kohus on volikogus esitada küsimusi ja viidata probleemidele. „Kas ma ei või siis seda teha?“ küsis ta.
Temaga samas valimisliidus Uuenev Anija Vald volikokku kandideerinud Peep Kask kommenteeris, et volikogus on seni enamjaolt oldud ühte meelt, suuri konflikte pole tekkinud, kuid on tore, kui öeldakse välja ka eriarvamused ja arutatakse. Erinevus rikastab, märkis ta.
Volikogu aseesimehele umbusalduse avaldamise poolt olid istungil osalenud 17 liikmest 10, vastu 4 ning 2 jäid erapooletuks. Marek Suik hääletamisest osa ei võtnud. Samal istungil volikogule veel uut aseesimeest ei valitud.