Raasiku vallavalitsuse korraldatud hanke valla jäätmejaama laiendamiseks võitis Fox Infra OÜ, kelle hind oli viiest pakkumusest soodsaim – koos käbemaksuga 290 160 eurot. Selle eest ehitatakse jäätmejaama praegune ala laiemaks, 900 ruutmeetrilt 2700 ruutmeetrile. Lisatakse juurde ohtlike jäätmete konteiner, samuti saab jäätmejaam juurde taaskasutatud asjade ruumi ehk ringmaja, kuhu saab ära anda kasutuskõlblikke asju, näiteks spordivahendeid või kodutehnikat. Raasiku vallavalitsus sai jäätmejaama laiendamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 235 064,32 eurot toetust. Keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann ütles, kuna jäätmejaama laiendamine läheb esialgu prognoositust kallimaks, jäävad laienduse projekteerimise ja kliimakindluse hinnangu kulud valla kanda. Jäätmejaama laiendamistööd algavad käesoleval nädalal, valmimistähtaeg on aasta lõpus.