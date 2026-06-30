Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke val­la jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­seks või­tis Fox Inf­ra OÜ, kel­le hind oli viiest pak­ku­mu­sest sood­saim – koos kä­be­mak­su­ga 290 160 eu­rot. Sel­le eest ehi­ta­tak­se jäät­me­jaa­ma prae­gu­ne ala laie­maks, 900 ruut­meet­rilt 2700 ruut­meet­ri­le. Li­sa­tak­se juur­de oht­li­ke jäät­me­te kon­tei­ner, sa­mu­ti saab jäät­me­jaam juur­de taas­ka­su­ta­tud as­ja­de ruu­mi ehk ring­ma­ja, ku­hu saab ära an­da ka­su­tus­kõlb­lik­ke as­ju, näi­teks spor­di­va­hen­deid või ko­du­teh­ni­kat. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sai jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­seks Kesk­kon­na­in­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt 235 064,32 eu­rot toe­tust. Kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann üt­les, ku­na jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­ne lä­heb esial­gu prog­noo­si­tust kal­li­maks, jää­vad laien­du­se pro­jek­tee­ri­mi­se ja klii­ma­kind­lu­se hin­nan­gu ku­lud val­la kan­da. Jäät­me­jaa­ma laien­da­mis­tööd al­ga­vad käe­so­le­val nä­da­lal, val­mi­mis­täh­taeg on aas­ta lõ­pus.