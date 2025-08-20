Politseiuudised

4. augustil kell 13.12 juhtus liiklusõnnetus Anija vallas Pillapalu külas, kus alkoholijoobe tunnustega 60aastane mees sõitis sõiduautoga Audi A6 teelt välja kraavi. Juht toimetati haiglasse.

6. augustil kella 12.15 paiku juhtus liiklusõnnetus Kuusalu vallas Tallinna-Narva­ tee 43. kilomeetril, kus sõiduautot Audi A4 juhtinud 20aastane mees sõitis otsa jalakäijale, 73aastasele naisele, kes hukkus kohapeal. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

7. augustil kell 14.39 teavitati häirekeskust, et Anija vallas Ülejõe külas Ülejõe teel on puu rippes valgustusliinil. Kehra päästjad eemaldasid puu mootorsaega.

8. augustil kell 20.58 teatati liiklusõnnetusest Kuusalu vallas Liiapeksi-Loksa tee 5. kilomeetril, kus sõiduautot BMW 320D juhtinud alkoholijoobe tunnustega 26aastane mees sõitis teelt välja ning au­to rullus üle katuse. Juht toimetati haiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

9. augustil kell 6.17 sai häirekeskus info, et Anija vallas Soodla külas Metsavahe teel on teataja sõber ära kadunud. Tema sõnul oldi tol ööl pruugitud alkoholi ja sõber oli mõni aeg tagasi jalgsi metsa läinud. Sündmusele reageerisid politsei, kiirabi ja Lasnamäe päästjad koos drooni ja maastikusõidukiga. Kell 7.09 anti teada, et isik leiti drooni abil metsast magamas. Inimene toodi välja ja anti üle kiirabile üle­vaatuseks.

9. augustil kell 17.10 said päästjad teate vastu teepiiret sõitnud autost Kuu­sa­lu vallas Valgejõe külas Tallinna-Narva teel. Päästjad ühendasid süttimise välistamiseks lahti masina akujuhtmed ja puhastasid sõidutee juppidest. Autojuhiga tegeles eda­si politsei.

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

PÄÄSTEAMET