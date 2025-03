Ku­na Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti raa­mes kol­mel sü­gi­sel toi­mu­nud La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal on ol­nud edu­kas, soo­vi­sid res­to­ra­nid kor­ral­da­da sar­na­se nä­da­la ka ke­va­del. Es­ma­kord­selt kor­ral­da­ta­val La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­da­lal „Tal­vest ke­va­des­se“ oo­ta­vad 14.-23. märt­si­ni kü­las­ta­jaid 9 söö­gi­koh­ta: Ha­ra Sa­da­ma Res­to, Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la ja ko­du­res­to­ran Mer­Mer Kuu­sa­lu val­last, Ani­ja Mõi­sa­koh­wik La­he­maa lä­his­telt ning Vi­hu­la mõi­sa res­to­ran, Sa­ga­di mõi­sa res­to­ran, Palm­se mõi­sa kõrts, Alt­ja kõrts ja Ver­gi sa­da­mas asuv res­to­ran Wir­kes Hal­ja­la val­last. ELi Lea­der-prog­ram­mist ra­has­ta­ta­va Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti­de pro­jek­ti­juht Eha Paas üt­les, et kevadine restoranide nädal korraldatakse Leaderi toetuseta, sest projektis on kavandatud vaid sügisene restoraninädal.„Res­to­ra­nid kut­su­vad avas­ta­ma hooa­ja­lis­test mait­se­test ins­pi­ree­ri­tud eri­me­nüü­sid. Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la teeb 15. märt­sil ai­nu­laad­se õh­tu­söö­gi, kus kõik toi­dud on val­mis­ta­tud elekt­ri­ta, kas puup­lii­dil või sü­tel ja ha­ki­tud-va­hus­ta­tud sa­mu­ti kä­sit­si. Mer­Me­ris ja Ha­ras pa­ku­tak­se ko­ha­lik­ku fo­rel­li, Ver­gi sa­da­mas räi­me­fi­leed, Alt­ja kõrt­sis põ­ne­vaid kõrt­siamp­se, Ani­ja mõi­sas tal­vis­te vürt­si­de­ga ke­va­dist ra­bar­be­ri­koo­ki. Ka teis­tes mõi­sa­res­to­ra­ni­des on eri­li­sed me­nüüd. Tul­ge avas­ta­ma La­he­maa mait­se­te võ­lu,“ kut­sus pro­jek­ti­juht.