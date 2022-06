Kuusalus oli vaimuhaigetest rääkiva „Tagasi Beulah`sse“ esietendus

Kuusalurahva Teater tõi pühapäeva, 19. juuni õhtul Kuusalu rahvamajas publiku ette lavastuse, mille valis 2020. aasta sügisel ja tekstiproovid tegi kuni 2021. aasta kevadeni lavastaja Tõnu Tamm, kes mullu augustis lahkus taevastele radadele.

William Ormond Mitchelli näidendi „Tagasi Beula`sse“ tegevus toimub korteris, kuhu on vaimuhaiglast toodud kolm patsienti.

Pärast Tõnu Tamme surma jätkas tüki lavaproovidega Kuusalurahva Teatri näitleja Kaupo Rüütsalu. Ta tõdes esietenduse järel, et nüüd sai täpselt aru, miks Tõnu Tamm muutus enne esietendusi järjest närvilisemaks.

„Oleme harrastusnäitlejad, igaühel on oma elu ja töö ning kui proovi tullakse, on meis sädet, nagu parasjagu on. Aga see, kuidas me näitlejad end esietendusel kokku võtsid, suurepäraselt mängisid – olen neile tänulik ja uhke. Truppi tunnustas ka esietendusel käinud näitleja Harriet Toompere, kes meid mõnel korral lavastuse juures aitas,“ rääkis Kaupo Rüütsalu.

Lõpuaplausi ajal sõnas lavastaja, et osa sellest aplausist kuulub Tõnu Tammele, ning tänas ka Harriet Toomperet.

Doktor Margret Andersi rollis on lavastuses „Tagasi Beulah`sse“ Helle Soots, Harriet on Inge Aun, Betty Kristiina Raivi Vilepaju, Agnes Katriin Rüütsalu, John Parsons Kalev Pallon, doktor Wilson Enn Kirsman ja detektiiv Sproule´mängib Kaupo Rüütsalu.

Etendus on ühe vaheajaga ja kestab ligi 2 tundi. Kavalehele on selgituseks kirjas, et Beulah vaimuhaigla on lubanud doktor Andersil avada katseliselt uue, vabama režiimiga osakonna. Selle esimese, otsustava aasta poolitavad jõulud.

„Doktor Anders arvab, et enam-vähem normaalne elu väljaspool haiglamüüre parandab tema patsiente Harrieti, Bettyt ja Agnest paremini. Siiani on eksperiment olnud edukas ja doktoril on põhjust olla optimistlik oma „lootuse parabooli“ suhtes, nagu ta ise meetodit kutsub. Kõikuma löövad doktori lootused aga siis, kui jõulupuu sõime on vaja Jeesuslast.“

Kuusalurahva Teatri impressaario Enn Kirsman ütles, et seda näidendit ei ole Eestis seni lavastatud: „Kui läksime eelmisel aastal suvepuhkusele, siis teadsime, et septembri algu-

ses saame taas kokku ja Tõnu Tamm hakkab meiega tükki lavale seadma. Kuid siis jäime ootamatult lavastajata. Mõtlesime, mida teha, ja otsustasime, et toome Tõnu Tamme mälestuseks tüki ise lavale, Kaupo Rüütsalu on seda põhiliselt vedanud.“

Kaupo Rüütsalu arvas, et tükki mängitakse suve lõpupoole veel Kuusalus, samuti on plaanis augustis-septembris minna mängima Läsnale, tõenäoliselt ka Kolgaküla rahvamajja.