Kuusalu koolile kolmas koht sarjas TV 10 Olümpiastarti

Noorte kergejõustikusarja TV 10 Olümpiastarti 51. hooaeg jõudis lõpule 15. juunil Rakveres. Kuusalu keskkool hoidis kuni lõpuni kõrget taset ning lõpetas üleriigilises koolide üldarvestuses kõrge kolmanda kohaga. Sel hooajal osales sarjas 23 kooli üle Eesti.

Üleriigilises finaalis esindasid Kuusalu kooli Rihard Soom, Hendrik Madisson, Mariliis Tiits, Sandra Narusk, Karol Danjuk, Oskar Olli, Meribel Almet ja Anna Rose Valge. Varasematel etappidel ja maakondlikus finaalis ka Anita Niit, Arabella Kirsimaa, Gerda Karolin Kriis, Lisette Laid, Siret Narusk, Josette Roopa, Keitlyn Volkov, Susanna Mirja Jõe, Kirke Klemmer, Ats Arulo, Kaur Vassus, Raho Masing, Tauri Tüvi, Jarl Aaron Holmar, Jakob Aasrand, Riko Marten Rada ja Andero Parktal.

Noori treenivad Kuusalu kooli kehalise kasvatuse õpetajad Ilvard Eeriksoo ja Ingrit Keerma.

Pärast 4. detsembril 2021 toimunud esimest etappi oli Kuusalu keskkool esimesel kohal. Individuaalarvestuse parima tulemusena saavutas tüdrukute vanemas vanuserühmas Keitlyn Volkov kuulitõukes kolmanda koha, tulemus 12,57 meetrit. Mariliis Tiits tuli tüdrukute vanema vanuserühma 60 meetri jooksus neljandaks tulemusega 8,46 sekundit ning Hendrik Madisson poiste vanema vanuserühma teivashüppes samuti neljandaks tulemusega 2,91 meetrit.

Pärast teist etappi 29. jaanuaril, oli Kuusalu kool teisel kohal jäädes alla Rakvere reaalgümnaasiumile.

Ka 26. märtsil toimunud kolmanda etapi järel hoidis Kuusalu teist kohta. Parima tulemuse sai kirja Mariliis Tiits tüdrukute vanema vanuserühma kaugushüppe 4. kohaga. Tema tulemus oli 4,92 meetrit.

Neljas ehk viimane etapp peeti 21. mail. Parima tulemuse saavutasid Keitlyn Volkov tüdrukute vanema vanusegrupi kettaheites, tulemuseks 31,65 meetrit ning Andero Parktal poiste vanema vanuserühma palliviskes saades tulemuseks 65,5 meetrit.

6. juunil toimus Harjumaa finaaletapp Kuusalu staadionil, kus Harjumaa parimaks kooliks tunnistati Kuusalu keskkool.

Üleriigilise finaali järel väljus Kuusalu keskkool hooajast kolmanda kohaga.

TV 10 Olümpiastarti on noorte treeneri Ilvard Eeriksoo sõnul oma järjepidevuses fenomenaalne võistlussari: „Minu jaoks avaldub selles võistluses ehedalt spordi olemus – mäng, rõõm, eneseteostus, eneseületus ja koos lustimine. Igal alal võistleb ligi 60-70 last üle Eesti, ühel etapil 350-400 last. See on läbilõige kõikidest Eesti piirkondadest nii suurlinna eliitkoolidest kui ka väikestest algkoolidest. Vahva on vaadata eriti neid väikekooli spordilapsi, kelle treeningtingimused pole kindlasti parimad, aga silmadest on näha kirglikkust ja suurt tahet.”

Ta lisab, et on tänulik Kuu-salu kooli juhtkonnale ja kolleegidele, kes tunnevad huvi, kuidas etapil läks, ning häid saavutusi tunnustavad.

Kuusalu Keskkool alustas TV 10 Olümpiastarti võistlussarjas osalemist 1976. aastal, kui koolis treeneri ja inglise keele õpetajana töötav Anu Ukkivi viis finaalvõistlusele kolm oma treeninggrupi õpilast. Peale Anu Ukkivi on Kuusalu keskkooli võistkondi juhendanud Aleksander Ardel, Elle Ardel, Margit Jäetma, Margus Keerma ja Ingrit Keerma.

Aastatel 1988 ja 2011 korraldati Kuusalu staadionil ka vabariiklik finaalvõistlus. „Kuigi võistlussarjas on osaletud 46 aastat, ei ole meil veel õnnestunud kordagi kokkuvõttes võita,” räägib Ilvard Eeriksoo.

Tänavuse hooaja edu põhjuseks on tema hinnangul stabiilne esinemine läbi aasta ning et väärilised asendajad olid olemas, kui keegi haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel võistlusest eemale jäi. „Kergejõustikutreeningutel on mitu last, kellel TV 10 sarjas osalemine on veel ees, ja usun, et jätkame ka tulevikus kõrgete kohtade püüdmist nii koolina kui ka individuaalselt,” ütleb ta ning tunneb rõõmu, et pärast tänavust finaalvõistlust oli esimene kõne temale Anu Ukkivilt, kes uuris võistluste kohta ja palus lapsi kiita, et tublilt ja väärika tulemusega ka selle hooaja lõpetasid.

Kuusalu keskkooli esikolmiku kohad läbi aastate

1989 Märjamaal – 3. koht

1994 Kadrinas – 2. koht

1996 Ülenurmel – 3. koht

1998 Valgas – 3. koht

2001 Tartus – 2. koht

2010 Võrus – 2. koht

2022 Rakveres – 3. koht

1993 Viljandis – Tiina Ukkivi

nooremate tüdrukute 1. koht

1994 Kadrinas – Tiina Ukkivi

nooremate tüdrukute 1. koht

1995 Rakveres – Tiina Ukkivi

vanemate tüdrukute 2. koht

1996 Ülenurmel – Tiina Ukkivi

vanemate tüdrukute 1. koht

1998 Valgas – Andres Ukkivi

vanemate poiste 3. koht