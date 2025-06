Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus va­bas­tas val­la­va­lit­su­se liik­me ko­hus­tus­test San­der Vald­maa te­ma aval­du­se alu­sel ning kin­ni­tas val­la­va­lit­su­se uueks liik­meks Priit La­he­maa. Nii San­der Vald­maa kui ka Priit La­he­maa on EK­RE esin­da­jad. Ot­su­se poolt olid 10 vo­li­ko­gu­lii­get. Priit La­he­maa elab 12 aas­tat Kuu­sa­lu val­las Aru kü­las, on Lau­rent­siu­se Selt­si lii­ge ja ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kan­di­dee­ri­nud ka­hel kor­ral EK­RE ni­me­kir­jas. Ta on pä­rit Hiiu­maalt, lõ­pe­ta­nud Ees­ti Maaü­li­koo­li põl­lu­ma­jan­du­se ener­gee­ti­ka eria­la ning töö­ta­nud Raa­si­ku Elek­ter ASis elekt­riin­se­ne­ri­na. Prae­gu te­gut­seb en­da et­te­võt­tes La­hep­ro­jekt OÜ, mis te­ge­leb pea­mi­selt elekt­rip­ro­jek­ti­de­ga. Pe­re las­test kaks õpi­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, kol­mas on üliõ­pi­la­ne.