Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus avas 5. mail ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le pääs­tea­me­ti ra­has­ta­tud taot­lus­voo­ru krii­si­val­mi­du­se suu­ren­da­mi­seks. Toe­tust sai taot­le­da eva­kuat­sioo­ni­ko­ha­le, kerk­sus­kes­ku­se­le või koo­lieel­se­le las­te­asu­tu­se­le ge­ne­raa­to­ri soe­ta­mi­seks, ge­ne­raa­to­ri ühen­da­mi­seks ava­rii­toi­te väl­ja­ehi­ta­mi­seks ning haa­gi­se soe­ta­mi­seks mo­biil­se ge­ne­raa­to­ri trans­por­ti­mi­seks. Toe­tu­se ülem­määr oli 40 000 eu­rot toe­tu­se saa­ja koh­ta. Toetusmäär on 100 protsenti ehk omaosalust lisama ei pea. Taot­lus­voor su­le­ti sa­mal päe­val, sest taot­lus­voo­ru ee­lar­ve 975 851 eu­rot sai täis. Toe­tust said 26 oma­va­lit­sust, kes jõud­sid esi­mes­te hul­gas taot­lu­se esi­ta­da. Har­ju­maa oma­va­lit­su­sed said kok­ku 229 332 eu­rot. Maa­kon­nast said toe­tust 8 oma­va­lit­sust, seal­hul­gas Ani­ja ja Raa­si­ku vald. Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le an­tak­se val­la krii­si­val­mi­du­se suu­ren­da­mi­seks 39 870 eu­rot ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le 38 405 eu­rot. Ani­ja val­la­va­lit­sus os­tab sel­le eest kaks 60ki­lo­va­tist mo­biil­set ge­ne­raa­to­rit ning val­la­ma­ja­le ehi­ta­tak­se väl­ja ava­rii­toi­de ge­ne­raa­to­ri ühen­da­mi­seks. Raa­si­ku val­las os­te­tak­se sa­mu­ti kaks suurt ge­ne­raa­to­rit, mis hak­ka­vad asu­ma koo­li­de juu­res, ning ehi­ta­tak­se ge­ne­raa­to­ri või­me­kus Aru­kü­la las­teaia­le.