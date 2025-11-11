Eesti naiste käsipallikarikavõistluste finaalmängus alistas peamiselt Raasiku, Kehra, Pärnu ja Tallinna mängijatest koosnev Mistra naiskond SK Tapa/Tapa valla Spordikooli ning tuli tiitlikaitsjana taas võitjaks.
Finaalipääsu tagas Mistra naiskond laupäeval 25:20 (10:10) võiduga HC Tabasalu üle. Pühapäevases finaalis võitjas kahtlust ei olnud – Mistra naiskond võitis Tapat ülikindlalt 44:14 (23:3). Kokku osalesid karikavõistlustel 4 naiskonda.
Karikavõitjaks tulnud Mistra naiskonda kuulusid Kincso Zahoran, Eleriin Masing, Stella Jepiselg, Teele Utsal, Jennifer Mednikova, Susan Soikka, Daniela Tuusis, Annabel Aavik, Alisa Grabarskaja, Teona Mamporia, Merili Heinla, Veronika Fomina, Eliisabet Põldver, Karmen Vaiksaar, Maarja Treiman, Nora Randmäe ja Marjana Fomina. Naiskonna treenerid on Toomas Heinla Pärnust ja Martin Kalvet Raasikult, naiskonna esindaja on Priit Tamm.