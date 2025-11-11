Ees­ti nais­te kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­män­gus alis­tas pea­mi­selt Raa­si­ku, Keh­ra, Pär­nu ja Tal­lin­na män­gi­ja­test koos­nev Mist­ra nais­kond SK Ta­pa/Ta­pa val­la Spor­di­koo­li ning tu­li tiit­li­kaits­ja­na taas võit­jaks.

Fi­naa­li­pää­su ta­gas Mist­ra nais­kond lau­päe­val 25:20 (10:10) või­du­ga HC Ta­ba­sa­lu üle. Pü­ha­päe­va­ses fi­naa­lis võit­jas kaht­lust ei ol­nud – Mist­ra nais­kond või­tis Ta­pat üli­kind­lalt 44:14 (23:3). Kok­ku osa­le­sid ka­ri­ka­võist­lus­tel 4 nais­kon­da.

Ka­ri­ka­võit­jaks tul­nud Mist­ra nais­kon­da kuu­lu­sid Kinc­so Za­ho­ran, Ele­riin Ma­sing, Stel­la Je­pi­selg, Tee­le Ut­sal, Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Su­san Soik­ka, Da­nie­la Tuu­sis, An­na­bel Aavik, Ali­sa Gra­bars­ka­ja, Teo­na Mam­po­ria, Me­ri­li Hein­la, Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na, Elii­sa­bet Põld­ver, Kar­men Vaik­saar, Maar­ja Trei­man, No­ra Rand­mäe ja Mar­ja­na Fo­mi­na. Naiskon­na tree­ne­rid on Too­mas Hein­la Pär­nust ja Mar­tin Kal­vet Raa­si­kult, nais­kon­na esin­da­ja on Priit Tamm.