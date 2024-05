Ala­tes 8. ap­ril­list Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­na töö­le asu­nud Dia­na Väl­lo on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on kuu­lu­ta­nud väl­ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks taas kon­kur­si. Dia­na Väl­lo üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sõit­mi­ne Kuu­sa­lu val­da töö­le on ku­ju­ne­nud väga aja­ku­lu­kaks.