Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 2024. aas­ta I li­saee­lar­ve, mil­le põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 75 216 eu­rot ja põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud 220 216 eu­rot, in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­se­le on 180 000 eu­rot ning likviidsete varade muutus 325 000 eurot. Li­saee­lar­ve­ga jao­ta­ti sih­t­ots­tar­be­li­selt toe­tus­te­na saa­dud sum­mad. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­dest suu­na­ti 114 082 eu­rot 5prot­sen­di­li­seks pal­ga­tõu­suks val­la­ma­ja töö­ta­ja­tel ala­tes 1. ap­ril­list ja kõi­gil teis­tel val­la pal­gal ole­va­tel töö­ta­ja­tel ala­tes 1. sep­temb­rist, väl­ja ar­va­tud õpe­ta­ja­d ja õpe­ta­ja­te pal­ka­de­ga võrd­sus­ta­tud töö­ta­su saa­vad töö­ta­jad. Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ja noor­te­kes­ku­se pro­jek­tee­ri­mi­seks li­sa­ti 43 000 eu­rot, mil­lest 21 500 on saa­dud toe­tu­se­na ja sa­ma sum­ma on val­la omao­sa­lus. Ko­da­soo kü­la­ma­ja re­mon­diks on li­saee­lar­ves 60 000 eu­rot, mis oli eel­mi­se aas­ta jääk. Kol­ga koo­li­le eral­da­ti 13 600 eu­rot ven­ti­lat­sioo­ni pro­jek­ti koos­ta­mi­seks ja seik­lus­ra­ja omao­sa­lu­seks. Kiiu mõi­sa kor­ras­ta­mi­seks on 15 900 eu­rot, mis sa­mu­ti jää­nud eel­mi­se aas­ta ee­lar­vest. Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se lei­liruu­mi­de re­mon­diks on 19 000 eu­rot.