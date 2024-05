Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel sel­gu­nud mõõt­mis­te tu­le­mu­sed näi­ta­sid, et hal­li­tus­seen on Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia kuuest rüh­mast viie põ­ran­da all – se­da ei tu­vas­ta­tud vaid rüh­mast, mil­les teh­ti hal­li­tu­se­tõr­jet 2018. aas­tal.

Ku­na las­teaia Nae­rut­rii­nu­de rüh­ma õpe­ta­jad kurt­sid na­haär­ri­tu­si ja sar­nast ta­ga­si­si­det sai las­teaed ka mõ­ne lap­se va­ne­ma­telt, tel­lis Ani­ja val­la­va­lit­sus märt­si lõ­pus Le­pat­rii­nu las­teaia ühe rüh­ma ruu­mi­des õhua­na­lüü­sid. Tu­le­mu­sed kin­ni­ta­sid, et seal on suur hal­li­tus­seen­te kont­sent­rat­sioon ning et tõe­näo­li­selt on hal­li­tus põ­ran­da­te all. Pä­rast ana­lüü­si vas­tus­te sel­gu­mist ko­li­ti Nae­rut­rii­nu­de rüh­ma lap­sed-õpe­ta­jad 8. ap­ril­lil aju­ti­selt Keh­ra tei­se laste­aia­ma­ja, Las­te­ta­re pool­de saa­li.

Val­la­va­lit­sus tel­lis ka Le­pat­rii­nu ma­ja teis­te rüh­ma­de ruu­mi­de kont­rol­li­mi­seks mõõt­mi­sed.

„Rüh­ma­ruu­mi­de põ­ran­das­se puu­ri­ti au­gud ja teh­ti mõõt­mi­si põ­ran­da­te alt,“ kir­jel­das Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Tu­le­mu­ses saa­di tea­da möö­du­nud nä­da­la nel­ja­päe­val. Sel­gus, et hal­li­tu­see­ne näi­ta­jad olid li­saks ju­ba oma ruu­mi­dest väl­ja ko­li­nud Nae­rut­rii­nu­de rüh­ma­le kõr­ged ka sel­le kõr­val asu­vas Päi­ke­set­rii­nu­de rüh­mas. See­tõt­tu ot­sus­ta­ti ka tei­se rüh­ma lap­sed koos õpe­ta­ja­te­ga oma ruu­mi­dest väl­ja ko­li­da. Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­vast on nad aju­ti­selt Tri­kit­rii­nu­de rüh­mas, kus on nüüd koos las­teaia kaks rüh­ma. Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Pi­ret Tis­lar sõ­nas, et sel­list va­rian­ti, kus kaks rüh­ma on mõn­da ae­ga koos, on va­rem­gi kat­se­ta­tud: „See toi­mis häs­ti ja ka nüüd ar­va­sid õpe­ta­jad, et see on aju­ti­seks la­hen­du­seks pa­rim va­riant.“

Di­rek­tor li­sas, et saa­tis ree­del Päi­ke­set­rii­nu­de rüh­ma lap­se­va­ne­ma­te­le kir­ja, mil­les an­dis tea­da las­te ko­li­mi­sest tei­se rüh­ma, üh­te­gi vastuväidet va­ne­ma­telt sel­le koh­ta ei saa­nud.

Le­pat­rii­nu kol­mes üle­jää­nud rüh­mas, kus hal­li­tus­seen tu­vas­ta­ti, ei ol­nud sel­le kont­sent­rat­sioon nii suur, et lap­sed oleks tul­nud eva­kuee­ri­da.

„Ana­lüü­si­vas­tus­tes on öel­dud, kui ven­ti­lat­sioon töö­tab ning ruu­me kor­ra­pä­ra­selt õhu­ta­tak­se, ei ole asi nii krii­ti­li­ne, et seal ei võiks vii­bi­da,“ üt­les Pi­ret Tis­lar.

Esialg­ne plaan oli siis­ki ka nen­de rüh­ma­de põ­ran­dad hal­li­tu­se­tõr­jeks üles võt­ta ja väl­ja va­he­ta­da, kuid te­ha se­da siis, kui las­teaias on su­ve­puh­kus ja ma­ja tü­hi.

„Nüüd pea­me mõt­le­ma ja spet­sia­lis­ti­de­ga aru pi­da­ma,“ lau­sus Rii­vo Noor es­mas­päe­va õh­tul pä­rast se­da, kui ehi­tus­me­hed olid Nae­rut­rii­nu­de rüh­ma­ruu­mi­de põ­ran­dad üles võt­nud.

Sel­gus, et põ­ran­daa­lu­sed olid kui­vad ja puh­tad, hal­li­tust nä­ha ei ol­nud: „Las­teaia­ma­ja põ­ran­da­te all on va­nad kesk­küt­te- ja põ­ran­da­küt­te­to­rus­ti­kud ning ilm­selt on hal­li­tus ku­sa­gil to­ru­de ka­na­lis. Ku­na ko­gu ma­ja põ­ran­daa­lu­ne on üks ava­tud süs­teem, siis ilm­selt lii­gub hal­li­tus möö­da neid ka­na­leid. Või­bol­la po­le­gi meil va­ja kõi­ki põ­ran­daid üles võt­ta, kuid sa­mas ei pruu­gi la­hen­dus ol­la nii liht­ne, kui ole­ta­si­me – va­ja on lei­da üles ja lik­vi­dee­ri­da hal­li­tus­see­ne koht, kus see kas­vab ja õh­ku le­vib.“

Val­la­va­ne­ma sõ­nul võe­tak­se lä­hi­päe­vil üles ka Nae­rut­rii­nu­de rüh­ma kõr­val asu­va Päi­ke­set­rii­nu­de rüh­ma põ­ran­dad, ree­del tu­le­vad las­teae­da mü­ko­loo­gid, kes kut­su­ti hal­li­tus­see­ne­tõr­jet te­ge­ma.