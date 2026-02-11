Thursday, 19.02.2026
Facebook

Sõnumitoojas 11. veebruaril

Poolt
Sõnumitooja
-
170
  • Kaunissaarde kavandatava tuuliku planeeringust ja mõjude hindamisest;
  • Anija Valla Spordimaailm jagas tänavusi sporditoetusi;
  • Vallavalitsus taotleb Kaunissaare-Pikva kergliiklustee jaoks toetust;
  • Anija vallas tuleb taas suvine lasteaiarühm;
  • Anija valla esindajad ELVLis ja HOLis;
  • Külade toetus Anija-Kuusemäe Külaseltsile;
  • Suvelavastus Anija mõisa aidas;
  • Raasikul valmis eakate teenusmaja;
  • Aruküla kooli tehnoloogiaõpetaja ARON LIPS koostas koos kolleegiga õpiku;
  • Raasiku koolile maakonna suusavõistluse karikas;
  • Raasiku vallavalitsuses ajutine noortespordi toetuste komisjon;
  • Kuusalu kihelkonna ajalookonverents Põhja-Eesti identiteedist;
  • Arenduskoja kogukonnaprojektis osalejad kohtusid Jänedal;
  • Kuusalu vallas 25 aastat tegutsenud AGNES ja RAUL VALGISTE kolisid Mulgimaale;
  • Kuusalu valla teelepingute spetsialist on MARE SIRKAS;
  • KULKA aastapreemiad Kuusalu, Anija ja Raasiku valda;
  • Kehra, Kuusalu ja Loksa gümnaasiumiosa lõpetajate riigieksamite tulemused;
  • KIRJAKAST – Tervem, teadlikum ja ühtehoidvam Harjumaa.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 18. veebruaril.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­le­pin­gu­te spet­sia­list on MA­RE SIR­KAS
Järgmine artikkelPolitseiuudised

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT

© Sõnumitooja.ee
ROHKEM LUGUSID

Sõnumitooja 16. septembri lehes

Sõnumitoojas 26. veebruaril