Sõnumitoojas 11. veebruaril

- Kaunissaarde kavandatava tuuliku planeeringust ja mõjude hindamisest;
- Anija Valla Spordimaailm jagas tänavusi sporditoetusi;
- Vallavalitsus taotleb Kaunissaare-Pikva kergliiklustee jaoks toetust;
- Anija vallas tuleb taas suvine lasteaiarühm;
- Anija valla esindajad ELVLis ja HOLis;
- Külade toetus Anija-Kuusemäe Külaseltsile;
- Suvelavastus Anija mõisa aidas;
- Raasikul valmis eakate teenusmaja;
- Aruküla kooli tehnoloogiaõpetaja ARON LIPS koostas koos kolleegiga õpiku;
- Raasiku koolile maakonna suusavõistluse karikas;
- Raasiku vallavalitsuses ajutine noortespordi toetuste komisjon;
- Kuusalu kihelkonna ajalookonverents Põhja-Eesti identiteedist;
- Arenduskoja kogukonnaprojektis osalejad kohtusid Jänedal;
- Kuusalu vallas 25 aastat tegutsenud AGNES ja RAUL VALGISTE kolisid Mulgimaale;
- Kuusalu valla teelepingute spetsialist on MARE SIRKAS;
- KULKA aastapreemiad Kuusalu, Anija ja Raasiku valda;
- Kehra, Kuusalu ja Loksa gümnaasiumiosa lõpetajate riigieksamite tulemused;
- KIRJAKAST – Tervem, teadlikum ja ühtehoidvam Harjumaa.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 18. veebruaril.