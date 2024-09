Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ka­he vii­ma­ti­se is­tun­gi päe­va­kor­ras on ol­nud aru­te­lu Aru­kü­la pii­ri­de muut­mi­sest – ale­vi­ku laien­da­mi­sest nii, et sel­le koos­sei­su kuu­luk­sid ka Jär­si, Kurg­la, Ka­le­si ja Iga­ve­re kü­la osad ää­re­alad. Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil tut­vus­ta­ti kaar­ti, mil­le­le olid joo­nis­ta­tud Aru­kü­la või­ma­li­kud uued pii­rid. Ale­vi­ku koos­sei­su olid haa­ra­tud lä­hi­kü­la­de uued ti­he­asus­tu­sa­lad, sa­mu­ti ko­had, ku­hu aren­da­jad on pla­nee­ri­nud uu­si ela­mu­piir­kon­di.

Vo­li­ko­gu ei ole pii­ri­de muut­mi­se koh­ta tei­nud veel üh­te­gi ot­sust. 10. sep­temb­ri is­tun­gil sel­gi­tas val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Rand, et val­la­va­lit­sus esi­tab pii­ri­de muut­mi­se eel­nõu vo­li­ko­gu­le pä­rast se­da, kui kaar­did ja kir­jel­dus asu­la­te va­he­lis­te lahk­me­joon­te muut­mi­se et­te­pa­ne­ku­ga on maa-ame­tis ning re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mis üle vaa­da­tud. See­jä­rel on vo­li­ko­gul või­ma­lik te­ha ot­sus Aru­kü­la ale­vi­ku ja lä­hi­kü­la­de pii­ri­de muut­mi­se al­ga­ta­mi­se koh­ta. Kui pii­ri­de muut­mi­ne ot­sus­ta­tak­se al­ga­ta­da, on ava­li­ku me­net­lusp­rot­ses­si ajal kõi­gil ini­mes­tel või­ma­lik osa­le­da ava­li­kul aru­te­lul ning esi­ta­da oma ar­va­mu­si ja et­te­pa­ne­kuid.

Et­te­pa­nek val­la üldp­la­nee­rin­gust

Aru­kü­la ale­vi­ku pii­ri­de muut­mi­se tõs­ta­tas val­la­va­lit­sus esi­mest kor­da pool­teist aas­tat ta­ga­si, mul­lu ke­va­del.

„Et­te­pa­nek muu­ta asus­tus­ük­sus­te pii­re on Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gus. Seal on ka kir­jas, mil­li­sed võik­sid ol­la Aru­kü­la pii­rid,“ üt­les val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja.

Val­la 2020. aas­tal keh­tes­ta­tud üldp­la­nee­rin­gus on et­te­pa­nek muu­ta ale­vi­ku ja kü­la­de va­he­li­si pii­re sel­li­selt, et asus­tus­ük­su­sed olek­sid kom­pakt­sed, si­du­sad ning jär­gik­sid muu­tu­vat asus­tusst­ruk­tuu­ri. Tei­si­sõ­nu – üldp­la­nee­rin­gus on et­te­pa­nek lii­ta Aru­kü­la koos­sei­su sel­le naab­ru­ses­se kü­la­des­se tek­ki­nud ti­hea­sus­tu­se­ga alad.

Rii­na Rand mär­kis, et möö­du­nud aas­tal jäi tee­ma soi­ku, sest vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jon pi­das et­te­pa­ne­kut lii­ga am­bit­sioo­ni­kaks ja lük­kas ta­ga­si.

Ko­mis­jo­ni koosoleku 3. mai 2023 pro­to­kol­lis on kir­jas, et toi­mus elav aru­te­lu, kuid ko­mis­jo­ni­le jäi sel­gu­se­tuks et­te­pa­ne­ku mo­tiiv. Sa­mu­ti mär­gi­ti, et tee­mat po­le aru­ta­tud kü­la­selt­si­de­ga ning asu­la pii­ri­de muut­mi­se­ga muu­tuk­sid ka ehi­tus­tin­gi­mu­sed – üldp­la­nee­ring lu­bab näi­teks ehi­ta­da ale­vi­kes­se kor­ter­ma­ju, kü­la­des­se mit­te.

Käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses võe­ti Aru­kü­la pii­ri­de tee­ma pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni liik­me­te init­sia­tii­vil uues­ti kõ­ne al­la. 30. ap­ril­lil oli see esi­mest kor­da ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku päe­va­kor­ras. Aru­ta­ti, et üldp­la­nee­rin­gus väl­ja pa­ku­tud pii­ri­de muu­da­tu­set­te­pa­ne­kud on teh­tud 2018. aas­ta olu­kor­ra põh­jal, nüüd peaks läh­tu­ma prae­gu­sest olu­kor­rast – ku­hu on ela­mua­ren­du­se pla­nee­rin­gu­te­ga jõu­tud. Val­la­va­lit­su­se­le teh­ti üle­san­deks esi­ta­da ko­mis­jo­ni järg­mi­se­le is­tun­gi­le esialg­ne ka­va pii­ri­de muut­mi­seks seal, kus on pla­nee­ri­mi­sel ela­mua­ren­dus.

Pä­rast se­da on Aru­kü­la laien­da­mi­se tee­mat ko­mis­jo­nis aru­ta­tud kok­ku nel­jal kor­ral. Val­la­va­lit­sus kon­sul­tee­ris va­he­peal re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi­ga ning sai vas­tu­se, et asus­tu­sük­sus­te pii­ri­de muut­mi­se­ga ei muu­tu ehi­tus­tin­gi­mu­sed. See tä­hen­dab, et ku­hu ei või kor­rus- või ri­da­ma­ju ehi­ta­da prae­gu, ei või se­da ka pä­rast pii­ri­de muu­tu­mist. Ehi­tus­tin­gi­mus­te muut­mi­seks tu­leb muu­ta val­la üldp­la­nee­rin­gut.

Val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil kü­si­ti, mis mõ­tet on üld­se val­laa­met­nik­ke sel­le­ga koor­ma­ta, kui pii­ri­de muut­mi­sest ei ole min­git ka­su.

Rii­na Rand vas­tas, et pea­mi­ne põh­jus on üldp­la­nee­rin­gus kir­jas – et asu­lad olek­sid kom­pakt­sed ja sidusamad ning arvestaksid asustustihedust. Ta lisas, et kindlasti on ka kinnis­vara­arendajatel alevikus arendamine atraktiivsem.

Vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gute- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees And­re Sepp lei­dis, et val­la­va­lit­sus te­gi õi­ges­ti, kui esi­tas et­te­pa­ne­ku Aru­kü­la ale­vi­ku pii­ri­de laien­da­mi­seks. Ta mär­kis, ku­na ela­mua­ren­du­sed on pea­mi­selt asu­la prae­gus­test pii­ri­dest väl­jas­pool, siis Aru­kü­la ela­ni­ke arv ei kas­va, vaid vä­he­neb.