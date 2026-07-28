Raa­si­ku val­la­va­lit­sus pa­lub lap­se­va­ne­ma­tel vas­ta­ta di­gi­taal­se­le kü­si­mus­ti­ku­le õpi­las­te koo­lit­rans­por­di koh­ta. Vas­ta­ta pa­lu­tak­se ka neil, kel­le laps ei saa prae­gu sõi­ta koo­li ja ta­ga­si ühist­rans­por­di­ga. Val­la aren­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Mir­ko Mii­lits sel­gi­tas, et soov on tea­da saa­da, mil­lis­test kü­la­dest ja pea­tus­test, mis päe­va­del ja kel­la­ae­ga­del õpi­la­sed trans­por­ti va­ja­vad, kas koo­li või ko­ju või mõ­le­mas suu­nas. Õpi­las­lii­ni­de sõi­dua­jad on ka­vas üle vaa­da­ta seo­ses Raa­si­ku koo­li tun­di­de al­gu­sa­ja muu­tu­mi­se­ga, kuid in­fot soo­vi­tak­se val­la kõi­gi koo­li­de õpi­las­te koh­ta. Vas­ta­ta saab kü­si­mus­ti­ku­le 7. au­gus­ti­ni. Raa­si­ku val­las on 5 õpi­las­lii­ni, kok­ku 534 lii­ni­ki­lo­meet­rit. Vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke­le tee­nin­dab aas­ta­tel 2022-2027 õpi­las­lii­ne OÜ Här­ma Buss.