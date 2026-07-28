Raasiku vallavalitsus palub lapsevanematel vastata digitaalsele küsimustikule õpilaste koolitranspordi kohta. Vastata palutakse ka neil, kelle laps ei saa praegu sõita kooli ja tagasi ühistranspordiga. Valla arendus- ja kommunikatsioonijuht Mirko Miilits selgitas, et soov on teada saada, millistest küladest ja peatustest, mis päevadel ja kellaaegadel õpilased transporti vajavad, kas kooli või koju või mõlemas suunas. Õpilasliinide sõiduajad on kavas üle vaadata seoses Raasiku kooli tundide algusaja muutumisega, kuid infot soovitakse valla kõigi koolide õpilaste kohta. Vastata saab küsimustikule 7. augustini. Raasiku vallas on 5 õpilasliini, kokku 534 liinikilomeetrit. Vastavalt vallavalitsuse korraldatud hankele teenindab aastatel 2022-2027 õpilasliine OÜ Härma Buss.