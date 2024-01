Kuusalu valla eriliinidel jätkavad senised vedajad

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 28. det­semb­ri is­tun­gil han­ke „Eri­lii­ni­de tee­nin­da­mi­ne I poo­laas­tal 2024“ tu­le­mu­sed. Täh­ta­jaks, 11. det­semb­riks esi­ta­sid pak­ku­mu­se sa­mad ko­ha­li­kud fir­mad, kel­le bus­sid on neil lii­ni­del sõit­nud vii­ma­sed kolm kuud. Rah­va­suus kut­su­tak­se sel­li­seid eri­lii­ne ka pen­sio­nä­ri­de lii­ni­deks – bus­sid sõi­da­vad kord nä­da­las hom­mi­kul ole­ne­valt piir­kon­nast kü­la­dest kas Kuu­sal­lu või Lok­sa­le ja ta­ga­si. Suu­rim eri­ne­vus on, et se­ni­se kuue eri­lii­ni ase­mel hak­ka­vad bus­sid ala­tes jaa­nua­rist sõit­ma viiel eri­lii­nil. Sõit on eri­lii­ni­de bus­si­des ta­su­ta.

Lii­ni­del Kiiu-Valk­la kü­la-Valk­la Sü­da­me­ko­du-Sal­mis­tu-Al­li­ka-Kuu­sa­lu-Al­li­ka-Sal­mis­tu-Valk­la Sü­da­me­ko­du-Valk­la kü­la-Kiiu ning Ku­pu-Ka­ha­la-Hirv­li-Kuu­sa­lu-Ka­ha­la-Hirv­li-Ku­pu ja Pu­di­soo-Kol­ga-Aab­la kü­la-Lee­si-Ha­ra-Lok­sa-Ha­ra-Lee­si-Kol­ga-Aab­la kü­la-Pu­di­soo sõi­dab ka edas­pi­di OÜ Tek­toon-A buss.

Lii­ni­del Vi­ha­soo-Ka­sis­pea-Lok­sa-Ka­sis­pea-Vi­ha­soo ning Val­ge­jõe-Va­na­kü­la-Joa­ves­ki-Nõm­me­ves­ki-Park­si-Lok­sa-Park­si-Joa­ves­ki-Val­ge­jõe jät­kab sõit­mist OÜ Re­va­lia­link buss.

Pu­di­soo-Lee­si-Lok­sa eri­lii­nil sõi­dab buss Ju­min­da pool­saa­re ela­ni­ke soo­vil ree­de­ti, teis­tel Lok­sa­le sõit­va­tel bus­si­del on sõi­du­päev nel­ja­päev, Kuu­sal­lu sõi­da­vad eri­lii­ni­de bus­sid kol­ma­päe­vi­ti.

Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­su­se ot­su­sel kor­ral­da­ti see­kord­ne han­ge poo­leks aas­taks ehk ku­ni juu­ni­kuu lõ­pu­ni: „Kok­ku ku­lub viie­le eri­lii­ni­le poo­le aas­ta­ga li­gi­kau­du 23 000 eu­rot. Mõ­le­mad ve­da­jad kü­si­sid küll lii­ni­ki­lo­meet­ri eest se­ni­sest hin­nast vei­di roh­kem, aga kok­ku­võt­tes tu­leb eri­lii­ni­de käi­gus­hoid­mi­ne oda­vam. Kok­ku­hoiu sai­me sel­lest, et jät­si­me ära Pä­ris­pea eri­lii­ni, sest Pä­ris­pea pool­saa­re­le sõi­da­vad viiel kor­ral päe­vas Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se kor­ral­da­tud ava­li­ke lii­ni­de bus­sid. Vä­hen­da­si­me ka val­la eri­lii­ni­de ki­lo­meet­ri­te ar­vu, näi­teks al­gab Lee­si liin Pu­di­soolt, mit­te enam Kol­gast ning Ku­pu-Hirv­li liin ei al­ga Kuu­sa­lus ega lõ­pe enam Kiius.“

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus te­gi 2023. aas­tal eri­lii­ni­de käi­gus­hoid­mi­seks kolm han­get. Esi­me­sel poo­laas­tal ku­lus erilii­ni­de­le val­laee­lar­vest üle 24 000 eu­ro. Teine han­ge teh­ti juu­liks, au­gus­tiks ja sep­temb­riks, sel­le mak­su­mu­seks ku­ju­nes siis kok­ku li­gi 17 000 eu­rot. Vii­ma­se kol­me kuu han­ke tu­le­mu­sel ok­toob­rist ku­ni det­semb­ri­ni ku­lus eri­lii­ni­de­le kok­ku 14 783,76 eu­rot. Oda­va­maks läks tä­nu sel­le­le, et ala­tes ok­toob­rist jäe­ti lii­ga kõr­geks osu­tu­nud mak­su­mu­se tõt­tu ära Lok­sa-Tam­mis­pea-Vi­ha­soo liin, mis väl­jus Lok­salt igal töö­päe­val kell 17.15. Sel­le bus­si­ga sõit­sid Lok­sa muu­si­ka­koo­li mõ­ned õpi­la­sed.

Kair Tam­mel li­sas, et se­da, kas eri­lii­ni­de­ga jät­ka­tak­se ka 2024. aas­ta tei­sel poo­laas­tal, ot­sus­tab val­la­va­lit­sus ke­va­del. Kui val­laee­lar­ve või­mal­dab ja eri­lii­nid jää­vad, tu­leks uus han­ge väl­ja kuu­lu­ta­da mai­kuus.