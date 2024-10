Täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja­te as­sot­siat­sioon And­ras kor­ral­dab üle Ees­ti täis­kas­va­nud õp­pi­ja nä­da­la. Kuu­sa­lu val­la koor­di­naa­tor on kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de. Ta rää­kis, et nä­da­la üri­tus­te raa­mes on või­ma­lik osa­le­da ta­su­ta loen­gu­tel. Val­la taid­lus­kol­lek­tii­vid tee­vad ava­tud proo­ve, ku­hu ooda­tak­se kõi­ki hu­vi­li­si vaa­ta­ma, ning kui hak­kab meel­di­ma, saab koo­ri või rüh­ma­ga lii­tu­da.