Kon­ku­rent­sia­met soo­vi­tab Kuu­sa­lu Soo­ju­sel muu­ta tee­nu­sed ku­lue­fek­tiiv­se­maks.

Kon­ku­rent­sia­met kin­ni­tas möö­du­nud ree­del, 11. ap­ril­lil Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­va OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus uued vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­nad, need hak­ka­vad keh­ti­ma ala­tes 12. maist. Prae­gu­sed hin­nad keh­tes­ta­ti enam kui viis aas­tat ta­ga­si, jaa­nua­ris 2020. aas­tal.

Ku­ni 11. mai­ni on Kuu­sa­lu Soo­ju­se klien­ti­de­le joo­gi­vee hind koos 22prot­sen­di­li­se käi­be­mak­su­ga 2,25 eu­rot kuup­meet­ri eest. Joo­gi­vee uus hind on koos keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 3 eu­rot kuup­meet­ri eest. Ka­na­li­sat­sioo­niteenuse hind on prae­gu koos keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 2,98 eu­rot kuup­meet­ri eest. Uus hind hak­kab ole­ma koos keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 3,27 eu­rot kuup­meet­ri eest.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­võ­te esi­tas nen­de hin­da­de kin­ni­ta­mi­seks taot­lu­se det­semb­ris 2023. aas­tal, sest tee­nu­se osu­ta­mi­se ku­lud on aja jook­sul suu­re­ne­nud: „Hin­da­de kin­ni­ta­mi­se­ni ku­lus pool­teist aas­tat. Kon­ku­rent­sia­me­ti üles­an­ne on kont­rol­li­da hin­da­de põh­jen­da­tust, võr­rel­dak­se sa­ma vald­kon­na teis­te et­te­võ­te­te ku­lu­de­ga. Läh­tu­tak­se tar­bi­ja hu­vi­dest, kuid ta­ga­da tu­leb ka et­te­võt­te jät­ku­suut­lik­kus.

Ka­su­ta­tak­se mit­me­su­gu­seid me­too­di­kaid ja and­meid, pa­ra­ku ei aval­da­ta ni­me­sid, kel­le­ga võr­rel­dak­se. Ole­me vas­ta­nud kon­ku­rent­sia­me­ti pal­ju­de­le kü­si­mus­te­le. Vii­ma­ne aru­te­lu puu­du­tas Kuu­sa­lu Soo­ju­se töö­ta­ja­te kesk­mi­si pal­ku, mis on kon­ku­rent­sia­me­ti hin­nan­gul lii­ga kõr­ged võr­rel­des vald­kon­na kesk­mis­te pal­ka­de­ga. Kui sel­gi­ta­sin, et mu­jal Ees­tis on pal­gad ma­da­la­mad, pa­lu­si­me võr­rel­da Har­ju­maa või Tal­lin­na kesk­mis­te pal­ka­de­ga, ilm­nes, et Kuu­sa­lu Soo­ju­se töö­ta­ja­te pal­gad on Har­ju kesk­mi­sest 10-20 eu­rot väik­se­mad ja Tal­lin­na kesk­mi­sest veel­gi ma­da­la­mad.“

Kuu­sa­lu Soo­ju­se eri­pä­ra on, et li­saks ale­vi­ke­le pa­ku­tak­se joo­gi­vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nust mit­mes kü­las. Te­gev­ju­hi hin­nan­gul on koos Kuu­sa­lu ja Kol­ga kaug­küt­te tee­nu­se saa­ja­te­ga li­gi poo­led Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud et­te­võt­te klien­did.

„Har­ju­maal on reo­vee­tee­nu­se osu­ta­mi­se poo­lest Kuu­sa­lu Soo­ju­se­ga võr­rel­dav näi­teks Loo Ve­si OÜ, mil­lel on bio­pu­has­tid Kos­ti­ve­re ale­vi­kus, Nee­me ja Hal­ja­va kü­las. Kuid me po­le täies­ti võr­rel­da­vad, sest Loo ale­vi­ku ja ko­gu Iru asu­mi reo­ve­si pum­ba­tak­se pu­has­ta­mi­seks Tal­lin­na Vee reo­vee­pu­has­tis­se. Kos­ti­ve­re pu­has­ti sar­na­neb suu­ru­selt Kol­ga ale­vi­ku oma­le. Nee­me pu­has­ti Suur­pea oma­le ja Hal­ja­va pu­has­ti Kol­ga­kü­la või Valk­la pu­has­ti­le. Kuu­sa­lu Soo­ju­sel on aga kok­ku 8 bio­pu­has­tit, mil­le pi­da­mi­seks tu­leb oma­da vas­ta­va koo­li­tu­se lä­bi­nud per­so­na­li, ta­ga­da va­hen­did tööks ja kor­ras­hoiuks,“ kom­men­tee­ris Kal­le Kün­gas.

Ta tõ­des, et et­te­võ­te jäi pea­mi­selt vee- ja reo­vee­tee­nu­se hin­da­de koos­kõ­las­ta­mi­se ve­ni­mi­se tõt­tu eel­mi­sel aas­tal 70 400 eu­ro­ga kah­ju­mis­se ja on tä­na­vu tee­ni­nud iga kuu­ga li­gi­kau­du 10 000 eu­rot kah­ju­mit juur­de.

Konkurentsiameti kirjast ja opositsiooni arupärimistest loe pikemalt 16. aprilli Sõnumitoojast.