Ta­va­pä­ra­selt al­gab uus koo­liaas­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­lis ka tä­na­vu 1. sep­temb­ril ak­tus­te­ga. Ala­tes 2. sep­temb­rist ra­ken­da­tak­se koo­lis osa­list e-õpet. Di­rek­tor Kris­ti Ta­ri­ku kin­ni­tu­sel on koo­lil prae­gu nii suur ruu­mi­puu­dus, et kõik õpi­la­sed koo­li­maj­ja ja kolm aas­tat ta­ga­si ren­di­tud nel­ja moo­dul-k­las­si kor­ra­ga õp­pi­ma ei ma­hu.

„Sel­le tõt­tu on meil ku­ni juur­dee­hi­tu­se val­mi­mi­se­ni pi­de­valt osa klas­se e-õp­pel,“ üt­les ta.

E-õpet ehk õpet, kus õpi­la­sed õpi­vad ko­dus na­gu dis­tant­sõp­pe ajal, ra­ken­da­tak­se 7.-11. klas­si­de­le. Di­rek­tor põh­jen­das, et ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium ei soo­vi­ta dis­tant­sõ­pet esi­me­ses ja tei­ses koo­liast­mes, sa­mu­ti ei ra­ken­da­ta se­da abi­tu­rien­ti­de­le, kel on ees lõ­puek­sa­mid ning kes on nii­gi pi­da­nud suu­re osa güm­naa­siu­mia­jast ole­ma dis­tant­sõp­pel.

Kor­ra­ga on klas­sid e-õp­pel ühe nä­da­la iga viie nä­da­la jä­rel. Esi­me­sel nä­da­lal on e-õp­pel 7. klas­si õpi­la­sed, tei­sel 8., kol­man­dal 9., nel­jan­dal 10. ja viien­dal 11. klas­si õpi­la­sed, nii ku­ni kooli juur­dee­hi­tuse val­mimiseni: „See ai­tab vei­di kaa­sa ka õpi­las­te ha­ju­ta­tu­se­le ning osa­li­selt e-õpet ka­su­ta­des ma­hu­me koo­li­maj­ja ära, kui­gi ruu­mi­puu­dus on ik­ka. Lu­ge­mis­saal on klas­si­ruu­miks teh­tud, ar­vu­tik­lass ka­heks ja­ga­tud, kui algk­las­siõ­pi­la­sed on ke­ha­li­ses kas­va­tu­ses, ka­su­ta­vad va­ne­mad klas­sid ka nen­de ruu­me.“

