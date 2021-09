Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu juu­ni­kuu is­tun­gil tut­vus­tas hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets OÜ CU­MO Part­ners pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te taot­lust, et ra­ja­da Pe­nin­gi tur­ba­maard­la ala­le, Jär­si kül­la Aru­kü­la ala­jaa­ma ta­gant ku­ni Lei­va­jõe­ni ula­tu­va­te­le Kark­le ja Va­na-Väl­ja­mäe kin­nis­tu­te­le 30 hek­ta­ri­le 18,5me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga päi­ke­see­lekt­ri­jaam.

Vas­ta­valt Raa­si­ku val­la üld­pla­nee­rin­gu­le tu­leb päi­ke­se­elekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks üld­ju­hul koos­ta­da de­tailp­la­nee­ring. Üldp­la­nee­ring sä­tes­tab de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ko­hus­tu­se, kui soo­vi­tak­se muu­ta maa sih­tots­tar­vet, kui te­ge­vu­se­ga kaas­neb teh­ni­li­se ta­ris­tu väl­jae­hi­ta­mi­se va­ja­dus või olu­li­selt suu­re­neb ole­ma­so­lev ehi­tus­maht ning ju­hul, kui naa­be­ra­la­de­le kaas­ne­vad olu­li­sed häi­rin­gud, näi­teks vä­li­sõh­ku suu­na­ta­va­te saas­teai­ne­te heit­ko­gu­sed. De­tailp­la­nee­rin­gust liht­sa­mat ja kii­re­mat vii­si maa pla­nee­ri­mi­seks ehk pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te alu­sel ava­tud me­net­lust võib kaa­lu­da ha­jaa­sus­tu­ses, toot­mis­maa pu­hul ning kui ka­van­da­ta­va te­ge­vu­se­ga ei häi­ri­ta naab­reid. Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, mil­le alu­sel koos­ta­tak­se ehi­tusp­ro­jekt, väl­jas­tab val­la­va­lit­sus. Sel­li­selt on mil­le­gi ra­ja­mi­ne tun­du­valt kii­rem kui de­tailp­la­nee­rin­gu pu­hul, mil koos­ta­mi­sest keh­tes­ta­mi­se­ni lä­heb reeg­li­na mi­tu aas­tat.

Val­la­va­lit­sus oli esial­gu se­da meelt, et Kark­le ja Va­na-Väl­ja­mäe kin­nis­tu­te­le võiks päi­ke­se­jaa­ma lu­ba­da ra­ja­da pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te alu­sel. Aa­re Ets sel­gi­tas, et te­gu on ha­jaa­sus­tu­se­ga, kõr­val on vaid kaks ma­ja­pi­da­mist, üle­jää­nu pea­mi­selt rii­gi­maa ning prob­lee­mi, et pa­nee­li­delt pee­gel­duv päi­ke hak­kaks La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teel liik­le­vaid au­to­juh­te se­ga­ma, ei ole, ku­na pa­nee­lid maan­tee­le ei pais­ta.

Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Kris­ta Erg-Scacc­het­ti lei­dis siis­ki, et CU­MO Part­ner­sil tu­leks päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks koos­ta­da de­tailp­la­nee­ring: „Üldp­la­nee­ring on val­la st­ra­tee­gi­li­ne do­ku­ment, mil­le­le peab ko­gu ehi­tus­te­ge­vus vas­ta­ma. Ai­nu­ke või­ma­lus se­da muu­ta on de­tailp­la­nee­rin­gu kau­du.“

