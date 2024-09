Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tut­vus­tas es­mas­päe­va, 9. sep­temb­ri hom­mi­kul val­la vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis Kuu­sa­lu kesk­koo­li uut di­rek­to­rit, kes asub töö­le 7. ok­toob­ril.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­riks va­li­ti val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si tu­le­mu­se­na Maia Alu­maa. Ta on kolm aas­tat töö­ta­nud Aeg­vii­du las­teaia Me­si­ta­ru di­rek­to­ri­na ja alus­tas teist õp­peaas­tat Ko­se-Uue­mõi­sa las­teaed-koo­li ju­hi­na. Va­rem on ta töö­ta­nud õpe­ta­ja ja õpe­ta­ja abi­na Tal­lin­na las­teae­da­des.

Kon­kur­sil osa­le­sid 12 kan­di­daa­ti, vest­lu­se­le kut­su­ti neist 7.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­sek­re­tär Mart Kül­vi, val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man, Kuu­sa­lu kesk­koo­li aren­dus­juht Kree­te Tam­ma­ru, koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees Ta­nel Tom­son, hoo­le­ko­gu lii­ge Vei­ko Kop­pe, õpe­ta­ja­te usal­du­si­sik Pil­le Pürg, val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­du­se- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni esi­mees Il­vard Ee­rik­soo, Tal­lin­na Mus­ta­mäe rii­gi­güm­naa­siu­mi di­rek­tor Rai­no Lib­lik.

Maia Alu­maa on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Se­mi­na­ris koo­lieel­se las­tea­su­tu­se õpe­ta­ja eria­la ja saa­nud ma­gist­rik­raa­di Tar­tu Üli­koo­li ha­ri­du­sin­no­vat­sioo­ni õp­pe­ka­val, peae­ria­la oli ha­ri­du­sa­su­tu­se juh­ti­mi­ne. Ka on ta lä­bi­nud Tar­tu Üli­koo­li 240tun­ni­se koo­li­tu­se „Ha­ri­du­sa­su­tu­se juh­ti­mi­se ju­rii­di­li­sed, po­lii­ti­li­sed ja ma­jan­dus­li­kud alu­sed“ ning lõ­pe­tab seal tä­na­vu det­semb­ris „Krii­ti­lis­te sõp­ra­de väl­jaõp­pep­rog­ram­mi“, kus saab ha­ri­du­sa­su­tu­se väär­tus­nõus­ta­ja väl­jaõp­pe.

Maia Alu­maa üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ot­sus­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri ko­ha­le kan­di­dee­ri­da ene­sea­ren­gu pä­rast: „Tun­ne­ta­sin, et soo­vin te­ha järg­mi­se aren­gu­hüp­pe ja sel­li­seid või­ma­lu­si tih­ti ei te­ki. Kuu­sa­lu vald on mul­le va­ba aja veet­mi­se osas olu­li­ne koht, ole­me tei­nud pe­re­ga väl­ja­sõi­te seal­se­tes­se met­sa­des­se ja me­re äär­de. Val­la asu­tus­te­ga po­le ma se­ni kok­ku puu­tu­nud, sa­mas olen kuul­nud Kuu­sa­lu koo­list pal­ju head – on häs­ti koos­töi­ne ja võr­gus­tu­mi­sel osa­lev. Tean teis­te ha­ri­dus­juh­ti­de kau­du, et Kuu­sa­lu val­la asu­tus­te­ga ta­he­tak­se koos­tööd te­ha. Kuu­sa­lu kesk­koo­lis peab jät­ku­ma ha­ri­du­se and­mi­se kõr­ge kva­li­teet, võr­gus­ti­ku­põ­hi­sus, oma­va­he­li­ne koostöö ja ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­ne.“