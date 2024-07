Kuu­sa­lu kesk­koo­li ne­li aas­tat juh­ti­nud Kris­ti Ta­rik tea­tas möö­du­nud ree­del koo­li töö­ta­ja­te­le saa­de­tud vi­deo­pöör­du­mi­ses, et on vas­tu võt­nud pak­ku­mi­se ja all­kir­jas­ta­nud töö­le­pin­gu Tal­lin­na Tee­ni­dus­koo­li di­rek­to­ri ame­ti­ko­ha­le asu­mi­seks.

Ta sel­gi­tas, et ei ole veel Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­dust ning jät­kab uue õp­peaas­ta alguses ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri ame­tis. Osad juh­ti­mi­sü­le­s­an­ded an­nab üle koo­li aren­dus­ju­hi­le Kree­te Tam­ma­ru­le.

Kris­ti Ta­rik üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ei ot­si­nud uu­si väl­ja­kut­seid ega kan­di­dee­ri­nud tei­se­le töö­ko­ha­le: „Mul­le teh­ti pak­ku­mi­ne asu­da juh­ti­ma Tal­lin­na Tee­nin­dus­koo­li, uus väl­ja­kut­se jõu­dis mi­nu­ni. Võt­sin pak­ku­mi­se vas­tu isik­li­kust hu­vist, sest olen mõel­nud, et mi­nu tu­le­vik võiks ol­la kut­se­ha­ri­du­ses.“

Kris­ti Ta­rik töö­tas en­ne Kuu­sa­lu kesk­koo­li töö­le asu­mist Tal­lin­na Tee­ni­dus­koo­li ma­ju­tus- ja ilu­tee­nin­du­se vald­kon­da­de juh­ti­võ­pe­ta­ja­na. Te­ma pe­re elab ja ko­du on Rae val­las.

Ta kin­ni­tas, et ei ole min­geid prob­lee­me ega aru­saa­ma­tu­si, mis olek­sid põh­jus­ta­nud te­ma ot­sust. Ta on oma tööand­jat, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust tea­vi­ta­nud tee­ni­dus­koo­li pak­ku­mi­se vas­tu­võt­mi­sest ning on val­mis alus­ta­ma uut õp­peaas­tat ka­hes koo­lis. See an­nab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le ae­ga ot­sus­ta­da edas­pi­di, kui­das min­nak­se kesk­koo­li juh­ti­mi­se­ga eda­si.

„Ole­me Kuu­sa­lu kesk­koo­li mees­kon­na­ga li­gi kaks aas­tat et­te val­mis­ta­nud üle­mi­ne­kut 80mi­nu­ti­lis­te­le ai­ne­tun­di­de­le, uus õp­pe­ka­va on kin­ni­ta­tud, pea­gi lä­heb lam­mu­ta­mi­se­le koo­li põh­ja­tiib ja ha­ka­tak­se te­ge­ma juur­dee­hi­tust. Kõik see viiak­se uuel õp­peaas­tal el­lu, ju­hi va­he­tus ei muu­da plaa­ne. Mul on ol­nud rõõm ja õnn ol­la osa mees­kon­nast, kes on se­da et­te val­mis­ta­nud,“ lau­sus ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt tõ­des, et uu­dis oli oo­ta­ma­tu: „Po­si­tiiv­ne on, et koo­li­di­rek­tor on aval­da­nud val­mis­ole­kut jät­ka­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­lis osa­li­se töö­a­ja­ga. See an­nab mei­le pi­sut ae­ga tek­ki­nud olu­kor­ra la­hen­da­mi­seks.“