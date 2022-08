Keh­ra pea­mi­se sis­se­sõi­du­tee, Kes­ku­se tä­na­va äär­de ker­ki­va Las­te­ta­re las­teaia uus ma­ja­karp on val­mis ning tei­si­päe­val, 19. juu­lil pee­ti sa­ri­ka­pi­du. Ehi­tus­fir­ma Va­na­lin­na Ehi­tus OÜ töö­mees­te pan­dud tam­me­pär­ja tõid ka­tu­seää­relt al­la Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

Sa­ri­ka­peol olid ko­hal Ani­ja Val­la Las­teaiad di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te ja Va­na­lin­na Ehi­tu­se ju­ha­ta­ja Kai­dur Kar­ba ning paar­küm­mend ehi­tus­töö­list. Osa­le­nu­te­le pa­ku­ti kring­lit ja al­ko­ho­li­va­ba mul­li­joo­ki.

Uus las­teaia­hoo­ne ehi­ta­tak­se Keh­ras­se see­tõt­tu, et Las­te­ta­re se­ni­ne ma­ja on amor­ti­see­ru­nud. Paar aas­tat ta­ga­si tel­li­tud ehi­tus­teh­ni­li­se au­di­ti tu­le­mu­se­na sel­gus, et kaa­sa­ja nõue­te­le vas­ta­vaks re­konst­ruee­ri­mi­ne oleks ol­nud vä­ga kee­ru­li­ne ja eba­mõist­li­kult kal­lis.

Uus las­teaia­ma­ja on li­gi­nul­l-e­ner­gia­hoo­ne, mis tä­hen­dab, et hoo­ne on ehi­ta­tud ener­gia­tõ­hu­sus- ja taas­tu­ve­ner­gia teh­no­loo­gia­te la­hen­du­si ka­su­ta­des ja ener­gia­mär­gi­se­ga A.

Ehi­tus al­gas no­vemb­ris 2021, val­mi­mi­se esialg­ne täh­taeg oli 5. ok­too­ber 2022. Tä­na­vu veeb­rua­ris toi­mu­nud nur­ga­ki­vi pa­ne­kul aval­das vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev loo­tust, et vaa­ta­ma­ta mit­me­te­le krii­si­de­le saab ehi­ta­ja kõik va­ja­li­kud ehi­tus­ma­ter­ja­lid ja ja­gub ehi­tus­me­hi ning lap­sed või­vad sü­gi­sel min­na uu­de kesk­kon­na­sõb­ra­lik­ku maj­ja.

Va­na­lin­na Ehi­tus esin­da­ja sõ­nas nüüd, et suu­ri prob­lee­me po­le ol­nud, ehi­tu­se­ga ol­lak­se enam­vä­hem graa­fi­kus. Hoo­ne on plaa­nis Ani­ja val­la­le üle an­da 2. det­semb­ril, sel­leks päe­vaks on ka­van­da­tud ka pi­du­lik lin­di­lõi­ka­mi­ne.

Seo­ses ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kal­li­ne­mi­se­ga on ehi­ta­ja rää­ki­nud, et soo­viks val­lalt täien­da­va­te ku­lu­tus­te kat­teks li­sa­ra­ha, täp­ne sum­ma on ar­vu­ta­mi­sel, kuid peaks abival­la­va­nem Priit Va­ba­mäe sõ­nul jää­ma 2-3 prot­sen­di pii­res­se. Et­te­võ­te esi­tab val­la­le hin­na­tõu­su kal­ku­lat­sioo­ni, li­sa­ra­ha maks­mi­se ot­sus­tab val­la­vo­li­ko­gu.

Koos si­sus­ta­mi­se ja va­na las­teaia­hoo­ne lam­mu­ta­mi­se­ga oli Las­te­ta­re uue ma­ja ra­ja­mi­se esialg­ne mak­su­mus 3,1 mil­jo­nit eu­rot. Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus eral­das meet­mest „Ener­gia­tõ­hu­su­se ja taas­tu­v­ener­gia ka­su­tu­se eden­da­mi­ne ava­li­ku sek­to­ri hoo­ne­tes“ Ani­ja val­la­le uue las­teaia­ma­ja ehi­ta­mi­se toe­tu­seks 1 026 000 eu­rot.