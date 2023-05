Nel­ja­päe­val, 20. ap­ril­lil käi­sid Kuu­sa­lu ja ree­del, 5. mail Ani­ja val­la­ma­jas Kad­ri Au­väärt kait­se­mi­nis­tee­riu­mist, Kau­po Kaa­sik ja Ela­ri Kal­ma­ru rii­gi kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­sest (RKIK) ning Siim Vun­tus kait­se­väe peas­taa­bist.

Koh­tu­mis­te ees­märk oli kõ­nel­da Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi erip­la­nee­rin­gus­se (REP) oma­va­lit­sus­te teh­tud et­te­pa­ne­ku­test – kas ja kui­võrd nen­de­ga RE­Pis ar­ves­ta­tak­se.

„Lep­pi­si­me kok­ku, et pa­ral­leel­selt rii­gi erip­la­nee­rin­gu­ga ha­ka­tak­se koos­ta­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja ka­su­tu­sees­kir­ja. Ka­su­tu­sees­kir­jas saab täp­sus­ta­da, mil­li­seid rel­vi har­ju­tus­väl­jal ha­ka­tak­se ka­su­ta­ma, ka nen­de ka­su­ta­mi­se aja ja ma­hu, mil­le üle­ta­mi­se kor­ral koos­kõ­las­ta­tak­se te­ge­vu­sed ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga,“ üt­les kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na­po­lii­ti­ka ja ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se juht Kad­ri Au­väärt.

Ta li­sas, et kum­ma­gi val­la juh­ti­de­ga le­pi­ti kokku ka eda­si­se koos­töö ko­had.

Siim Vun­tus an­dis oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le üle­vaa­te Ees­tis kait­se­väe õp­pep­rot­ses­sist, mil­li­sed on Ees­ti har­ju­tus­väl­jad, kui suur nen­de ka­su­ta­mi­sin­ten­siiv­sus, kui pal­ju te­hak­se ku­sa­gil las­ke-, kui pal­ju tak­ti­ka­li­si har­ju­tu­si ja ma­nööv­reid.

Mai­kuu jook­sul koh­tu­vad mi­nis­tee­riu­mi ja kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­se esin­da­jad ka Sood­la Kait­seks MTÜ liik­me­te ja piir­kon­na kü­la­va­ne­ma­te­ga.

Kuu­sa­lu val­las

Kuu­sa­lu val­la­ma­jas toi­mu­nud koh­tu­mi­sel osa­le­sid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks.

Ul­ve Märt­son kom­men­tee­ris, et jäi koh­tu­mi­se­ga ra­hu­le: „Sai­me vas­tu­sed val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te­le. Mei­le sel­gi­ta­ti, et suur osa pla­nee­rin­gust on veel sel­li­ses staa­diu­mis, kus al­les aru­ta­tak­se ja ka­van­da­tak­se. Kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­sed al­les toi­mu­vad. Kok­ku­saa­mi­sel kes­ken­du­si­me val­lae­la­ni­ke või­ma­li­ke­le mu­re­de­le – mü­ra, har­ju­tus­väl­ja­del toi­mu­va­te te­ge­vus­te aja­ka­va, lask­mi­sed nä­da­la­va­he­tus­tel ja öö­si­ti, ühen­dus­teed, met­sa puh­vert­soon üm­ber har­ju­tus­väl­ja. Vä­ga süm­paat­ne oli, et kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ja RKIKi esin­da­jad pak­ku­sid har­ju­tus­väl­ja juur­de­pää­su­tee kü­si­mu­ses väl­ja uue või­ma­li­ku la­hen­du­se – Ka­ha­la via­duk­tilt võiks te­ha Hirv­li tee­ris­tist ot­se­tee möö­da põl­lu äärt, siis ei sa­tuks suu­red ja ras­ked ma­si­nad suh­te­li­selt kit­sa­le kü­la­va­he­tee­le ega sõi­daks elu­ma­ja­de va­he­tus lä­he­du­ses. Ka pa­ku­ti, et kui seal­ne kü­la­rah­vas tun­neb va­ja­dust, võiks ra­ja­da kerg­liik­lus­tee tee­ris­tist ku­ni Ka­ha­la via­duk­ti all ole­va­te bus­si­pea­tus­te­ni. Liia­pek­si kü­la lä­bi­va või­ma­li­ku juur­de­pää­su­tee koh­ta öel­di, et see po­le esial­gu päe­va­kor­ras ja tu­leks aru­tu­se­le al­les siis, kui Tal­lin­na-Nar­va maan­teel on Lok­sa tee­ris­ti via­dukt väl­ja ehi­ta­tud. Rõ­hu­ta­ti mui­du­gi, et need kõik on esialg­sed mõt­ted.“

Kü­la­li­sed kait­se­mi­nis­tee­riu­mist tea­ta­sid Kuu­sa­lu val­la­ma­jas, et edas­pi­di soo­vi­vad har­ju­tu­väl­ja naab­ru­ses paik­ne­va­te kü­la­de ini­mes­te­ga kor­ral­da­da eral­di koh­tu­mi­si, et pla­nee­ri­ta­vat sel­gi­ta­da väik­se­mas rin­gis.

Ani­ja val­las

Ani­ja val­las osa­le­sid koh­tu­mi­sel kait­sest­ruk­tuu­ri esin­da­ja­te­ga vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Nad hin­da­sid mit­me­tun­ni­se aru­te­lu vä­ga po­si­tiiv­seks ning tun­nus­ta­sid, et mi­nis­tee­riu­mi ja kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­se esin­da­jad olid val­mis ka komp­ro­mis­si­deks.

Esi­me­se tee­ma­na oli kõ­ne all har­ju­tus­väl­ja laie­ne­mi­se­ga kaas­nev mü­ra­häi­ring, mis on piir­kon­na ela­ni­ke jaoks val­la­juh­ti­de sõ­nul kõi­ge põ­le­ta­vam tee­ma. Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja sel­gi­tas, kui RE­Pi koos­ta­mi­se käi­gus hin­na­tak­se har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­sid ju­hul, kui seal toi­muk­sid har­ju­tu­sed 300 päe­val aas­tas, siis ei tä­hen­da see, et seal ha­ka­tak­se kind­las­ti 300 päe­val aas­tas tu­lis­ta­ma.

„Te­gin et­te­pa­ne­ku, et mi­nis­tee­rium üt­leks väl­ja, mil­li­ne hak­kab prae­gu­se in­fo ko­ha­selt ole­ma har­ju­tu­sa­la ka­su­tu­sin­ten­siiv­sus ning mil­lis­test rel­va­dest ja kui tih­ti ha­ka­tak­se seal lask­ma. Või­bol­la on ras­ke­rel­va­dest lask­mi­si vaid paa­ri­küm­nel päe­val aas­tas, kuid me ei tea se­da,“ lau­sus val­la­va­nem.

Ta li­sas: „Ku­na Sood­la har­ju­tus­vä­li on suh­te­li­selt väi­ke, on plaan viia kesk­po­lü­goo­nilt sin­na üle har­ju­ta­mi­sed väik­se­ma­te rel­va­de­ga, et suu­rel kesk­po­lü­goo­nil saak­sid toi­mu­da suu­re­mad õp­pu­sed ras­ke­rel­va­de­ga. Rää­ki­si­me ka mü­ra­sein­test ning leid­si­me koos mõ­ned või­ma­li­kud la­hen­du­sed.“

Rii­vo Noor sel­gi­tas, kui ras­ke­rel­va­dest te­hak­se stat­sio­naar­seid kind­la­te mär­ki­de pih­ta tu­lis­ta­mi­si, on või­ma­lik mü­ra­te­ki­ta­ja juur­de ehi­ta­da mü­ra­sei­nad. Ras­kem on mü­ra tõ­kes­ta­da siis, kui las­tak­se lii­ku­va tan­ki või suur­tü­ki pealt.

„Kui sel­li­seid lask­mi­si, mi­da mü­ra­sei­na­ga tõ­kes­ta­da ei saa, on mõ­ne­küm­nel päe­val aas­tas, siis ehk po­le­gi häi­ring nii suur,“ ar­vas ta.

Koh­tu­mi­se tei­ne suu­rem tee­ma oli ühen­dus­teed. Val­la et­te­pa­nek oli loo­bu­da vä­he­malt ühest Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni va­he­li­sest ühen­dus­teest. Mi­nis­tee­riu­mi ja RKI­Ki esin­da­jad vas­ta­sid, et sel­li­sel ju­hul peak­sid suu­red sõ­ja­ma­si­na­te ko­lon­nid hak­ka­ma lii­ku­ma ka Pii­be maan­teel.

„Mei­le kin­ni­ta­ti, et lei­tak­se la­hen­dus ühen­dus­tee­de ris­tu­mi­sel suu­sa- ja ter­vi­se­ra­da­de­ga, et uued teed ei lõ­huks prae­gu­seid väl­ja­ku­ju­ne­nud mat­ka- ja spor­di­ra­du. Rää­ki­si­me ka har­ju­tu­sa­la lää­ne­pii­ri ni­hu­ta­mi­sest, et Sood­la vee­hoid­la lõu­na­kal­las jääks har­ju­tu­sa­last väl­ja. Usun, et sel­les osas on või­ma­lik komp­ro­miss, lu­ba­ti, et see et­te­pa­nek vaa­da­tak­se üle,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Kad­ri Au­väärt kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­de lee­ven­da­mi­seks kaa­lu­tak­se, mil­li­ses ula­tu­ses on või­ma­lik osa Sood­la vee­hoid­la alast har­ju­tus­väl­ja pii­rist väl­ja jät­ta.

Koh­tu­mi­sel aru­ta­ti ka val­la ja kait­se­jõu­du­de koos­töös Pii­be maan­tee äär­de kerg­liik­lus­tee ra­ja­mist Sood­last ku­ni Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et sin­na ei soo­vi­ta kol­me meet­ri laiust as­falt­teed, pi­gem na­tu­ke kõ­ve­ma kat­te­ga loo­dus­lä­he­dast mat­ka- või pin­na­se­teed: „Lep­pi­si­me kok­ku, et val­lavalitsus hakkab kerg­tee es­kii­si te­ge­ma ja tee­ko­ri­do­ri pai­ka pa­ne­ma ning vaa­ta­me, kui­das saa­me kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga kok­ku­lep­pe­le. Ko­gu se­ni­ne kait­se­mi­nis­tee­riu­milt saa­dud toe­tus­ra­ha ku­lub kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks, ehi­ta­mi­seks sel­lest ei jät­ku. Loo­da­me, et mi­nis­tee­rium toe­tab ehi­ta­mist, sest ko­gu­kond peab har­ju­tus­väl­ja­ga seo­tud häi­rin­gu eest mi­da­gi vas­tu saa­ma.“

Rii­vo Noor mär­kis po­si­tiiv­se­na kait­se­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja lu­ba­dust, et pa­ral­leel­selt rii­gi erip­la­nee­rin­gu­ga ha­ka­tak­se koos­ta­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja ka­su­tus­kor­da, ku­hu pan­nak­se kir­ja konk­reet­sed tin­gi­mu­sed, mi­da vald ja ko­gu­kond on soo­vi­nud – näi­teks kui­das tu­leb õp­pus­test tea­vi­ta­da, mil­lis­tel kel­laae­ga­del to­hib nä­da­la­va­he­tus­tel mü­ra­rik­kaid las­ke­har­ju­tu­si alus­ta­da: „See on vä­ga mõist­lik, on ju sel­ge, et erip­la­nee­rin­gu­ga po­le või­ma­lik sä­tes­ta­da, et lau­päe­val ei to­hi en­ne kel­la ühek­sat pau­ku te­ha.“

Ta mär­kis, et kui sü­gi­sel uues­ti kok­ku saa­dak­se, pan­nak­se kir­ja ju­ba konk­reet­sed kok­ku­lep­ped.

Val­da­de ja MTÜ koos­töö

Ap­ril­lis koh­tu­sid Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­ju­hid ka Sood­la Kait­seks MTÜ esin­da­ja­te­ga. MTÜ eest­ve­da­mi­sel ot­sus­ta­ti tel­li­da es­ma­ne ju­rii­di­li­ne hin­nang, kui­das saak­sid oma­va­lit­su­sed en­da õi­gu­si kaits­ta ja oma ela­ni­ke hu­vi­de eest seis­ta, kui Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gus nen­de­ga ei ar­ves­ta­ta. LEA­DELL Pilv Ad­vo­kaa­di­bü­roo on pak­ku­nud väl­ja es­ma­se te­ge­vus­ka­va, mi­da sel ju­hul tu­leks te­ha. Sel­le töö eest ta­su­sid Ani­ja ja Kuusalu vald kumb­ki 1000 eu­rot.

„Mi­na loo­dan siis­ki, et jõua­me ra­hul­da­va­te­le kok­ku­le­pe­te­le il­ma koh­tu ja oma õi­gus­te kaits­mi­seks ad­vo­kaa­te pal­ka­ma­ta. Näen, et meil on või­ma­lik lä­bi­rää­ki­mis­te­ga lei­da komp­ro­mis­se ning ka tei­ne pool on val­mis neid ot­si­ma,“ sõ­nas Ani­ja val­la­va­nem.